Lyhyesti lukijoilta: Toivottavasti kaikkinainen halailu ja lääppiminen jäävät historiaan

Jos jotain hyvää olisi opittu koronan jälkeiseen aikaan, niin toivoisin kaiken halailun jäävän historiaan. Lääppiminen, puristelu ja poskipusut muka ystävyyden osoituksena ovat sairaita ja sairauksia levittäviä tapoja. Jos on oikein läheinen ihminen, niin kättely riittää. Hyvän päivän tutuille riittää nyökkäys vähintään kolmen metrin päästä. Seurustelu on sitten luku sinänsä. Lopetetaan tautiset tavat.

Virus ei lepäile

Voisiko joku valistaa, miten netitön saa tiedon rokotusaikataulusta? Muuten, älä heitä maskiasi jalkakäytävälle, sillä lumen alta sitä ei näe ja se on tosi liukas!

Murtunut käsi

Pöölin 600 autopaikasta on yleensä vain noin 50 varattu. Mitenkähän käy laitoksen kannattavuuden? Kuka maksaa viulut?

Asemanrantalainen

Ei mitään uutta auringon alla, tuli mieleeni, kun luin 50 vuotta sitten -palstalta (HäSa 17.2.) Hämeenlinnan keskussairaalan rakennussuunnitelman vastustuksesta. Silloin pontevasti asiaa vastustivat maksajakuntien kunnanjohtajat, jotka panivat hanttiin periaatteesta, mistä huolimatta komea sairaala rakennettiin ja varustettiin melkoisen kohun jälkeen ajanmukaisin varustein.

Hyvämuistinen ent. potilas

On pahempaakin kuin öljy- ja puulämmitys (tekstarit, HäSa 15.2.). Kankaantakana joku polttaa tulisijassaan muovia, vaikka jätehuoltomääräykset kieltävät sen. Ilmastoinnin sulkeminenkaan ei estä katkun tuloa asuntoon. Sydänsairaana en pysty katkussa katuja kulkemaan etsimässä polttajan osoitetta.

Eivätkö muut kärsi?

SCC:n oikeuskulut jo miljoonaluokkaa (etusivu, HäSa 14.2.). Sisäsivuilla on aukeamankokoinen artikkeli, tähänastisista oikeusprosesseista, joita on käyty jo kuusi vuotta. Ritaluoma saa maksuttomat oikeudenkäynnit yhteiskunnan verovaroin. Hänet on todettu varattomaksi? Kiemunki on ahdistettu nurkkaan humanistina. Hän joutuu hakeutumaan velkasaneeraukseen. Ritaluomalta ei tulla saamaan koskaan mitään! Hän asuu pysyvästi USA:ssa. Nyt pitää puhaltaa peli poikki, kun se muistuttaa jo farssia!

Idänpään-Heikki

Toimittaja Toni Rasinkankaalla on huonot kokemukset kanssaihmisistä (alanurkka HäSa 16.2.). Vai liekö kirjoitus vain tarkoitettu provosoimaan lukijoita, jotta enemmän ottaisimme huomioon toiset ihmiset, etenkin apua tarvitsevat. Oma, yli 70 vuotta jatkunut elämänkokemukseni on kyllä se, että valtaosa ihmisistä on varsin ystävällisiä ja avuliaita. Sikäli toki auttamisessa on oma etu mukana, että siitä saa hyvän mielen.

Eläkemummo

Kyllä tämä vanhanajan talvi on mukava: pääsee hiihtämällä joka paikkaan.

Gösta Genast

Koiran lailla räksyttävä kokoomus, hyökkäsi pääministeri Marinin kimppuun eduskunnassa tiistaina. Kykypuolue yrittää vierittää Suomen koronakriisin ja muut ongelmat vain yhden henkilön syyksi. Melkoista populismia! Vastaavasti kaikki maamme aiemmat tapahtumat voisi heittää puheenjohtaja Opron niskoille. Turhaa sanahelinää tuommoinen!

Vassari