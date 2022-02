Lyhyesti lukijoilta: Silmiin pistävää äänestäjien aliarvioimista – Lulu Ranne on jätetty huomiotta aluevaalituloksissa

Hämeenlinnan äänikuningatarta Lulu Rannetta äänesti 1 515 henkilöä. On suorastaan silmiin pistävää ja äänestäjien aliarvioimista se tapa, jolla hänet on jätetty huomioimatta äänestystuloksista tiedotettaessa. Tilanne oli samanlainen myös viime kunnallisvaalien jälkeen. Lisäksi koko alueen toisena ääniharavana hänet tulee ehdottomasti huomioida jaettaessa aluevaltuuston johtopaikkoja.

Tasapuolistako?

Jos uusien hyvinvointialueiden perustaminen alkaa sillä, että aletaan neuvotella siitä, mistä pitäisi neuvotella, niin sehän kuulostaa vanhalta Sleepy Sleepersien biisiltä ”Mää vaan ihmettelen mitä Mää ihmettelen”. Tuolla menolla ette saa mitään aikaiseksi tällä vaalikaudella.

Ojoinen

Kieltäytyykö Janakkalan lääkäri (HäSa 2.2.) myös näyttämästä poliisille ratsiassa ajokorttia ja matkustaessaan passia tarkastuksessa? Laissa säädettyjä “pakkoja” nekin.

Uhmaikä?

Rokostusvastaisia ei tarvitse irtisanoa, vaan ulkoistaa ulkotöihin. Lumitöitä riittää eli lapiot heilumaan. Kesällä nurmenleikkuuta, risusavottaa, ja ympäristö siistiytyy. Saa olla pois lähikontakteista, ei tartuta asiakkaita eikä työkavereita. Yksin työskennellessä voi miettiä periaatteitaan. Yleensä hoitohenkilöstö on sosiaalista ja seurallista väkeä.

Mummu vm. 51

Arvoisat 10-tien kanssakulkijat. Pyydän anteeksi, että noudatan nopeusrajoituksia. Jos ajan 5 km/t -ylinopeutta säästän, 2 minuuttia ja kulutan 5 desilitraa enemmän bensaa (5 litraa viikossa). Samalla mahdollistuisivat poliisin keräilykortit, kerää 3 ja pääset bussin kyytiin. Työpäiväni pidentyisi matkoineen 12 tuntiin.

Päivittäin Forssaan

Mitä liikkuu niiden autoilijoiden päässä, jotka jättävät autonsa katolle viikonloppuisen lumikuorman! Edesvastuuttomia sanon minä!

Ei riitä ymmärrys

Kiitos sinulle, joka löysit moottoriradalta Pösöni avaimen ja laitoit sen autoni oven kahvan päälle.

Sami

Miten on mahdollista, että huoltoyhtiö voi tukkia lumikasoilla jalkakäytävän niin, ettei ole mitään mahdollisuutta päästä suojatielle, tai yleensäkään kulkemaan sitä pitkin? Eikö mikään säännös velvoita kuskaamaan lumia heti pois? Näin Aulangontien alkupäässä itäpuolella. Vanhusten asuntosäätiön asukkaat ja vieraat joutuvat ylittämään tien talonsa kohdalta, ei suojatietä. Voisiko poliisi puuttua tähän epäkohtaan? Mielellään välittömästi.

Vierailija

Jutussa Valtteri työllistää vielä viikkoja (HäSa 31.1.) kerrottiin, kuinka Hämeenlinnasta saatiin lumet aurattua maanantaiaamupäivään mennessä. Osa kaduista oli aurattu jopa neljään kertaan. Katumalla Kanervatietä ei ollut vielä tiistaiaamuunkaan mennessä aurattu kertaakaan. Olen kuvitellut Katuman kuuluvan Hämeenlinnaan. Niin ei ilmeisesti ainakaan Hämeenlinnan kunnossapitopäällikkö ajattele.

Ulkopaikkakuntalainen(ko)

Nimim. Ihan tavallinen veronmaksaja valitti tiistain lehdessä oikein kuvan kera, kun ei ollut päässyt Sibeliuksenpuistoon Valtterin jälkeisenä iltana auraamattomuuden takia. Kyllä meinasi itku päästä tämän asukkaan puolesta – tai sitten ei. Ei varmaankaan tullut pieneen mieleen, että auraajat ovat tehneet ylipitkää yötä ja päivää, jotta edes kadut olisivat kulkukunnossa. Heidänkin pitää levätä ennen kuin lähtevät näille kuitenkin toisarvoisille reiteille.

Ent. auraaja

Kuinkahan monet varusmiehet- ja naiset olivat ottaneet rokotteet? Olisi ollut mukava tulla prikaatiin rokotteet valmiina, koska siellä ei voi ottaa turvavälit huomioon.

Kyselen vaan

Nimimerkki Liika on liikaa (HäSa 1.2.) haluaa ruutuun aikaa kuluttamaan ilmeisesti Orpon tai Purran? Kuulehan, eivätköhän nuo eri tiedotusvälineet luo sen tarpeen ruutuajalle nykyisin, ihan ilman “tyrkytystä”! Sitä paitsi: kai sinunkin putkiradiossa, televisiossa tai netissä on se sulkunappi? Ainakin meillä toimii, tarpeen tullen.

Vassari

Nato-keskusteluissa esiin nousee kummallinen Nato-optio? Kuka sen on keksinyt? Oikeasti mitään optioita ei ole olemassakaan tässä Nato-asiassa. Se on kansalaisten hömpöttämistä, kun väitetään jonkin option olevan olemassa. Natoon joko liitytään tai ei liitytä, on tasan kaksi vaihtoehtoa. Kun kerran on yhteistyötä ja harjoituksia, niin mikä estää liittymisen puolustusliittoon, johon melkein kaikki Euroopan maat jo kuuluvat?

Heti liittoon

Meitä pelotellaan ja painostetaan. Poliitikot istuvat toimettomana kirjoituspöytiensä äärellä tavaamassa Lavrovin ketjukirjettä. Poliittinen keskustelu on toisaalta ja toisaalta. Kannustan nohevaa atk-osaajaa aktivoimaan kansalaisaloitteen Natoon liittymisestä. Syntyisipä keskustelua, jota kansalainenkin ymmärtäisi.

Setä Tavastia