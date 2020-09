Lyhyesti lukijoilta: Tämä on Hätilän, ei Iisakin kirkko

Nyt ryhtiä, Hämeenlinnan kirkkovaltuusto! Monille tärkeä Hätilän kirkkokin on seissyt tyhjillään jo kuusi vuotta! Työryhmät (HäSa 26.9.) sikseen, ja toteuttamaan jo kaksi vuotta sitten luvattua remonttia. Kyseessä on Hätilän, ei Iisakin kirkko!

Heksa

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXin puolesta haluan oikaista väärinkäsityksen, jonka mukaan Aito avioliitto -ryhmittymän ilmanpallojen jakelu olisi ollut osa ARXin viime viikonloppuista lastenkulttuuritapahtumaa. Se, että kyseinen ryhmittymä pystytti kojunsa kaupunkisuunnistuksemme reitille, tuli meille järjestäjille täytenä yllätyksenä. Olemme pahoillamme asiakkaillemme mahdollisesti syntyneestä mielipahasta (HäSa 26.9.).

Minna Haveri, Hämeenlinnan lastenkulttuuripäällikkö

Kiitos kaupungille parkkipaikasta Aulangonjärven päässä sekä puuhakkeesta reitille.

Vilpertti-50

Janakkalan riistanhoitoyhdistys haluaa karkottaa suden syömään lappilaisten karjaa eli poroja. Aivan käsittämätön kommentti metsästäjältä.

Hassan, Janakkala

Opettajat, isät ja äidit, ohjatkaa nuorisoamme käyttämään kasvomaskeja ja olkaa itse esimerkkeinä.

Näin saadaan tauti kuriin

Fantasia-kävijälle oli yllätys yleisön suuri määrä ja pieni alue. Ei osannut varautua maskin tarpeeseen ulkona. Järjestäjät olisivat voineet varoittaa. Toivottavasti ei tullut tartuntoja.

Jälkiviisautta

THL:n ylilääkäri ja STM:n strategiajohtaja myönsivät, ettei tämänhetkinen maskisuositus toimi toivotunlaisesti. ”Maskin käyttö on osin tiedotusasia, mutta tämä on myös asenneasia. Maskin käyttösuositus täytyy ottaa vakavasti.” Niinpä. Näin sanovat ne, jotka koko kevään varoittelivat maskien vaarallisuudesta. Löydettiinpä harmaapäinen emeritusprofessorikin, jolle ammattiylpeys ei tuottanut liikataakkaa, vahvistamaan arvovallallaan tätä viranomaissanomaa. Tosiaan: maskin käyttö on tiedotusasia, mutta myös asenneasia.

Voi hyvä Sylvi

Koululaiset pahoinpitelevät toisiaan. Nuoriso yrittää tappaa satunnaisia kohtaamaan ihmisiä. Missä vaiheessa herätään pahoinvointiin jota ylenpalttinen soveltaminen, pelaaminen ja yleinen kurittomuus aiheuttavat. Olen nähnyt yli kuudenkymmenen eletyn vuoden aikana, että nämä kiusaajat ja kanssaihmisten telojat päätyvät varhaiseen väkivaltaiseen kuolemaan, päihteiden ongelmakäyttäjiksi ja rikollisiksi. Murto-osa raivaa kyynärpäätaktiikalla harrastamaan edellä mainittuja asioita yritysjohtajiksi, virkamiehiksi tai politiikkaan. Yhtä kaikki. Jälki on rumaa ja kallista.

Tulevaisuus pelottaa

Pohdiskelin: Onko äärivasemmistolla ja äärioikeistolla sama ero kuin kapitalismilla ja riistokapitalismilla. Miten kokoomus ja perussuomalaiset sijoittuvat tälle akselilla? Tulossa kuntavaalit.

Nahkatakkiteknikko