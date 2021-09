Lyhyesti lukijoilta: Tekojää tarvitaan torille ehdottomasti – Parkkipaikat eivät saa syrjäyttää liikunnan iloa

Hämeenlinnan kaupunkirakennelautakunnan jäsenille terveisiä: Torille tarvitaan ehdottomasti tekojää myös tänä talvena lasten ja nuorten iloksi ja terveellisen liikunnan mahdollistajaksi. Parkkipaikat eivät voi syrjäyttää lasten ja nuorten liikunnan iloa. Kerrankin torilla tapahtuu kivaa myös lapsille ja nuorille.

Päivi Helminen

Lue myös: Hämeenlinnan torille ei tule tänä vuonna tekojääkenttää – Alle jääneet parkkipaikat kirvoittivat kielteistä palautetta (16.9.2021)

Jaahas, vähenee talvella liikkuminen keskustassa, kun jääkenttää ei tule. Eikö voisi ajatella, että torin Raatihuoneenkadun puoleiseen yläreunaan olisi tehty tänäkin talvena korvaavia parkkipaikkoja? Toisaalta kunnon pakkastalven tullen voisi kenttä jäädä muutenkin vähälle käytölle, kun muillekin luistelupaikoille pääsisi luistelemaan.

Talvihalla

Suomessa on tilastoitu vauvaboomi, jopa eurooppalaisittain. V-boomaako Hämpton? Luistinrata keskellä kaupunkia loi idyllin lasten kaupungista. Idylli yhteisöstä taas imee nuoria aikuisia kaupunkiimme, perheitä perustamaan. Arki onkin toinen, kun uusi asuinalue peittyy dieselsavuun ja lasten kirjataan tallovan kulttuurilaitokset alleen. Nyt he vievät kauppiaiden parkkipaikatkin. Miksi pyörätie keskustaan, kun P-paikkoja kaivattiin?

Virkamies-city

Tulipa pala kurkkuun, kun luin aamun lehdestä, että Tulen ja jään joulua ei tule, eikä ehkä tekojäätä torille. Miten voi olla, että virkamiehet tai -naiset eivät pysty sitä tekemään! Jää on saatu lähes vapaaehtoisvoimin ja Nuorkauppakamarin upealla tuella koko kaupungin imagolle. Sitä tultiin ihastelemaan muualtakin, kun viesti kulki. Kaupungin keskusta on niin tyhjä ja surkea kun vaan parkkipaikkoja suojellaan. Hämeenlinna kurjistuu kurjistumistaan kun kulttuurikaupungin imago tapetaan kaikella tavalla. Toista oli silloin, kun vielä oli Sibeliuksen kunniaksi fantasia-tapahtuma. Ihmettelen näitä markkina-ajatuksia. Eikö lasten ja nuorten pitäisi voida harrastaa liikuntaa lomallaan ja saada siitä hyvää mieltä? Ulkojäillä luistelu on ihan eri juttu kuin hallissa sisätiloissa. Ihmettelen vaan mihin Hämeenlinna on menossa.

Mummi

Pitäisikö Hämeenlinnan kaupungille järjestää kolehtikeräys? Parkkikiekkokokeilua ei voida järjestää, terveysasemia siirretään yhteen vaikka säästöjä ei saadakaan. Konsulteille rahaa riittää yllättävän hyvin?

Vassari

Hesarin mukaan Hämeenlinna nukkuu Ruususen unta. Nyt olisi Mika Walkamon hyvä hetki kääriä hihansa ja lunastaa vaalilupauksensa Hämeenlinnan kohentamiseksi matkailukohteena. Annan pari vinkkiä: kunnollinen (vieras-) venesatama palveluineen ja leirintäalue asuntoautoille ja -vaunuille, mökkejä ja telttailuakaan unohtamatta.

Lupauksesta toimeen

Kuinka moni kaupunginvaltuutettu on käyttänyt Ojoisten tai Idänpään terveysasemaa 10 vuoden sisällä? Miksi ihmiset äänestävät valtuutetuksi täysin eri maailmasta olevia ihmisiä kuin mitä itse ovat? Koulutettu, keskituloinen, työelämässä vuosikymmenet itseään marinoinut ja perheetön valtuutettu ei tarvitse terveyskeskuspalveluja. Hän on työterveydessä tai yksityisellä lääkäritalolla. Rahaa ja valtaa kerätessä ei ehdi omaisista huolehtia, voihan ostaa jonkun hoitelemaan.

Omaishoitajana ollut

Jäikö ulkoliikuntamestari Tomi Nurmelta 100 tuhatta pois tuon moottoriradan lumikasan kustannuksista? Kovin halvalla tehty, kun peitteet maksoivat jo 60 tuhatta, sähkö- ja vesityöt päälle. Maansiirtotöitä tehtiin useampi viikko, tekivätkö talkoilla? Käsittämätöntä, että yksi laji saa harrastaa ilman maksua ja lajiin lyödään tuhansia veronmaksajien euroja.

Kapa, Hattula

Kiitos Markku Uhari hyvästä ja asiallisesta lampaita ja lampaiden vahtikoiria käsittelevästä alanurkkakirjoituksesta (HäSa 18.9.).

Katse tulevaisuuteen

Olen seurannut mielenkiinnolla Arno Juutilaisen kirjoituksen herättämiä intohimoja, näköjään vihreiden ja muun vasemmiston riveissä. Altti Lagstedt pyrkii vakavan tieteelliseksi tarkoitetussa kirjoituksessaan pohtimaan Juutilaisen mainitsemia asioita, mutta kirjoitus (HäSa 16.9.) on niin ristiriitainen, että liekö itsekään selvillä mitä yrittää selittää. Juutilaisen kirjoitus on etupäässä sarkasmia ja huomion kiinnittämistä yhden asian hallitukseen, joka ei uskalla muista asioista päätöksiä tehdä. Tieteessä fakta on faktaa, kunnes uusi tutkimus sen muuttaa. Kuten Juutilainen kirjoituksessaan tuo esille näitä ”faktoja” ihmiset tulkitsevat omien tarkoitusperiensä mukaan.

Tarkkailija

Monisanaisissa moitteissaan hallitukselle Lulu Ranne kirjoitti myös hoitajien palkoista ja niiden korjaamistarpeesta (HäSa 18.9.). PS:n puheenjohtaja Riikka Purra sanoi kuitenkin alkuviikon tv-haastattelussa, että nyt ei ole rahaa hoitajien palkankorotuksiin. Tuo ”nyt ei ole oikea aika” on niin tuttua jo vuosien takaa – nimenomaan kuntatyönantajan suusta. Olisiko puolueen puheenjohtajan ja Ranteen syytä keskustella – kumman linjan he valitsevat?

Jaska

Lämmin kiitos potilaan kohtaamisesta ja hyvästä hoidosta K-HKS:n korvapolille.

Ritva

Sinä rokotusvastainen, ovatko vanhempasi rakkaudessaan suojelleet elämääsi, terveyttäsi ja läheisiäsi seuraavilta: isorokko, tuberkuloosi, polio, kurkkumätä, hinkuyskä, tuhkarokko, jäykkäkouristus, vesirokko, vihuritokko, rotavirusripuli, hemofilustaudit, pneumo- ja meningokokki (aivokalvontulehdus, verenmyrkytys), HPV, influenssa, vai oletko joutunut ne sairastamaan, kenties vakavine jälkitauteineen?

Kiitollinen

HPK:n Cornet taklasi rumasti Ässien Barachia ja jäi ilman rangaistusta. Olisiko tuomarienkin aika ryhdistäytyä?

Reilua peliä

Lue myös: Kerholle taas vähämaalinen jatkoaikavoitto – ”Puolustuspeliä on hiottu paljon, ja se on nyt hyvällä mallilla” (17.9.2021)

Muista nimesi

Nimi ja yhteystieto (paikkakunta) unohtuvat edelleen monilta tekstiviestin lähettäjiltä. Ne tarvitaan toimituksen tietoon, jotta mielipide voidaan julkaista.