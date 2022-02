Lyhyesti lukijoilta: Tämä laki ei toteudu Hämeenlinnassa

”Jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, on annettava esteetön kulku.” Tämä laki ei Hämeenlinnassa toteudu. Kaupunkialueella varsinkin kuuluisi autoilijan olla valppaana suojateiden kohdilla.

Jalanfillarillaautolla

Iso kiitos siitä, että Honkalanrannan (yksityisellä) luonnonsuojelualueella on tehty lumityöt huolella. Pitkospuu- ja muut reitit on lapioitu auki retkeilijöille ja muille ulkoilijoille helpoiksi kulkea näin lumisena talvena. Mielellään antaa tukensa tällaiselle toiminnalle!

Vesku

Hei, Jaana Rusko-Laitinen (HäSa 9.2.). Yle televisioi Lapuan hiippakunnan uuden piispan vihkimessun suorana 1,5 tunnin lähetyksenä, eli satsasi tapahtumaan isosti. Ansaitsee siis kiitokset, ei suinkaan moitteita!

Heksa

Pestään kädet, yskitään hihaan, vältetään lähikontakteja, käytetään naamaria! edelleen… Ei tarvitse sen kummempia sääntöjä. Tätä jatketaan niin kauan, kun joku toteaa, että kulkutaudit ovat maailmasta hävinneet. Tässä odotellessa voitaisiin kokeilla sitä, että kaikki yli 70-vuotiaat ja riskiryhmäläiset, nuoret pääsivät vuorostaan 2 vuotta yksin käymään uimahalleissa, kirjastoissa ja yöklubeilla kunnon seniorihumppaa ilman viinaa!

Rajoitukset pois, maskin käyttö jää

Tiedättekö valmentajat, nuorten kanssa yhteistyötä tekevät ihmiset, että luottamuksen voi menettää vain kerran. Luottamuksen pettäminen jättää nuoreen ikuisen vamman, joka saattaa esiintyä monenlaisena tuskana nuoren elämässä pitkälle aikuisuuteen. Miksi teette näin? Kenenkään itsetuntoa ei ole vanhemman tai opettajan oikeudella lupa tuhota. Kaikki eri seuroissa harrastavat nuoret, kertokaa aina heti kiusaamisesta

Mummu 70v

Jos on vuosia saanut halpaa pörssisähköä ja rikastunut sillä, niin ei tarvitse tulla muiden veronmaksajien pussille. Yrityksen nimen voi rekisteröidä vaikka keltaiseksi, kaikki värilliset eivät ole sitä miltä näyttää. Vihreällä myydään liikaa.

Hassan, Janakkala

“Tein sähkösopimuksen, koska se oli ‘green’ ja hinta oli edullinen. En edes tiennyt, mihin sähkön hinta oli sidottu.” Nyt sähkö on kallistunut. Vastaisen varalle: kannattaa lukea sopimus ennen hyväksymistä ja seurata markkinoita, jos tilaa pörssihintaan sidottua sähköä.

Myllymäkeläinen

Aluevaltuusto on jo töissä ja ehkä ryhmärahoistakin kuullaan pian. Vastustan niitä, mutta olen vilpittömän ihastunut vieläkin siihen argumentoinnin (perustelujen) tasoon, jolla niitä esitettiin. Ihan järkeviä olivat ja jopa vertailtiin muihin alueisiin ja hallittiin numeroita. Osaamista ja laajaa ajattelua sittenkin löytyy kuntapoliitikoilta – kun on omasta edusta kyse.

Rafael Hellsten (Liike Nyt)

Hämeenlinnan pääkirjasto on ollut rajoitetusti avoinna 11.12.2021 lähtien. Omatoimikirjasto on ollut suljettuna. Kun rajoituksia yleisesti purettiin, menin toiveikkaana kirjastolle, mutta rajoitukset olivat voimassa. Selvitin 6.2. aukioloa www.hameenlinna.fi-sivustolta kohdasta kirjasto. Pääkirjaston aukiolossa ei mainittu rajoituksista. Arvelin, että kirjasto toimii nyt normaalisti. Ei toiminut! Piti mennä Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan yhteiselle Vanamo-verkkokirjasto-sivulle, josta rajoituksia koskeva informaatio löytyi. Se pitäisi olla Hämeenlinnan pääkirjaston etusivulla. Kuka osaa kaivaa tietoa mutkan takaa! Toivottavasti upea kirjasto pääsee pian palaamaan entiseen hyvään toimintaan kaikilla osastoilla. Kyllä 23.2.2022 on liian kaukana!

Arto Jokela, Hämeenlinna