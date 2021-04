Lyhyesti lukijoilta: Tässä on kaupungin kiitos korona-taistelijoille – Arvostus pyöreä nolla!

Yli 300 lähihoitajaa jää ilman paikallista palkankorotusta, tässä kaupungin kaunis kiitos korona-taistelijoille.

Hävetkää!

Hämeenlinnan kaupunki, nyt ollaan todella pettyneitä ja vihaisia kaikkien lähihoitajien puolesta. Tässäkö on arvostus eli pyöreä nolla? Mahtaakohan tämän jälkeen joustaa muu kuin ulko-oven sarana?

Lähihoitaja

Hämeenlinnan kaupunki on unohtanut, että lähihoitajille riittää töitä myös naapurikaupungeissa ja juna kulkee…

Yksi yli 300 ei-arvostetusta lähihoitajasta

Martti Töttölän (vihr.) mukaan kaupunki kurittaa kulttuuria (HäSa 7.4.). Arx-talon lopetus, Verkatehtaan pirstalointi, Miniteatterin ajaminen kaupungin teatterin nurkkiin ja nyt Taidekasarmien myymisen uhka, Töttölä listaa (HäSa 7.4.). Kuka on ”kaupunki” joka näistä päätti? Tarkoittaako Töttölä, että poliittinen päätöselin (kaupunginvaltuusto), johon hän nyt monettako kertaa pyrkii, tekee lautakunnissaan, hallituksissaan ja budjettikokouksissa huonoja päätöksiä? Nykyvaltuusto kykeni huonosti supistuspäätöksiin, ja nyt kaupunki riutuu riskitilassa.

Äänestäjä äimänä

Masentava näky pyhäaamun kävelyllä Hämeensaaren rantamilla. Uimahallin parkkipaikka oli täynnä pikaruokaroskaa, samoin urheilukentät. Aina voi vedota täysiin roskiksiin tai lintuihin (toivottavasti ei kohta rottiin). Vastuu on kuitenkin aina roskaajalla ja mielestäni vastuu on myös pikaruokaravintoloilla ja kaupungilla. Ruoan päälle lisämaksu siivoamisesta?

Teija Wessman, Hämeenlinna

Maailman onnellisin kansa roskaa ja rikkoo yhteistä ympäristöä niin paljon kuin sielu sietää! Ai niin, se kuulunee perusoikeuksiin!

Hämeensaaren kiertänyt

Juttu uuden kaupunginjohtajan valinnasta (HäSa 31.3.), aiheuttaa huolta ritallisine ominaisuuksineen. Kyllä hakijoille olisi hyvä kertoa, että täällä on talous hoidettu todella huonosti, kaupungin yhtiöt tuottavat tappiota, paitsi ne entiset, jotka on myyty ulkomaille. Päiväkodeissa on lapsiryhmiä yhdistetty 1–5-vuotiaat samaan ryhmään. Koulussa ei ole väliseiniä. Virkamiehet saavat laskuttaa työnantajaansa konsulttipalveluista. Tonttien hinnat nostettu taivaisiin. Voisi yhtenä vaatimuksena olla jopa ammattitaito, eikä vain jäsenkirja.

Tulevaisuus huolena

Kaupunki lisää paikkoja lukiokoulutukseen. Samaan aikaan kaupungin hoivayksiköt yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa hakevat kymmeniä lähihoitajia, tuloksetta. Tässä syy siihen, miksi lähihoitajista yhä useampi puhuu ”hoonoa soomi”. Eikö lisäpaikkoja tarvittaisi lähihoitajien, sairaanhoitajien ja sosiaalityön erityisosaajien koulutukseen? Entä näiden alojen palkkatason korjaaminen?

Ikääntyvien turva

Pentti Linkola (7.12.1932–5.4.2020), suuri suomalainen! Pääni painuu kunnioituksesta.

Ilkka Lahtinen

Lokit saapuneet Hämeenlinnaan. Verkatehtaan edustalla Vanajavedessä satoja lokkeja päivällä pitkäperjantaina. Nyt pikaisesti hommiin lokkitarkkailija, isännöitsijät ja taloyhtiöt.

Siistimpi kesä 2021

Ei näytä hallituksen lakien valmistelu kovin ammattilaiselta, vaikka avustajia on enemmän kuin riittävästi. Eivät kaverien kaverit avustajina ole perillä lain valmistelusta. Kerta toisensa jälkeen tekevät samoja virheitä, se on jo tyhmyyttä toistaa samat virheet. Pitäisikö avustajia aina vaan lisätä, jos joukkoon vahingossa tulisi joku asioista jotain ymmärtävä?

Toinen toope

Ihan sama mitä Marinin hallitus yrittää tehdä, jotta että korona talttuisi, niin aina on väärin, ei sellaista keinoa olekaan mikä oppositiolle tai perustuslakivaliokunnalle kelpaisi.

Eikka

Nimimerkille Suomi jälkijunassa (HäSa 1.4.): katsoitko Ylen Ulkolinja-dokumentin Likaista vihreää energiaa? Sen katsottuani päätin, etten koskaan hanki sähköautoa enkä aurinkokennoa. Eurooppa pesee viherkasvojaan kehitysmaiden luonnon raiskaamisella ja niiden kansalaisten terveyden kustannuksella.

Biopolttoaineita odotellessa