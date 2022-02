Lyhyesti lukijoilta: Taloyhtiöiden jalkakäytävät olivat käveltävässä kunnossa – Kaupunki hoitakoon myös aurausvelvoitteensa!

Tallasin tuossa Waltterin jälkeisenä sunnuntai-iltana pientä kävelyreittiä vähän virkistäytyäkseni. Tulinpa sitten tähän Sibeliuksenpuiston yläkulmaan lyseota vastapäätä ja kas kummaa törmäsin paksuun lumihankeen. Tähänastisella reitilläni poikkeuksetta kaikkien taloyhtiöiden jalkakäytävät olivat käveltävässä kunnossa, mutta tämä? Eikö kaupunki lainkaan hoida omia tonttejaan, vaikka sitä taloyhtiöiltä kuitenkin edellytetään? Tässähän tulee ihan mieleen se, että Hämeenlinnan kaupungin kannattaisi laittaa tämmöisten polkujen eteen kyltti, jossa lukee “ei talvikunnossapitoa”, koska sitä ei tosiaankaan, kunnossapitoa ole hoidettu.

Ihan tavallinen veronmaksaja

Näin lumisena talvena voimme kaikki kynnelle kykenevät kerrostalojen asukkaat tarttua lapion varteen. Talojemme huoltomiehille kaikki sympatia!

Ritva Saarakkala

Kukahan poliitikko ottaisi asiakseen laittaa kaupungin järjettömät liikennevalot jonkinlaiseen järjelliseen asentoon. Nyt valot paahtavat yötä päivää, oli arki tai pyhä. Samaan aikaan puuhastellaan hiilineutraalin Hämeenlinnan kanssa.

Yksinäinen odottaja

Nimimerkki Bonkon tekstin (HäSa 29.1.) luettuani jäin ihmettelemään puolustusvoimien henkilökunnan koulutusta. Jos tällaisen kriisin ohjaaminen ei onnistu paremmin, niin miten ihmeessä puolustusvoimat pystyisivät toimimaan vakavassa kriisitilanteessa?

ReiPan

Hei nimimerkki Lopeta, (HäSa 28.1.) Sibbehima ja Semppu olivat puheessa jo 1960-luvulla Ihan pätevät vieläkin.

Viljaska

Hämeenlinnaan on pykätty kenkälaatikko- rykelmiä esimerkiksi Linnanniemelle. Eikö keskustaa voisi rakentaa kauniiksi, erilaisemmaksi, omaleimaiseksi?

M.T.

Onkohan ympäristöystävällistä purkaa toimivat liiketilat, kuten Turengissa juuri nyt tapahtuu?

Kysyn vaan

Jos lihan syönnin vähentäminen estää ilmaston lämpenemistä, pitää lemmikkieläinten rehuista poistaa eläinperäiset raaka-aineet.

Gösta Genast

Uutinen SSAB:n miljardi-investoinneista (HäSa 28.1.) läikähdytti entisen rautaruukkilaisen sydänalaa. Osa näistä investoinneista edesauttaa suoraan työpaikkojen pysymistä Suomessa ja kirkastaa tuhansien Raahen ja Hämeenlinnan toimipaikoissa työskentelevien tulevaisuudennäkymiä. Hienoa, että ruotsalainen SSAB investoi Suomeen! Ruusukimppu toimitusjohtaja Martin Lindqvistille! Hän osoittaa luottavansa suomalaisiin työntekijöihinsä. Tämän rinnalla uutiset kotimaisen paperijätti UPM:n johdon viimeaikaisista lausumista asettuvat entistä oudompaan valoon.

Eräs

Sydämellinen kiitos Kanta-Hämeen keskussairaalan ja päivystyksen henkilökunta! Olette mahtavaa ja osaavaa porukkaa! Tehokasta toimintaa! Autoitte nopeasti sisartamme 13.1. ja järjestitte vauhdikkaasti myös jatkohoidon.

Pirjo-sisko

Jaksetaan vielä hakea koronarotukset kuntoon ennen kevään tuloa. Verkatehtaalle näyttäisi olevan paljon vapaita aikoja helmikuulle uudessa helpossa varauspalvelussa. Pidetään toisistamme huolta!

Toiveikas

Teija Sydänmaanlakan kirjoitus (HäSa 29.1.) Päivi Räsäsen toiminnasta eduskunnassa oli oikein hyvä ja selventävä, myöskin vaalien osalta.

Hetero

Sinä joka teet osa-aikaista työtä tai olet kuntoutustuella syystä tai toisesta, koetko, että sinua kohdellaan samanarvoisesti, kuin kokoaikaista työaikaa tekeviä? Joudutko tekemään kovasti töitä, että saisit vakuutettua pomot olevasi ihan arvostettava ihminen rajoitteistasi huolimatta vai koetko työsyrjintää? Kuinka sinua kohdellaan töissä? Koetko olevasi rasite, jos osatyökykyisenä töitäsi jää työkavereiden tehtäväksi? Miten työkaverit suhtautuvat työpanokseesi? Haluaisin ihan mielenkiinnosta kuulla, miten muut kokevat asian?

Mietin vaan

Tarja Filatov, Johannes Koskinen, Lulu Ranne ja Mirka Soinikoski. Mikä heitä yhdistää? Vastaus: heistä jokainen on kansanedustaja, Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston jäsen ja nyt myös uuteen aluevaltuustoon valittu. Lisäksi on vielä muita luottamustehtäviä ja kenties vielä siviilityökin. Kenellä heistä olisi selkärankaa jättää jokin kolmesta äänestäjien antamasta luottamustehtävästä ja hoitaa edes kaksi jäljelle jäänyttä kunnolla. On tasan varmaa, että kolmea ei kukaan pysty hoitamaan täysipainoisesti, kuten ovat äänestäjille antaneet ymmärtää. Lienee kuitenkin turha toive tämä kun kerran ovat saaneet maistaa vallan makeaa hunajaa.

Ääni Ojoisilta luopujalle

Maaseudun tulevaisuuden nettisivuilta poimittuja: neljännes kotieläintiloissa kustannuskriisin vuoksi rankoissa ongelmissa, kahtatuhatta niistä uhkaa lopettaminen, sikatilat ja broilerintuotantotilat samoissa ongelmissa. Suomalainen ruoantuotanto ja sitä kautta myös huoltovarmuus ovat vakavassa vaarassa. Ranskassa kansalaiset olivat lähteneet jo kaduille puolustamaan maansa maanviljelijöitä. Mitä teemme me suomalaiset? Rupeamme parkumaan somessa vasta sitten, kun on jo liian myöhäistä sitä, ettei voida ostaa kotimaassa tuotettua, puhdasta ruokaa. Nyt olisi aika havahduttaa niin elintarviketeollisuus, kauppa ja kaikki ruokaketjun osaset kuin päättäjätkin puolustamaan alkutuottajia.

Kaupunkilainen kuluttaja

Hallitus haluaa yhä enemmän ruutuaikaa ja julkisuudessa paistattelua poistamalla esimerkiksi ravintolarajoituksia muutama tunti kerrallaan. Muutokset käsitellään joka kerta tiedotustilaisuudessa ja TV:n parissakymmenessä uutis- ja ajankohtaislähetyksessä uusintoineen päivittäin. Lisäksi hallituksen kokoukseen menosta ja sieltä tulosta tehdään spektaakkeli.

Liika on liikaa

Natosta käydään nyt varsin sekavaa keskustelua. A-Studiossa x-pääministeri, tuleva Suomen kakkosmies, Matti Vanhanen julisti, että Suomi käyttää Nato-optionsa vain rauhantilassa, ei kriisin uhatessa. Mielestäni tämä oli vahva viesti Putinille, että rymistele rajoilla ja uhkaile sodalla, niin Suomi pysyy ikiomassa taskussa. Eipä Vanhasen viesti paljon puuttunut Marinin viestin sisällöstä. Optiot ovat löysiä poliittisia puheita, joita ei ole tarkoituskaan lunastaa.

Setä Tavastia