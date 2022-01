Lyhyesti lukijoilta: Tämäkö muka "Sibbehima"? – Mistä näitä nimityksiä oikein tulee?

Kuka on alkanut keksiä näitä lyhenteitä nyt yhtäkkiä hatustaan: “Sibbehima” ja “Semppu”?

Lopeta

Nimimerkki Paikalla liukastellut valitteli kujan liukkautta. Täällä peräkylässä ei tarvitse valittaa, ettei kujia hiekoiteta. Täällä otetaankin lapio omaan käteen ja hiekoitetaan itse. Kannetaan ihan itse vastuu rapunpielistämme ja kujistamme. Ja muistetaan käyttää talvisin ulkoillessa aina nastakenkiä.

Lenkkeilijä

Vaalit on käyty ja aluehimmeliä aletaan rakentaa. Kunhan jääviys- ja muut hallintosäännöt on saatu sovittua, himmeli on valmis. Mitä sitten? Silloin huomataan, että tämä Suomen suurin aluefuusio tehtävien osalta on liian suuri kakku leivottavaksi. Hallitukset tulevatkin ehdottamaan hankkeen siirtämistä ainakin vuodella. Rahat eivät riitä, palveluita ei voida taata, kun tietojärjestelmien yhdistäminen on pahasti kesken.

Himmeli

Muija Hämeestä (HäSa 26.1.), ottamatta muuten kantaa Päivi Räsäsen oikeudenkäyntiin, syyttäjä vaatii 120 päiväsakkoa, mikä syytetyn tuloilla on ehkä paljon enemmän kuin 120 euroa.

PJTP

Nuori oikeustieteen ylioppilas Elisa Hyvärinen ymmärtää sanan- ja uskonnonvapauden merkityksen (HäSa 26.1.) länsimaisen sivistyksen kruununjalokivenä kypsemmin kuin valtakunnan syyttäjälaitos.

Pekka Arvio, Hämeenlinna

Punnittua puhetta Elisa Hyväriseltä sananvapauden ytimestä. Kannattaa lukea huolella tuo mielipidekirjoitus (HäSa 26.1.). Räsäsen tuomitseminen olisi isku sanan- ja uskonnonvapaudelle.

Selkokieli

Minua ihmetyttää, että miten eivät ymmärrä sitä, että meillä Suomessa on noin 4 400 kylää (Googlen mukaan). K-kauppoja on vain noin 800. Tämä tieto on Keskon itsensä ilmoittama. Kysymys kuuluu: miten me sellaiset ihmiset menemme oman kylän kauppaan, jos sellaista ei kylässämme ole, ja voi olla, ettei koskaan tule? Tämän voisi muotoilla vaikka näin: Tule meidän omaan – tai omaan K-kauppaan, niin se puhuttelisi tasapuolisesti kaikkia. Välillä ihmetyttää, mitä nämä eri instanssit tekevät, kielitoimistot ja muut. Minulle nämä on opetettu jo silloin kun Kekkonen oli ministeri vain.

Hattulan vaari

Marin toimii EU:n mukaisesti Venäjän suhteen selväsanaisesti. Vastakkain ovat demarijohtoiset valtiot (USA, Pohjoismaat, Saksa) ja diktatuurinen Putinin Venäjä. Niinistön on turha puuhastella suomettuneesti Putinin kanssa. Suomi kuuluu yksiselitteisesti USA:n etupiiriin.

Nahkatakkiteknikko

Yhteiskunnan terveydenhuollon laatuongelmaan on toivotonta saada oikaisua. Esimerkiksi hammaslääkärin epäasiallisesta toiminnasta Valviraan tehty tutkintapyyntö siirretään aluehallintovirastolle, missä tohtori tutkii toisen tohtorin aikaansaannoksia. Asian käsittelyä kollegan suojelemiseksi. Ei korppi korpin silmää noki. Eli tutkinta pitäisi siirtää poliisin suoritettavaksi.

Huolestunut Riihimäeltä

Urheiluasioista vastaava kulttuuri- ja tiedeministerimme Antti Kurvinen haluaa diplomaattisesti mennä talviolympialaisiin, korostaen erityisesti urheilun kunnioittamista sinänsä. Me suomalaisethan lähdemme tästä periaatteesta. Hannes Kolehmainen juoksi vuonna 1912 Venäjän keisarikunnan autonomisen Suomen, maailmankartalle. Sittemmin oli Nurmea, Ritolaa, Vireniä sekä keihäsmiehiä, ynnä muita, jotka hamusivat Suomelle mitaleja kasoittain.

Perinteitä riittää!