Lyhyesti lukijoilta: Taas on mainio latu Ahveniston moottoriradalla

Ahveniston moottoriradalle on jälleen kerran aikaan saatu mainio valaistu latu, Kahtoilammen lenkit maalla ja jäällä sekä Gulf-tornin “näköalakoukkaus”. Lisänä hyvin aurattu varikon P-alue. Radan joka päivä uusittu latu ylläpidetään pitkälle kevääseen saakka. Kiitos näistä ulkoilumahdollisuuksista kaupungin moniosaaja latumestareille sekä muille asiaan vaikuttaneille.

Lähiasukas

Turha puhua kaupunkistrategioissa pyöräilyn lisäämisen puolesta, jos kevyen liikenteen väylät on auraamatta. Vaihteleeko urakoitsijoiden ahkeruus vai onko liian suuret alueet, mistä eivät suoriudu?

3 km pyörää taluttanut

Joskus taannoin tiesi, että vaalit on tulossa, kun “Kössi” kuljeskeli torin ympärillä ja morjesteli vastaantulijoita. Vähän myöhemmin alkoi samoissa maisemissa kurvailla polkupyörällään baskeripäinen hymyilevä nainen. Viimeistä huutoa näyttävät olevan valtiovierailijat Lopelta ja Lahdesta. Silti sanon “ei” ulkomaisille veden pullottajille.

Oma maa mansikka

Kannatan sitä, että aluevaaleissa ei suosittaisi sote-työtekijöitä eikä kansanedustajia. Mielestäni pitäisi korostaa talousosaamista, sillä lähipalveluja ja muuta mukavaa on helppo luvata, mutta vaikea sovittaa yhteen ikääntyvän ja vähenevän maksajaporukan kanssa.

Elli

Aluevaalit tulossa ja kansalaiset pitäisi saada aktivoitumaan. Olisiko ollut parempi valita kevät tai syksy? Ei ihmisiä saa innostumaan talvisissa olosuhteissa asiasta! Pandemiankin takia väkeä vähän liikkeellä! Tähän organisaatioon kuluvat eurot olisi voinut käyttää nykyisen hoitohenkilökunnan palkkoihin.

Realisti

Mihin lyhenteen alkuosa eli so- unohtuu soten aluevaaliehdokkaiden mielipidekirjoituksista? Puolueista riippumatta ehdokkaat selvittävät näkemyksiään terveydenhuollosta ja sivulauseessa, jos siinäkään, muistetaan mainita lastensuojelu. Sosiaalipuoli on käsittääkseni varsin paljon muutakin kuin lastensuojelua koskettaen kaikkia asukkaita, ainakin jossain elämän vaiheessa. Yhteiskunnan kantokyvyn takia ehkäisevän kokonaisvaltaisen soten merkitys on tärkeä. Pelottaa, minkä tasoinen on aluevaaliehdokkaiden kokonaisnäkemys sotesta, ketä uskaltaa äänestää.

Terveyspuoli jyrää

Kyllä on hienoa asua oikeusvaltiossa, missä on oikeus tehdä mitä vaan joutumatta vastuuseen!

“Markku”

Jos Sibeliuksen syntymäkoti ei voi jäädä paikalleen, niin myydään se vaikka Lahteen tai jonnekin muualle!

Paikkauskollinen

On se perin erikoista, että lumet täytyy kolata toisen tontille tai yleiselle katu tai tien osalle. Se on keväällä hulevettä toisen kiinteistöllä. Samoilla ihmisillä on taipumusta työntää risat tavarat, puut ja ynnä muut pois omista silmistä varaston taa naapurin ihailtavaksi.

Puusilmä

Koronan myötä Suomessa on runsaasti työtilaisuuksia, siis varsinkin ansioituneille ja kunnostautuneille, hyville työntekijöille. Toivottavasti tällaiseksi saatettu ja oikeudessakin todettu Markku Rimpelä, ymmärtää arvonsa ja sen, että nyt kannattaa hakeutua uusille työmarkkinoille! Onnea matkaan!

Vassari