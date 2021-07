Lyhyesti lukijoilta: Tässä vinkkini pankissa jonottamiseen kyllästyneille

Hei pankissa jonottajat. Vaihtakaa pankkia. Niin minäkin tein juuri tuon takia. Nyt olen torin laidalla edelleen ja pankki on avoinna koko päivän ja ystävälliset virkailijat huolehtivat minusta ja pennosistani.

Lispe

Olipahan nuorten tietämystä vähättelevä kirjoitus Matti Hietalalta (HäSa 23.7.). Lapset oppivat jääkaudesta jo vitosluokalla, eikä kukaan usko kaikkien sään ääri-ilmiöiden johtuvan ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta. Se, että ihminen on kuumentanut ilmakehää yhä kiihtyvällä vauhdilla, sen sijaan lisää näiden ääri-ilmiöiden esiintyvyyttä ja tekee niistä aiempaa vaikeammin ennustettavia. Tieteessä vallitsee konsensus, jota mutuilu lapsuuden tulvista tai helteistä ei muuksi muuta.

Oma vastuu kannettava

Kiitos Matti Hietala kirjoituksestasi. Se oli järkeä tähän ylettömän ilmastonmuutospelottelun sijaan! Samaa mieltä kanssasi.

Muistava Mummi

Keskustelua tuosta Kirkkopuiston tapahtumista. Tuolla nuo juopporemmit on häiriköineet jo vuosia, ei mikään uusi ilmiö? Rauhassa saavat temmeltää.

Kapa

Vieläkin kaupunginhallituksen jäsenmäärästä. Kiitokset Olli Mustajärvelle oikean laskutikun käytöstä mielipidepalstalla 22.7. Kokoomus-demariakseli tuudittautuu siihen uskoon että äänestäjien muisti on lyhyt ja he saavat silti pitää poteronsa seuraavissakin vaaleissa. Olen ollut liikkuva äänestäjä tähän asti ja nuokin puolueet ovat saaneet ääneni takavuosina. Tuo edustajamäärän ahne kasvatus lopetti minun avarakatseisuuteni ja toisaalta helpottaa tulevia äänestyspäätöksiä eli pitäisi kai kiittää näiden puolueiden pamppuja.

TeePee

Kutalanjoen, entisen matonpesupaikan ylittävän sillan pielistä on irrotettu suuri määrä muurattuja lohkokiviä. Ne on heitetty jokeen. Koski on niin ”tukossa”, että kalat eivät pääse nousemaan Katumajärveen. Vanhemmat kyselkää pojiltanne mitä he ”harrastavat”, aamulla aikaisin ja illalla myöhään. Ohjatkaa heidät valvottuihin liikuntaharrastuksiin!

Heikki Notko

Kiitos HML kaupungille punaisista wc-rakennuksista uimarannoilla. Ovat siistejä ja useimmiten niissä on myös wc-paperia ja käsidesiä.

Uija

Nyt oli kyllä niin hyvä Mielensäpahoittaja ja poika Hämeenlinnan Uudessa Kesäteatterissa Kaupunginpuistossa, että käykää katsomassa, vielä ehtii. Esko Roine ja Aimo Räsänen olivat rooleissansa aivan mahtavia!

Aikuinen nainen ja sen tytär

Täyttä asiaa lehden Alanurkassa 22.7., koskien Scandic Hotel Aulankoa. Kiitos, Susanna Kinnari!

Kantakaupunkilainen

Jostain syystä Pia Kuparinen (ps.) jätti politiikan kesää arvioidessaan (HäSa 22.7.) mainitsematta yhden asian, jonka myös media on ihme kyllä, aika vähällä sivuuttanut. Perussuomalaisten EU-mepit, puolueen päätöksellä toki, siirtyivät heinäkuun alussa EU-parlamentin uuteen, äärioikeistolaiseen ryhmään, jossa mukana mm. Unkarin Fidesz, Ranskan Kansallinen liittouma, Viron Ekre jne. Jopa Ruotsidemokraatit katsoivat ryhmän olevan liian äärioikeistolainen ja jättivät väliin. Vaikea kuvitella että edes kaikki persujen äänestäjät mieltävät puolueensa äärioikeistolaiseksi mutta jo tuonkin perusteella, niin vain on.

Jaska

Sdp:n Niina Malm saanut syytteen tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta viisumijupakassa Imatralla. Eikö kansanedustajaa hyllytetä rikostutkinnan ajaksi? Virkavelvollisuuden rikkominen vakava syyte. Mitä sanoo Hämeen demarit?

Kansalainen