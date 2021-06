Lyhyesti lukijoilta: Tervaniemen kaupunkivene on ollut kadoksissa jo päiväkausia

Hämeenlinnan kaupunki on tarjonnut asukkailleen virkistävän mahdollisuuden veneen käyttöön tänäkin kesänä Tervaniemessä. Ongelmana on veneen saanti. Se on ollut kadoksissa jo päiväkausia. Kaupungin pitää laittaa selkeät ohjeet ja varauslista veneen käytölle.

Jaana Rusko-Laitinen

Raatihuoneen edessä liehuu viisi sateenkaarilippua. Miksi lipputangot olivat tyhjänä Eurooppa-päivänä?

Arvovalintako?

En juhlista saamelaisten päivää Saamen lipulla vaan Suomen lipulla.

Vaari Lammilta

Tuntuu oudolta, kuinka paljon ja kontrolloimatonta valtaa Hämeenlinnassa on annettu viranhaltijoille. Yksi tekee kymmenien miljoonien vuokrasopimuksen opetustiloista, toinen sulkee kymmenien miljoonien uimahallin käyttäjien ja seurojen nokan edestä. Kolmas päättää, ettei Solvikin uimaranta ole uimaranta vaan uimapaikka ja sinne ei siksi tarvita WC-tiloja, vaikka jo matonpesupaikkakin sitä tarvitsisi. Kukaan ei tunnu ottavan vastuuta tällaisesta, eikä alueen edustajat Ahosta myöten saa mitään parannuksia aikaiseksi. Toivotaan jatkossa ryhdikkäämpää toimintaa sekä kaupunginhallitukselta että -valtuustolta.

Jotain rotia

Mistähän nimimerkki Salaiset rahat on tietonsa onkinut, minulla ei ainakaan ole tietoa, että Linna Golf olisi hakenut kaupungilta vuokrahelpotuksia, eikä koronatukia. Pitää selvittää asiat, ennen kuin syyttää.

Pesonen Turengista

Tulevalle rantasaunalle vievällä kadulla on ilmaista, aikarajoittamatonta pysäköintitilaa. Tämä vaan tiedoksi pendelöijille!

Pöölin viereen parkkiin

Jälleen on tyhmyys tiivistynyt, kun suomalaisen potkupallon siivellä on vain ”omista fiiliksistään” piittaava örveltäjäjoukko matkannut Pietarin koronakeitaalle kännäämään ja halailemaan! Pidempi reissu olisi kenties opettanut vieläkin enemmän, kuten Siperia, tai sitten ei. Muut kärsivät takianne.

Riskiryhmäläinen

Kun katselee kuvia lähimenneisyydestä tai varsinkin kauempaa, näkee naisten persoonallisia kampauksia. Entä nyt? Hiukset valuvat vapaina kaiken ikäisillä, toinen puoli ehkä korvan takana toinen lähes silmän päällä. Eikö naisväki enää haluakkaan näyttää itselleen edullisella tavalla?

Kampaajalle