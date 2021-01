Lyhyesti lukijoilta. Tätäkö on etäopiskelu lukiossa? – Tietokone auki ja takaisin nukkumaan

”Avaan tietokoneen, laitan oppitunnin päälle ja jatkan unia. Sängystä pääsen ylös puoliltapäivin.” Näin sanoo lukion toisen vuoden opiskelija yhdessä iltapäivälehdessä. Tätäkö se etäopiskelu on lukiossa?

Tuloksista viis – vai?

Omakotitalollisten ei tarvitse siirtää (imaista) omalle pihalleen lumivallia, jonka aurausauto tekee tontin sisääntuloon tai postilaatikkorivien eteen. Milloin aurausjätteet haetaan pois pientaloalueilta, onko siitä säännöstä?

Kukkuloiden kunkut

Arvostan lumensiirtotyötä. En kuitenkaan arvosta pyöräkoneen peruutuspiippausta kello neljä aamulla täällä lukiokadulla. Kaikuu koko korttelissa.

Yörauha

Tekstaripalstalla vihjailtiin, että kävelijöillä olisi perustuslain takaama oikeus kävellä laduilla. Tämä on harhaluulo. Hoidetulla ladulla ei saa kävellä, eikä jalkakäytävällä pyöräillä.

Virveli

Menin perjantaina 22. tammikuuta linja numero 11 kaupunkiin kello yhdentoista aikoihin. Kuljettaja ei Keskustalon pysäkillä ajanut ihan jalkakäytävän lähelle. Poistuessani otin kiinni tangosta takaovien vierestä ja yritin päästä nopeasti ulos pehmeän ja loskaisen lumen seasta jalkakäytävälle. Juuri ja juuri ehdin vetämään käteni pois, kun kuski oli sulkemassa ovia kiinni. Eikö busseja pysäkkien kohdalla, kun asiakas jää pois, voi madaltaa niin, että on helpompi poistua? Säikähdin todella, miten siinä olisi voinut käydä, jos kuski ei seuraa matkustajan poistumista.

M.E.

Näin maskipakon aikaan huomaa, kuinka kauniit silmät ihmisillä on!

Gösta Genast

Kiitokset moottoriradan laduntekijöille uudesta ladusta, joka kulkee suolammen kohdalla radan sisäreunaa. Nyt Kahtoilammen lenkki on vähän pitempi ilman isoja mäkiä. Hyviä hiihtolenkkejä kaikille, vaikeammillekin hiihtolenkeille!

Mummohiihtäjä

Ollaanko Kanta-Hämeessä ”hämäläisiä”, kun on koronarokotettu suhteellisesti vähiten Suomessa?

Ihmettelevä

Hykin koulun purkamisen sallivasta kaavasta valittanut hakee valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Toivottavasti KHO ei sitä myönnä. Muuten ratkaisu kestää reilun vuoden. Hämeen ely- keskus tai Museovirasto eivät ole vaatineet rakennuksen suojelua, ei myöskään Hämeen Kulttuuriperinnön Suojelijat. Valittaja väittää kaupungin päätösten perustuvan virheellisiin tietoihin mm. sisäilmaongelmista? Tuomelan koulu ei ole enää alkuperäinen. Hätilän kirkkokin saatetaan purkaa tai muuttaa asuinkäyttöön, joten ne eivät muodosta ”maakunnallista” rakennusperinnekokonaisuutta! Olen hämmästynyt, surullinen ja pettynyt!

Heikki Notko

Lue myös: Hätilän koulun valituskierteen seuraus (28.1.2021)

Nimimerkit Tulevaisuus ja Tohtori antoivat väärää tietoa (HäSa 27.1.) Lulu Ranteen kirjoituksesta (26.1.). Nimimerkit vetivät mutkat suoraksi. Ei Ranne mitenkään kehitystä vastaan ole, vaan hän haluaa järkeä nykypäättäjien vouhotuksiin, ja näin se veronmaksajien edun mukaista onkin. Myös HPK:n toiminnasta hän on ihan oikeassa.

Artturi

Arvoisa kaupungin luiskainsinööri tai mestari Markus Lahtinen, titteleistä viis, eikö teidän kuuluisi valvoa myös pyöräteiden ja jalkakäytävien aurauksia? Ne on annettu urakoitsijoille ja he taas ovat antaneet aliurakoitsijoille, mikä ei ainakaan tässä kunnassa toimi alkuunkaan. Aikoinaan tehtävässä oli Tapio Murto ja auraamassa sellaiset henkilöt, että homma toimi. Nyt se ei ole toiminut alkuunkaan vuosiin. Lahtinen vain paukuttelee henkseleitään syksyisin lehdessä: ”kyllä me selvitään talvesta”, mutta mitään ei tapahdu.

Pentti Ranta

Hyvä, että akkuteollisuus on suuri mahdollisuus Suomelle, mutta jotenkin sanat ympäristöystävällisyys ja akkujen tuotanto eivät sovi yhteen. Teknisistä laitteistakin tulee paljon jäteromua, kun esimerkiksi puhelimia ”joutuu” vaihtamaan muutaman vuoden välein. Niissäkin se akku.

Talous rules

Mihin on kadonnut hallitus ja pääministeri? Englannissa pääministeri sanoi kantavansa täyden vastuun hallituksensa toimista, samoin Norjassa pääministeri kertoi tiedotusvälineille rajojen sulkemiset yksin. Eikö Marin kestä painetta vai onko hänet laitettu piiloon presidentinvaaleja silmällä pitäen Ylen avustuksella.

Hessu

EU:n elvytyspaketin sulattaminen peruskantasuomalaisen sydämessä tulee tuntumaan liian ylivoimaiselta hyväksyä. Että annamme pakettiin lähes 7 miljardia euroa ja saamme siitä omaan käyttöömme vain alle 3 miljardia. Ja kaikki tämä täytyy sietää sen johdosta, että mm. Etelä-Euroopassa on eletty kuin pellossa kansantaloutensa hoidossa, korruption syleilyssä ja koronaongelmienkin huonommassa hoidossa kuin kylmässä pohjolassa.

Mekö maksamme viulut?