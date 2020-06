Lyhyesti lukijoilta: Suomen kielelle pyllistävät tarrat ja tuotteet saavat minut välttämään yritystä

Pekka Lylylle kommentoin, että suomen kielelle pyllistävät tarrat ja tuotteet saavat minut välttämään ko. yritystä.

Ei englantisontaa

Värise sinä pieni ihminen! Hallituksen uusi vahvistus tulee kyykyttämään ennen näkemättömällä tavalla kaikkia paitsi ehkä viljelijöitä!

Voihan Rukan lumet

Katri Kulmunin ylikallis kriisiviestintäkoulutus jäi kesken. Hän lipsautti, että eläkeikää pitää nostaa. Työnantajien EK ja työntekijöiden keskusjärjestöt ovat eri mieltä. Vastahan eläkeikää nostettiin ja töissä voi olla 68-vuotiaaksi. Lausunnolla Keskusta osoitti olevansa jopa kovempi porvaripuolue, kuin Kokoomus.

Politiikan tarkkailija

Sain yksityislääkäriltä huhtikuun alussa lähetteen K-HKS:aan keuhkosairauksien pkl:lle jatkotutkimuksiin. Kahden kuukauden kuluttua kysyin jonotilannetta. Minulle takaisin soittanut hoitaja ei osannut kertoa mitään tarkkaa eikä aikaa edes kuukauden tarkkuudella milloin tutkimukseni toteutuisi. ”Joskus syksyllä ehkä…”. Uutisista saamme kuitenkin lukea, että ihmiset eivät ole hakeutuneet hoitoihin koronapelon takia ja että toisaalta korona ei ole ylikuormittanut sairaalaa. Mistä tämä jonon venyminen sitten johtuu? Tehottomuudesta? Varautumisesta ei mihinkään?

Vesku

Voisiko Hämeen Sanomat, kaupunki tai vaikka joku järjestö tms. ideoida pikavauhdilla koko kesäkauden kestävän tempauksen lehtokotiloiden ja siruetanoiden keräämiseksi? Mikä vaan idea, jolla väki innostuisi keräämään noita vieraslajeja olisi tarpeen.

Halpa harrastus

Ehdoton EI englanninkieliselle tekstille Hämeenlinnan kaupungin mainoksiin, kuten ehdotettuun tarraan ”Work to Hämeenlinna”. Mikä ihmeen syy olisi käyttää muuta kuin suomenkieltä tuossa yhteydessä? Tarkoitus on kai vedota ihan tavallisiin hämeenlinnalaisiin, joista valtaosa suomenkielisiä, eikä esim. turisteihin. Idea on muuten kannatettava.

Äidinkielellä, kiitos

Pekka Lylyltä hyvä tarraehdotus Hämeenlinnan kauppojen ikkunaan. Mutta miksi englanniksi work to Hämeenlinna? Eikö olisi parempi esittää vetoomus hämeenlinnalaisille suomen kielellä?

Suomeksi

Suomen tulisi luontevasti olla mukana Ruotsin, Tanskan, Hollannin ja Itävallan kanssa yhdessä vastustamassa valtaisan elvytysrahoituksen ohjaamista Italialle, Kreikalle ja Espanjalle. Suomenkin veronmaksajan kukkarosta näihin maihin ohjautuisi rahaa ilman takaisinmaksun velvoitetta. Mutta nyt Suomi näyttää olevan asiassa ennemminkin yhteistyössä jälleen Saksan kanssa eli tukea hyväksymässä. Tuttu ilmiö Suomen historiasta.

Kalliiksi tulee

”Amerikkalainen unelma”. Koreita sanoja, mutta lieneekö niille katetta. Pahasti ryvettynyt terveydenhoito, kovin rahasidonnainen koulutusjärjestelmä ja nyt koko maailmassa myrskyn herättänyt Yhdysvaltain poliisin rasistisuus ovat huolen aiheita myös Suomessa. Maamme on monin tavoin yhteistyössä USA:n kanssa. Uudistuksia tuskin tapahtuu, elleivät amerikkalaiset saa vaihdoksia presidentin paikalla.

Joku

Sunnuntain 7.6. Hämeen Sanomissa oli kummallinen artikkeli koskien Käikälän alueen kaniongelmaa. Anteeksi vaan, asun itse myös Käikälässä, vieläpä melko lähellä tätä kanitarhaa. Ongelmasta sain tietää vasta lehdestä lukemalla. Voin kyllä kertoa, että kaniineja ei näy yhtään missään ja tuhojakaan ei ole puutarhaan tullut. Luonnonvaraisia rusakoita alueella liikkuu toki, mutta se on eri juttu. Olisikohan jutun pohjalla olevan ilmiannon taustalla naapuririita, en tiedä miksi muuten sepitettäisiin ihan perättömiä, tai liioiteltaisiin täysin pidäkkeettömästi.

Valeuutinen?

Perhetyö koulun tehtävä? Suomessa ei ole ollut kotiäitikulttuuria. Äidit ovat tehneet töitä siinä missä isätkin.

Kotirouvat harvinaisia

Antti kirjoitti su lehdessä Varikonniemestä. Itse olen miettinyt, että olisiko mahdotonta saada Vaakunan ja kanoottivajan välinen ranta kunnostettua ja kivettyä samalla tavalla kuin keskustan puolella. Ei missään maailmalla ole noin arvokkaalla paikalla tuollaista rantaruovikkoa/-hetteikköä.

Toivottavasti näkisin elinaikanani

”Oi sinä ihana Varikonniemi” oli sunnuntain lehdessä otsikkona. Kuuluuko siihen ihanuuteen ne risukasat, jotka on raivattu ja jätetty lojumaan reitin varrelle ja myös muualle Varikonniemeen? Näkymät muistuttavat enemmän alkavaa kaatopaikkaa kuin kaunista rantareittiä.

Oi sinä **** rantareitti

Puolustusvoimien loppupäivän konsertti oli upeaa ja nautittavaa musiikkia. Solistit eivät olleet pukeutuneet arvokkaasti tähän tilaisuuteen. Toisella miessolistilla hattu päässä ja toisella ryppyinen lomapaita päällä. Naissolistin mekko oli myös hyvin arkinen. Juontaja Riku Rantala oli juhlavasti pukeutunut! Marsalkan syntymäpäivä on juhlapäivä!

Kunnioitusta

Matkustajalle. On toki hyvä asia jos kuljettajat ovat yhtenäisissä vaatteissa. Se on kuitenkin tosi seikka että kaikilla yrittäjillä ei siihen ole rahaa. Se on kun kilpailutetaan toiminta kyvyttömäksi. Kaupunki sen sijaan voisi ne hankkia ja sitä kautta vaatia päällä pidettäväksi.

Entinen kuljettaja

Ministeriemme kyvyt ja taidot vaalikauden loppuun kestävinä eivät nyt näytä hyviltä. Heissä on liian paljon nuorta kokemattomuutta, eikä syy toki ole heidän sukupuolirakenteessa. Perussyy on ikärakenteessa. 70-vuotias ministeri ei tänä päivänä olisi todellakaan liian vanha. Juuri kokemus antaa hänelle viisautta. Nuori pääministerimme on pärjännyt tähän mennessä vain koronaongelman ja puhelahjojen myötä, muuta näyttöä ei vielä ole.

Saas nähdä

Olisipa ihana touhuta pihalla kauniina kesäpäivänä, kuunnella lintujen laulua ja nauttia. Sensijaan kuuntelet raivaussahaa ym vekottimia tuntikausia pölyssä ja katkussa. Hyvää kesää ja luonnonrauhaa kaikille.

Kukkamummo Hämeestä