Lyhyesti lukijoilta: Tapparalaisten sekoilut hallaa jääkiekkoilulle

En ole aina pitänyt Petteri Sihvosen jutuista, mutta nyt osui kyllä naulan kantaan (HäSa 28.3.). Tapparalaisten sekoilut ovat kyllä sitä luokkaa, että enempää hallaa ei jääkiekolle juuri voi aiheuttaa. Jos SM-liiga ja Jääkiekkoliitto eivät millään lailla reagoi noihin asioihin, niin sehän tarkoittaa, että he hyväksyvät tapahtuneet. Nyt ei todellakaan ole kyse vain Tapparan sisäisestä asiasta. Ei jääkiekko Suomessa tähän lopu, mutta jäljet muistetaan kyllä pitkään.

Heikki Aaltonen

Jarmo Markula kirjoitti viisaita sanoja kevyestä matkailun edistämisestä (HäSa 26.3.). Yksi teema, josta voisi koota kierrosehdotuksen autollisille matkailijoille, olisivat seudun linnavuoret. Muutamista löytyy jo vähän tietoa Visit Häme -sivustolta.

Tiera Laitinen

kuntavaaliehdokas (ps.), Hämeenlinna

Suomi on ollut jo neljä vuotta maailman onnellisin kansa. Kansalaiset ovat tyytyväisiä mikä tuntuu oudolta kun kuuntelee politiikkoja. Ajaako valtuutetut vain omia ja puolueen etuja. Toivoisi edustajien tekevän kaikkensa että vaikeudet voitetaan. Mielestäni asioita pitäisi hoitaa kokonaisvaltaisesti ja pidemmällä tähtäimellä, yhteistyö on voimaa. Uskon positiivisuuteen ja yhteistyöhön kaikissa asioissa, etenkin vaikeissa olosuhteissa.

Maija Ojala, Tuulos

Hämeenlinna on ”uuden edessä”, kuten sattuvasti maamme viihdelaulajien yhdessä levyttämässä, koronapandemiaan liittyvässä laulussa, keskeisesti korostetaan. Kun uusi valtuusto ja kaupunginjohtaja on valittu sekä koronaongelmastakin suurelta osin päästy, on käytävä määrätietoisesti rakentamaan kaupungin uutta menestystarinaa pois nykytaantumasta. Väkiluku on saatava kasvuun, yrittäjyyteen uutta uskoa ja vetovoimaa ideoitava.

Keskustakin elävöitettävä!

Tulevaan Helsingin pormestarivaaliin liittyen kokoomuspuolueessa on puhuttu puolueen konservatiivisista ja liberaaleista arvoista. Oli yllättävää, että puolue 90-luvulla luopui perinteisistä: koti, uskonto ja isänmaa -tunnuksistaan. Näille tunnuksille ja arvoille on maatamme rakennettu vuosikymmenien ajan.

Jaana Rusko-Laitinen

Hyvä nyt on olla oppositiossa ja tällä kertaa viisaana tentata, miksi hallitus ei ole toiminut oikealla hetkellä, oikealla tavalla. Jos ihmisiä auttavat, mutta liiketoimintaa vaikeuttavat päätökset hyväksytään eduskunnassa hallituspuolueiden äänillä, voi oppositio hymyillä kainosti. Se, mitä itsekin (ehkä) haluaa, toteutuu, mutta äänestäjille voidaan uskotella, että paha, tyhmä ja ymmärtämätön hallitus on syypää kaikkeen, siihenkin, ettei osaa vastata, kun median kuulustelijat tinkaavat, milloin pandemia on ohi. Ketäs se muka kiinnostaa, että se on kiinni meistä itsestämme!

Puolensa valinnut

Halla-aho puhuu demokratiasta. Miten se Unkari, vai onko se populistien demokratiaa, ota teistä selvää. Samoin Suomen sulkutilasta, ehditkö huomata, kummin päin takki on ollut päällä?

Havukka

Ministeri Kiurun mukaan rokotehankinnoissa Suomi oli kokonsa takia ”lastu laineilla”. Ilmastonmuutoksessa Suomi hallituksen mukaan kuitenkin pelastaa koko maailman?

Ei logiikkaa

Nimimerkille Virveli (HäSa 26.3.): Hallitus ei hölmöillyt. Kyse ei ole ulkonaliikkumiskiellosta vaan liikkumisrajoituksista, rajojen yli ei valu porukkaa, vaan käytössä ovat laajat testaukset ja karanteenit, kuten voit lukea samaisesta Hämeen Sanomista jutusta ”Massatestaukset käytössä tärkeimmillä ylityspaikoilla” (sivut A12–13). Liikkumisrajoitusten 12 poikkeusta on luettavissa verkossa ja ovat hyvin johdonmukaisia: kaiken tarkoitus on kuitenkin auttaa kansakuntaa selviämään tästä pandemiasta.

Aune Jaanu, Hämeenlinna

Miksi me leikimme tyhmää? Jokainen tietää mikä on itselle välttämätön meno!

Välillä tyhmää leikkivä