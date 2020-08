Lyhyesti lukijoilta: Tehokas työaika on viisi tuntia – Lopetetaanko ensin tyhjästä maksaminen?

Tehollinen työaika esimerkiksi niin kutsuttuna 8 tunnin työpäivänä on tänäkin päivänä noin 5 tuntia. Samoin on suhde 7,37 tunnin töissä. Joissakin korkeissa kovapalkkaisissa mandaattiviroisssa siirrellään papereita pinosta toiseen vain pari tuntia päivässä. Tehdäänkö niin, että lopetetaan ensin tyhjästä maksaminen julkisella puolella kaikkien puolueiden mandaattivirat lopettamalla.

Ossi Aaltonen, Hämeenlinna

Tupsulakki-insinööri ihmettelee (HäSa 27.8.), miksi kokoomuksen Orpoa ei valita työministeriksi? Mielestäni siksi, kun kokoomus ei ole nyt hallituksessa. Hänen tilaisuutensa voi tulla ehkä seuraavaan hallitukseen. Hän hoiti sisäministerin postia silloin kun maahamme vyöryi lyhyessä ajassa yli 30 000 moniosaajaa pelastamaan Suomen kansantaloutta. hän seisoi tumput suorana ja ihmetteli.

Lippispäinen teknikko

Hienoa, että Janakkala päätti kuunnella Vähikkälän väen mielipidettä ilotulitevaraston sijoitusasiassa. Voi, olisipa sama tapahtunut Piilonsuon päätöksiä tehdessä!

Koditon Kurki

Miksi lapset, nuoret ja jopa aikuiset pyöräilette asuntokaduilla kulkusuunnassa vasenta reunaa? Aiheutatte jatkuvasti vaaratilanteita kohdattaessa.

Tietämätön vai jääräpäinen

Sairion alueella on viime aikoina tehty kaapelointitöitä. Kadun poikki menevät kaivannot on paikattu huonosti. Kuka valvoo jälkitöitä?

Aina kolahtaa

Kaunis, hoidettu ympäristö huomataan, samoin kuin villisti rehottava alue. Hämeenlinnan keskustassa löytyy kumpiakin. Kaivoparkin viereinen alue on hyvää vauhtia kasvamassa sekametsäksi, ja lipputangon juurella kurottelee korkeuksia muutama lehtipuu. Juuret alkavat olla syvällä. Jalkakäytävän reuna on myös ruokkoamaton. Hiekkapohjalle voisi helposti istuttaa esimerkiksi varpukasveja tms. hiekassa viihtyvää vihreyttä. Eikö jalkakäytävän siisteys kuulu tontinomistajalle? Lähistön jalkakäytävää kaventaa rehevä rikkaruohisto muhkeine nokkosineen, joista ohikulkija, varsinkin lapsi saa tarpeettoman muistutuksen. Poisto ei vaadi suuria uhrauksia, mutta palkintona on huoliteltu julkisivu.

Sääret nokkosissa

Keinusaarelaiset valittavat junaradan metelistä. Kumpi mahtoi olla alueella ensin, rata ja dieselveturit vai teidän asuntonne. Vai vetikö asunnonvälittäjä nenästä? Muuttakaa pois, jos noin älyttömään paikkaan muutto kaduttaa. Rata ei siirry.

Elämänlanka

Heikki Seppäsen haastatteluun (HäSa 27.8.) pienenä tarkennuksena juhlateoksen kuoroista: Timotei on kyllä Lopelta ja Gaudete Riihimäeltä. Yhdistävä tekijä on niiden johtaja Anneli Julen, joka komentaa myös Hämeenlinnan Mieskuoroa.

Jukka Friman, Hämeenlinna

Lapin matkailun pomo voivotteli telkkarissa koronatilanteesta johtuvaa ulkomaalaisten turistien puutetta ja talouden romahtamista. Samaan hengenvetoon kertoi että suomalainen ei ole hyvä asiakas kun ei osta kaikkea mahdollista krääsää lapinlisähinnoilla. Ajattelin viedä perheen Lappiin elämysmatkalle.

Ajatuksesi jää

Miten kukaan voi ottaa vakavasti perussuomalaisia, jotka eivät saa edes omia kansanedustajiaan kuriin? Puolueen edustajat saavat, miten haluavat, loukata kanssaihmisiään puhein ja tekstein sekä rikkoa hymysuin koronakarenssia!

Voi hyvää päivää