Lyhyesti lukijoilta: Suomi pahasti jälkijunassa – Muut Pohjoismaat ovat jo päättäneet kieltää polttomoottoriautojen myynnin

Kaikki Pohjoismaat Suomea lukuun ottamatta ovat kieltämässä polttomoottorihenkilöautojen myynnin vuoteen 2030 mennessä (Norja jo 2025). Tämän palstan valittajien mukaan kuitenkin vain Suomi kurittaa bensa-autoilijoita ja yrittää yksinään pelastaa maailman. Ulkomaanuutisten lukeminen saattaisi avata monen silmät.

Kyllä on huippu-sössimistä Hämeenlinnan ”päättäjiltä”, jos velkamäärä on kasvanut vuodessa 30 miljoonalla eurolla, ja silti on kaupungin johdolla varaa iloita tilanteesta: ilman valtion koronatukia täydellinen pohjanoteeraus.

Aloituspaikkoja ja ryhmien määrää lisätään Lyseon ja Kaurialan lukioissa (HäSa 31.3). Hyvinvointia vahvistava viisas päätös Hämeenlinnan sivistys- ja hyvinvointilautakunnalta sekä Tavastialta.

Hämeenlinna

Isot kiitokset Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan latumiehille! Saimme nauttia upeasta kaudesta huippuolosuhteissa, kilsojakin kertyi enemmän kuin koskaan!

Voisiko sen kymppitien aukon peittää, niin ei tarvitsisi kaiteita pitää näköesteinä?

Jos valtiolla tai muilla olisi tarvetta rahojen valvojalle, voin ryhtyä virkaan!

Radion haastattelema asiantuntija piti työnantajan piikkiin laitettuja tuhansien eurojen kampaamo- ja kauneudenhoitolaskuja ”pieninä”. Tavallinen pulliainen joutuu esimerkiksi matkalaskut tekemään sentilleen oikein. Kuka valvoo korkeiden virkamiesten laskutuksia?

Arno Juutilainen kuvasi selkeästi Kiinan kauppapolitiikan uhan (HäSa 28.3.) ja Vanessa Valkama yhtä selkeästi kertoi, miksi uhkaa ei pystytä torjumaan tai haluta torjua (HäSa 29.3.). Meille taitaa jäädä vain sivustakatsojan rooli.

Arvioitaessa Suomen kykyä tulevaisuudessakin lukeutua maailman onnellisimpiin ja muissakin vertailuissa kärkisijoille, tulisi kantasuomalaisen kulttuurin säilyä ja vallita maassamme vähintään nykytasolla. Tämä sisällissodan opetukset ja myöhemmät puolustustaistelut läpikäynyt maa saavutti korkean yhteisöllisyyden asteen. Ruotsin monikulttuurisuusmalli ei tänne sovi, mutta Tanskan nykyhuoli kantatanskalaisuudesta kantautuu tännekin.

Miksi me leikimme tyhmää? Jokainen tietää mikä on itselle välttämätön meno!

Kertoisiko joku, mitä eroa on tavallisella myyntipäivällä torilla, toripäivillä ja markkinoilla? Mitä näistä vietetään aina kuukauden ensimmäisenä tiistaina Hämeenlinnassa näin korona-aikana?

Säännöllinen toritoiminta on sallittua myös korona-aikana. Varsinaisia isoja markkinoita emme voi pitää, mutta kuukauden ensimmäinen tiistai kerää muutaman Hämeenlinnan torilla usein käyvän kauppiaan meidän omien toritoimijoidemme lisäksi.

Sari Hagemeier

palvelupäällikkö, Hämeenlinnan Kaupunkikeskustayhdistys

Kiitos paljon Ahti Hietasen hyvästä, valaisevasta kirjoituksesta ”Eläminen on perusoikeus” (HäSa 30.3.). Se on juurikin niin. Toivotaan, että mahdollisimman moni ymmärtäisi sen ja alkaisi pitämää tästä perusoikeudestaan kiinni. Pysytään terveenä ja pidetään huoli ohjeita noudattamalla, jokaisen oikeudesta pysyä elossa.

Jumiin jääneen konttialuksen konteissa ja kyljessä luki Evergreen. Onko tuossa muuta vihreää kuin kontin väri, joka sekään ei ole ikuista. Evergreed sopisi tilanteeseen paremmin.

Työ ja elinkeinoministeriön 16.12.2020 julkaistun strategian keskiössä ovat yksilöllisen palvelun varmistaminen, sekä se, että palvelut ovat asiakaslähtöisiä, kattavia ja yhdenvertaisia. Varmaankin on palkattu paljon virkailijoita tekemään tätä kansalaisten auttamistyötä. Sen huomaa ainakin siitä, että asiakkaat saavat jonottaa puhelimensa ääressä kalliilla minuuttitaksalla, joka kerta on eri virkailija luurin toisessa päässä ja aina saa selittää koko historian uudestaan. Minne hävisivät ne virkailijat, jotka tunsivat sinut, tiesivät tilanteesi ja osasivat neuvoa, mitä pitää seuraavaksi tehdä? Miksi tehtiin tällainen ”parannus”? Kyllähän nämä nykyiset virkailijatkin osaavat ja auttavat kykynsä mukaan, mutta kun heille saa joka puhelussa ensin selvittää sen historian. Lopuksi ilmainen vinkki kaikille: menkää oma-asiointipalveluun ja tilatkaa sieltä yhteydenotto.

