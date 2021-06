Lyhyesti lukijoilta: Suurkiitokset rokotettujen kiitollisuudesta! – Kovilla ollaan ja monet uupuneita

Kiitos monille kansalaisille, jotka olette osoittaneet kiitollisuuttanne Verkatehtaan rokottajille. Joitakin asioita on kuitenkin kulissien takaa vaikea tietää. Terveydenhoitajat hoitavat rokotustyön osuutensa kaiken oman työnsä ohella. Vain neuvolatyöstä on karsittu joitakin ikäryhmiä. Kovilla ollaan ja uupuneita monet. Tänään viimeksi tuli kuittia työnjohdolta, onko tarpeeksi ilmoittauduttu rokottamaan, kun rokottajia puuttuu. Sijaisia ei varsinaisiin töihimme koulu- ja opiskelupuolelle ole otettu, työt pitää silti hoitaa kunnialla.

Eturintamassa uupuneena

Perussuomalaisen valtuutetun Teppo Turjan mielestä 10 valtuutettua on lähes yhtä monta, kuin 14? (HäSa 17.6.) Lähes yhtä monta olisi 13 valtuutettua. Nimimerkin Teepee ehdotus kaupunginhallituksen paikkajaoksi on oikeudenmukainen. Odotan valtuustoryhmien neuvottelijoiden oikeudenmukaista kompromissiratkaisua.

Politiikan tarkkailija

Malta Teppo nyt odottaa, että paikkaneuvottelut aloitetaan. On kurjaa, että ennen kuin eri poliittisten ryhmien kesken on edes ehditty vaihtaa yhtään ajatusta yhdessä, kirjoitat mielipiteen, joka henkii vahvaa epäluottamusta. Paikkaneuvottelut alkavat ensi viikolla. Otetaan iisisti!

Anne Laatikainen, valtuutettu (sd.)

Vai ei ole enää keskustassa lokkiongelmaa? Höpöhöpö. Lokkitarkkailija teki hyvää työtä keväällä ja keskustan taloyhtiöt lähtivät tosissaan mukaan ratkaisemaan tilannetta. Scandic City ei tästä ilmeisesti piitannut, koska Raatihuoneenkadun ja Kasarmikadun risteyksessä kirkuu satapäinen lokkilauma ja hotellin edustalla makaa kuolleita lokinpoikasia niin paljon, että saa kävellessään väistellä.

Tehkää asialle jotain!

Muutetaan kaikki jalkakäytävät Hämeenlinnassa pyöräteiksi, kuten ne näyttävät monen yli 12-vuotiaan mielestä jo olevankin! Jalankulkijat tosin joutuvat pelkäämään henkensä edestä… kuten nytkin!

Matti Mannila, Hämeenlinna

Pelkääville pyöräilijöille: Jos liikenteessä niin kovin pelottaa, että on ”pakko ajaa jalkakäytävillä”, niin kehottaisin miettimään asiaa uudelleen. Saattaisi nimittäin löytyä ihan laillinenkin ratkaisu. Pyörää voi taluttaa jalkakäytävällä, jolloin ei aiheudu vaaratilanteita jalankulkijoiden tai muun liikenteen kanssa. Uusi reittivalinta voisi myös olla hyvä ratkaisu, tai viimekädessä jätetään sitten fillari kokonaan kotiin!

Sääntöjen mukaan liikenteessä!

Aulangon kahvilan vieressä olevan tulipaikan katto on tervattu ja samalla tulipaikan penkit tahrittu tervaan. Mistä saadaan korvaukset tahriintuneista vaatteista. Ei ollut mitään varoitusta tervaantuneista penkeistä!

Neljä eläkeläistä

Ei-puolue elää yhä ja toimii kaikin voimin. Omituisena suomalaisena erityispiirteenä se, että ei-puolueen ydinkannattajakunta on hetkessä vaihtunut täysin. Edellisellä vaalikaudella ei-puolueen ydinjoukkona olivat sosialidemokraatit, nyt kokoomuslaiset. Kun kaikki kulminoituu sote-ratkaisuun, vain poliittiset suhdanteet ohjaavat. Se on pelin politiikkaa, noloa ja Surkuhupaisaa. Varmaankin ei-puolueen kellokkaat uskovat ajavansa pienen ihmisen asiaa. Ei se niin ole – hoitoja ja apua tarvitseva pieni ihminen on ajettu melkein pelkotilaan.

Joku

Kokoomus ja Orpo, alkaako sote ahdistaa, kun puolue alkaa satuilla eduskunnassa. Länsipohja osoittaa, mikä päämäärä verorahoillemme olisi teidän ohjauksessanne, ja onko tullut luvattua pörriäisille, että piikki on auki. Syyhän on siinä että tällä sotepäätöksellä pörriäisten lakimiehet eivät pääse höynäyttämään kuntien päättäjiä, mikä teidän tapauksessanne onnistuisi.

Tulevaisuus