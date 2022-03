Lyhyesti lukijoilta: Täysi tuki hoitajien palkankorotusvaatimuksille – Pelkät kauniit puheet arvostuksesta eivät riitä

Hoitajien palkankorotusvaatimukset saavat minulta täyden tuen. Pitäkää vaatimuksistanne kiinni loppuun asti. Itsekin hoitoalalla työurani tehneenä muistan useita kertoja, jolloin on lähdetty rummut päristen vaatimaan korotuksia ja sitten tyydytty hyvin vaatimattomaan. Iso huoli on siinä, kuinka uusia hoitajia saadaan alalle ja vanhat pidettyä. Kauniit puheet arvostuksesta eivät riitä. Vertailun vuoksi, paperityöläisen keskipalkka lisineen on kaksi tuhatta euroa suurempi kuin sairaanhoitajan. Sen on saanut aikanaan hyvin vahva liitto lakkoilemalla. Pistää miettimään, kumpi työ on tärkeämpää, mitenkään paperityöläisiä väheksymättä.

Entinen palloilija

Aluevaltuuston kokouksessa 29.3.2022 kokoomus-ryhmä jätti (järkevän) aloitteen palvelukustannusten vertailusta. Onko tässä muka jotain uutta? Eikö kustannusten ja niiden vertailun pitäisi olla luonnollinen tapa toimia, kun veronmaksajien rahoilla pelataan. Ainakin minä luulin niin (sinisilmäinen?).

Rafael Hellsten, Liike Nyt

Tarvittiin vain yksi sota nurkan taakse ja Suomi unohti olevansa yhä tarttuvan ja tappavan taudin aluetta! Jos “minimitartunnat” päivässä ovat 5–10 000 ja kuolemia on 50, on tilanne ilmeisesti kaikkien mielestä normaali, eikä kokoontumisrajoituksia tai muita suojauksia(kaan) tarvita?

Riskiryhmäläinen

Kaikki eivät jaa Kati Laitisen osoittamaa ihailua (HäSa 30.3) THL:n Mika Salmista kohtaan. Mies on ollut jatkuvasti väärässä ja antanut kaunisteltua kuvaa epidemiasta. Tilanne ei ole ohi ja Salmisen “kaikkien pitää sairastaa -linjalla” Suomi on noussut koronakuolleisuudessa kärkimaaksi. Medialta kaipaisin kritiikkiä, eikä perusteetonta hymistelyä.

Virveli

Helsingin käräjäoikeuden päätöksen mukaan seksuaalivähemmistöjä saa ilmeisesti nimitellä miten vaan? Vai pitääkö rangaistukselta välttyäkseen kulkea Raamattu kädessä ja leveä hymy kasvoilla?

Psevdonymo

