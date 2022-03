Lyhyesti lukijoilta: Sydämeni melkein pysähtyi ilosta – Menkää ihmiset teatteriin ja ottakaa hetki itsellenne

Kiitos Maija Paavilainen. Sydämeni melkein pysähtyi ilosta ja silmäni täyttyi kyynelistä lukiessani kannanottosi näytelmään Kaukorakkaus (HäSa 11.3). Saman näytelmän nähneenä koin iloa enemmän kuin yli. Ihmiset menkää teatteriin ja ottakaa hetki itsellenne tästä aina vain hullummaksi käyvästä maailmasta. Sillä jaksatte huomiseen. Rakkaus näyttämöllä on rakkautta meille katsojille. Otetaan se vastaan ja jaetaan edelleen.

Rauha

Kiitos Maija Paavilainen kannanotostasi Kaukorakkaus-näytelmään. Katsoit sen ilmiselvästi samoilla silmillä kuin minäkin. Taitavasti tehtynä se sai minutkin hyvälle mielelle!

Siru Pitkänen Hämeenlinnan Hauholta

Olen samaa mieltä Maija Paavilaisen kanssa. Kaukorakkaus on hieno näytelmä ja Juhani Laitala pääosassa erinomainen. Hyviä olivat myös naisnäyttelijät, varsinkin Johanna Reilin. Suosittelen!

Marjatta Rekola

Kiitos Hämeenlinnan kaupunginteatteri, kiitos Maija Paavilainen. Kaukorakkaus oli juuri sellainen koskettava ja lämmin teatterielämys, jota osasin odottaa huolimatta teatteriarvostelijan aivan erilaisesta näkemyksestä. Toivottavasti mahdollisimman löytää tiensä teatteriin kokemaan niitä tuntemuksia, joita hyvä taide tuottaa.

82-vuotias aviopari

Polttoaineiden hinnankorotuksen sanotaan johtuvan kohonneesta raakaöljyn hinnasta. Mutta miksi esimerkiksi Nesteen MyDiesel nousee samassa suhteessa, vaikka ei pitäisi olla mitään tekemistä öljyn kanssa. Käyttövoimavero pois heti.

Dieselautoilija

Hiekoitussepelin puhdistaminen yhtä kallista kuin uusi sepeli (HäSa 12.3.) joten ei puhdisteta? Puhdistettua sepeliä voisi käyttää ja siten vähentää uuden sepelin valmistusta. Kulujen lisäksi kannattaisi ymmärtää kokonaisuus ken näitä(kin) päätöksiä tekee.

ReiPan

Sepeli on lopussa. Siihen on syynsä. Hämeenlinnassa hiekoitettiin talvella useita kertoja puhdasta pakkaslumipintaa, aivan turhaan. Jo marraskuussa laitettiin hiekkaa pelkälle asfaltille. Miksihän sepeli siis loppui ennen kevättä, jolloin sille on osin perusteltu tarve. Hiekoitus on aina merkki kunnossapidon epäonnistumisesta päätarkoituksessaan. Lumia ei ole saatu poistettua riittävän tehokkaasti auraamalla. Paksu lumikerros muuttuu nopeasti jääksi, ohut kerros vain sulaisi pois. Tämä talvi oli toki vaikea ja haaste on ymmärrettävä, mutta silti turhat hiekoitukset tulisi vaihtaa muuhun kunnossapitoon. Hiekka on keväällä vaarallista ja aiheuttaa tuplatyön.

Vähemmän hiekkaa

Me renkolaiset, ennen koronan ovien sulkeman Hiljan kuntokammarin laitteita käyttäneet, pyydämme vastausta kaupungin liikuntatoimelta tai mahdolliselta muulta asiaan vaikuttavalta taholta: Kaikki muu harrastustoiminta kun toimii täysillä, mutta käyttöömme tarkoitetun kuntosalin ovet pysyvät aina vaan kiinni, miksi? Mieluummin kuluttaisimme kuntosalin ovea, terveyskeskuksen oven sijaan. Kunto rapistuu kaiken aikaa, ei se kävelykään kaikkeen auta! Muualla kuuluu jo vastaaviin paikkoihin pääsevän. Mistä meitä rankaistaan?

Laitteet tyhjän panttina

Kaupungin puheenjohtajakaksikko Koskinen & Koskinen nimittävät Asemanseutua ja radanvartta rospuuttoalueeksi (Hämeenlinnan kaupungin asukaslehdessä 1/2022). Kelirikoksi eli rospuutoksi sanotaan päällystämättömien teiden pehmenemistä kulkukelvottomiksi. Sana merkitsee myös aikaa, jona liikkuminen on vaikeaa tai mahdotonta kelirikon takia. Tuo Sairionrannan uusi asuinalue muuttui kelirikoksi ihan kaupungin omasta toimesta.

Tervetuloa asukas

Rengon entinen kunnanjohtaja Antti Leinikka löytää yhteneväisyyksiä korona-ajan poliittista tapahtumista ja “käpykaartista”. (HäSa 7.3.) En tiedä oliko pelko vai vastuun pakoileminen syynä käpykaartilaisuuteen, mutta tällä kerralla olen taipuvainen luottamaan Leinikan tietoon. Näin siksi, että olen itse 50-luvulla HäSa:n sivuilla nähnyt kuvan, jossa “Rengon erakoksi” nimettyä käpykaartilaista autettiin Rengossa alas mökin vintiltä.

Kyllä leinikka tietää

Natoon liittyminen on ehdoton edellytys jotta Suomeen kannattaa investoida. Näin epävarma maa ei houkuta, kaikki suurhankkeet menevät Keski-Eurooppaan.

Nähty on

Joutuvatkohan venäläiset sotilaat kotiin palattuaan sotakokemuksineen ja niistä kerrottuaan jopa 15 vuodeksi vankilaan?

Ihmettelevä

Olisiko jälleen saavutettu valeuutisten maailmanennätys: Venäjä väittää Ukrainan levittävän biologisia aseita Venäjälle muuttolintujen ja lepakoiden avulla!

Voi hyvää päivää

Ukrainan sotaa pakenevat naiset ja lapset ovat todella sotapakolaisia, toisin kuin nämä mieslaumat, jotka tulivat Välimeren eteläpuolelta vuoden 2015 pakolaisaallon aikaan. Ukrainan miehet saattavat vaimot ja lapset Puolan rajalle, hyvästelevät rakkaimpansa ja lähtevät rintamalle. Siinä on huima ero näihin 2015 tulleisiin. Suojelupoliisi silmällä pitää useita satoja näitä 2015 vuonna tulleista terrorismiepäiltyinä ja useampi tuhat on saanut maastapoistumispäätöksen. Että semmoista.

