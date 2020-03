Lyhyesti lukijoilta: Sari Raution kannattaa panostaa luetun ymmärtämiseen

Sari Raution kannattaa panostaa luetun ymmärtämiseen. Perussuomalaiset eivät vaatineet (HäSa 23.3.) ”kaiken pitkäjänteisen suunnittelun”, vaan toriparkkihankkeen valmistelun lopettamista. Valtuustoaloitteessamme vaadimme aiemmin vastaavaa koskien ”kaikkia muita kuin välttämättömiä peruspalveluja tukevia investointeja”.

Teppo Turja, valtuustoryhmän puheenjohtaja (ps.)

Timo Saviniemi kirjoitti hyvin perustellusti (HäSa 23.3.) Hämeenlinnan kehittämisestä ja toriparkista, toisin kuin perussuomalaisten valtuustoryhmä samalla sivulla. Heidän purskauksensa oli sitä samaa kaunaista ja viranhaltijoiden työtä parjaavaa populismia kuin on ollut puolueen koko olemassaolon ajan. Sitä paitsi tietääkseni toriparkkia ei ole tarkoitus alkaa rakentaa vielä tänään eikä huomennakaan, joten on aika lapsellista torpata toriparkin suunnittelu koronaepidemiaan vedoten. Hyvät persut, katseet omaa napaa pitemmälle!

Liturgiaanne kyllästynyt

On surullista todeta, että pakkomielteeksi muodostunut toriparkki on halvaannuttanut totaalisesti objektiivisuuden ja arvostelukyvyn kaupunkimme hallituksen puheenjohtajalta. (HäSa 23.3). Tässä vaiheessa voidaan kyllä sanoa, että nyt on jo ylitetty terveen harkintakyvyn rajat ja kunnolla. Kaupunkimme ongelmat eivät, kuten jokainen halutessaan ymmärtää, ole hoidettavissa torin alla olevalla pysäköintihallilla. Jos tämän ymmärtäminen on ylivoimaista, ei ole mitään syytä edes odottaa vastuullista ja kokonaisvaltaista kaupungin asioiden hoitamista. Virkamiesportaan tulisi myös vakavasti miettiä omaa vastuutaan ja työnkuvaansa. Nyt olisi syytä herätä näkemään ja tajuamaan tosiasiat.

R. Kauppila

Koronapandemian aikana on vaikeata puhua toriparkista ja siihen liittyvästä kaupunkimme kehittämisestä. Haluan kuitenkin kiittää Timo Saviniemeä rohkaisevasta kirjoituksesta liittyen kaupunkimme kehittymiseen. Jos uskomme selättävämme koronan ja uskomme tulevaisuuteen, meidän on uskottava siihen, että tulevat sukupolvet haluavat elää kaupungissa, joka kehittyy ja menee eteenpäin. Taantuvat kaupungit pysyvät paikoillaan ja vain surkastuvat, kun väki vähenee.

Kotikaupunkimme parasta ajatellen

Kaupunkirakennelautakunta asetti ehtoja toriparkille. 200 velvoitepaikkaa kun on maksussa, kaupunki tekisi oman arvionsa. Tähän saakka on puhuttu puolet investoinnista (600 paikkaa?) Lisääkö tämä luottamusta puolet ja puolet ehdon toteutumisesta, vaikka sitä enkelten kielellä vakuutettaisiin? Miten luottaa muihinkaan lupauksiin?

ReiPan

Kesänlapsi kannatti kesäaikaa. Niin minäkin. Espanjassa tähän aikaan vuodesta aurinko nousee ja laskee kahdeksan maissa, meillä kuuden maissa. Pitkään valoisa ilta on hienoa. Pysyvään kesäaikaan!

Tapani

Kiitos! Tulinpa iloiseksi Johannes Blomin alanurkkakirjoituksesta (HäSa 23.3.). Valoisa ja positiivinen kannanotto nuorelta mieheltä kaiken ”sormenheristyksen ”keskellä.

Heli Hattulasta

Pahassa tilanteessa nousevat arvoiseensa tärkeyteen monet puhdistuksen, jätehuollon ja palveluiden ammatit, jaksakaa te, niin me passattavatkin opimme!

Pro Auctore

Osuuskauppa Hämeenmaan koko sivun ilmoituksessa (HäSa 22.3.) sanottiin, että ”katso aukioloajat www.s-kanava.fi”. Mielestäni ilmoituksessa olisi ehdottomasti pitänyt mainita aukioloajat, koska meitä on lukuisia ikäihmisiä, joilla ei ole sen paremmin nettiä, älypuhelinta kuin tietokonettakaan, emmekä voi opetella sellaista käyttämäänkään. Näinä aikoina olisi tiedettävä, milloin meidän olisi turvallisinta tulla kauppaan.

Ikäeristetty

Huomio kauppiaat: nyt viimeistään kuorimatta syötävät hedelmät ja vihannekset tiskin taakse henkilökunnan annettaviksi. Asiakas tulee vihanneshyllyn viereen, ottaa pussin, nuolee sormensa, jotta saa pussin auki ja samoilla sormilla ottaa tomaattia, koskee kymmentä ja ottaa seuraavan pussiin. Näin se tauti leviää. Jäivät tomaatit ostamatta.

Yäk

Maapallolla tuskin koskaan on nähty niin suuria talkoita kuin nyt on menossa. Toisessa maailmansodassa oli massiiviset tappamistalkoot – nyt talkoillaan päinvastaisesta: ihmishenkiä suojellaan. Hyvääkin kehitystä siis on ollut, vaikka ei aina siltä näytä. Myös Täällä Suomessa kaikkien kansalaisten (vauvasta vaariin) on osallistuttava talkoisiin. Kukin omalla paikallaan, kukin omalla tavallaan. Uusi, vielä aika lailla outo ja pelottava korona-virus on nujerrettava. Jahkailuun ja viivyttelyyn ei ole varaa.

Joku

Hyvä Interkuljetus: peskää autonne. Vìikkotolkulla ovat olleet kattoa myöten kurassa. Ja kuljettaja, älä avaa keskiovea pysäkkitolpan, puun ja liukkaan nurmikon kohdalla, vaan sitä ennen.

Matkustaja