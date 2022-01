Lyhyesti lukijoilta: Taas alkoi lumisota omakotialueilla – Pidetään ne lumet nyt vaan siellä omalla puolella

Taas alkoi se joka vuotuinen “lumisota”, eli että jotkut omakotitaloasuinalueella kolaavat kadun yli lumensa naapurin tontille, mikä pitäisi olla “heinähattujärkisellekin” selvää, ettei näin saa menetellä. Perustelevat sitä sillä, että tonttinsa on niin pieni, etteivät lumet muka mahdu omalle tontille! No itsepähän ovat tonttinsa ostaneet ja enimmät lumethan voi kuljettaa vaikkapa kuorma-autolla lumenkaatopaikalle, minun pihalle ne kuitenkaan kuulu!

Lumenkolaaja Antti

Entäs auravalot sitten? Eihän niitäkään tarvitse laittaa, jos puskulevyn asennusta ei käytetä katsastettavana. Ja taas huoltofirman rahaa säästyy! Mitäs siitä, jos valot sitten valaisevatkin vain sitä puskulevyä, häikäisevät kuljettajaa, eivätkä näy muille? Ja lisäksi työntekijä joutuu ajamaan laittomalla autolla!

Jalankulkija

Miten voimme lain mukaan toimia, kun naapuri tuo jätteensä tontillemme?

Tämä on jo kolmas kerta!

Uudesta Hykin rakennuksesta (HäSa 18.1.). Taitaa olla tuo muunneltavat tilat kiertoilmaus avoimelle oppimisympäristölle. Vaikka tilat olisivatkin muunneltavia, mistä tietää vastaavatko ne silti koulutuksen tarpeita kolmenkymmenen vuoden päästä?

Oppimisrauhaa ja keskittymiskykyä, kiitos

Hämeen Sanomien alanurkassa 21.1. ihailtiin Hornetien jylyä taivaallamme ja hyvä niin. Samalla voisi ihailla myös viime sotiemme ja siviilin sankareita! Meitä poikia ja tyttöjä Suomeen syntyi vaikeista ajoista huolimatta ja maamme ja Ruotsikin on vaurastunut töittemme kautta. Mutta muitten harrastustemme takia ja jälkipolvemmekin olemme unohtaneet hoitaa pääasian – lastenteon! Eläkeläiset ovat terveitä ja lukumäärä kasvaa, mutta riittävätkö eläkkeiden maksajat?

Heikki

Miten saa selville 12 vuotta täyttäneelle lapselle annetun koronarokotteen nimen, jos ei ole sitä rokotustilanteessa huomannut kysyä? Vanhemman pankkitunnuksilla sitä ei pääse Omakannasta katsomaan ja harvemmin tuon ikäisillä on omiakaan pankkitunnuksia.

Pirautetaan

Tietojärjestelmien yhdenmukaistaminen on Hämeessä yhtä kuin Jeesuksen maan päälle odottaminen! Tässä tarvittaisiin nyt Forssa-Riihimäki-Hämeenlinna tietämystieteen tohtoria, jota lienee mahdoton löytää “tossun alla olevista”. Kokrooniahan riittää, mutta silloin on huomenta-sanomisen jälkeen jo ilmiriita, ja tasa-arvo vaan vihelsi ohimennen.

Ventke

Hyvä pointti Jari Kupilalta (HäSa 19.1 liikunnan merkityksestä ihmisten hyvinvoinnin tukemisessa. Liikunnan vaikuttajien kohderyhmänä pidän ensisijaisesti kuntia, jotka rakentavat strategioitaan hyvinvointialueuudistuksen jälkeistä aikaa varten. Myös Hämeenlinnassa strategian rakentaminen on käynnissä. Sivistys ja hyvinvointilautakunta aloitti oman osuutensa strategian työstöstä ja voin luvata liikunnan merkityksen huomioidun siinä osana hämeenlinnalaisten hyvinvoinnista huolehtimista. Uusia avauksia liikuntaharrastuksen vahvistamiseen on hyvä saada. Strategia tulee myös kunnan yhteistyötahoille kommentoitavaksi. Siinä on liikunnan toimijoiden vaikuttamisen paikka.

Helena Lehkonen

sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, aluevaaliehdokas (kok.)

Pääministeri Marin on tehnyt kaudellaan monta virhettä. Tämä tuorein Nato-jäsenyyden torppaaminen on ylivoimaisesti suurin. Marin teki oman maalin ja Venäjän Putin on taatusti tyytyväinen.

Virveli

Onko HPK harkinnut, että joukkueen “takalinjoille” palkattaisiin valmennustietouden runsaudensarvi Petteri Sihvonen? Toivottavasti ei! Tämä itseriittoinen “asiantuntija” toistaa pelikirjaansa ja jopa tyrkyttää neuvojaan yksittäisiin otteluihin julkisesti! Naurettavaa touhuilua!

Voi hyvää päivää

Olemmeko me todella näin tyhmiä!? Eläinmaailmassa lauma ei koskaan valitse tyhmempiä johtamaan laumaa, me sitä vastoin annamme vaivalla ansaitsemamme rahat ahneiden poliitikkojen käytettäväksi muka meidän hyvinvointimme parantamiseksi, huh, huh, näkis vaan! Katselin juuri dokumenttia espanjantaudista 1918. Ainut johtopäätös ohjelman jälkeen oli että tiede- ja tietoisuus kulkutaudeista on kehittynyt valtavasti sekä tiedämme siitä ja sen leviämismekanismista jo lähes kaiken, mutta tässäkin, hengenvaarallisessa koronapandemia-tilanteessa annamme kaiken vallan poliitikoille jotka nyt hoitavat koronapandemiaa kuin 104 vuotta sitten hallinneet vallanpitäjät, täydellisen vastuuttomasti! Onneksi tämä virus on näinkin vaisu tappaja! Olisiko korkein aika muuttaa tätä hengenvaarallista niin sanottua demokraattista järjestelmää maksajille oikeudenmukaisemmaksi ja ennen kaikkea tulosvastuulliseksi. Poliittinen vastuu ei riitä!

H.O.V.