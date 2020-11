Lyhyesti lukijoilta: Torijää kuolettaa keskustan – Ei todellakaan lisää viihtyisyyttä

Nyt kaupunki todella haluaa kuolettaa koko keskustan ja keskustan liikkeet tekemällä torijään nykyisen parkkipaikan tilalle. Se ei todella ole yleistä viihtyvyyttä lisäävää, kun se kaukalo peittäisi nykyisen avaran tilan vieden pysäköintipaikat keskustassa asioivilta. Onko edes tarpeellista tekojäätä torille laittaa? Sopivampi paikka olisi uimahallin ympäristö, jos tekojäähän on rahaa sijoittaa?

Asutaanko Hölmölässä?

Olisiko taas kaupungin johdossa syytä kysäistä ”joltakin Markulta”, miksi luistinrata jäädytetään maksullisten parkkipaikkojen päälle? Tämä toki todistaa sen, että torinalusparkki on ollut tarpeeton idea! Onko tällä vuosisadan idealla nyt tarkoitus täyttää uutta Pööliä, vai raikastaa keskustan ilmaa?

Kantakaupunkilainen

Kaupunki aikoo kunnostaa Mensan rannan. Ei kai asialla ole mitään yhteyttä tulevan saunan omistuksen kanssa, eihän?

Maksaja

Kauneimmat joululaulut voisi laittaa seurakuntien nettisivuille tartuntojen estämiseksi.

Terveys edellä

Korona jyllää vielä kuukausien ajan. Isovanhempana koen jo suurta painetta lasten taholta perinteisen joulun järjestämiseksi. Eihän tapoihin kuulu kieltäytyä tästä kunniasta. Nyt kuitenkin pelottaa korona. Voisiko valtiovalta vasemmistohallituksen arvoille sopivasti perua joulun tältä vuodelta ja kieltää kaikki sukukokoontumiset? Se olisi helpotus meille vanhuksille eikä aiheuttaisi joutavaa kränää lasten kanssa. Vietetään ensi vuonna kaksi joulua niin kauppiaatkin saavat omansa. Kesäjoulu ja talvijoulu, tiedä vaikka tulisi tavaksi, kun joulu on muutenkin enää kauppiaiden juhla.

Väsynyt koronapelkuri

Traficomin, Ajovarman palvelupisteessä Tiiriössä ihmiset asioivat virkailijatiskillä kolme tiiviisti rinta rinnan ilman pienintäkään turvaväliä. Maskeja ei kenelläkään. Ihmisiä käveli myös koko ajan sisään ilman ajanvarausta, jonoksi asti. Missä viipyy turvallisen asioinnin organisointi? Haloo, korona on kiihtymisvaiheessa täällä.

Ainoa maskinaama

Kuulehan sinä Elenia! Tällä hetkellä siirtohintojen nosto on jotenkin ymmärrettävää maakaapeloinnin takia. Ongelma onkin siinä, että kaapelointi on joskus valmis, joten silloin ei siirtomaksuihin mene enää yhtään rahaa! Pitäisikö meidän sähkönkuluttajien uskoa, että kokonaishinta silloin laskisi kolmanneksen, tai ainakin neljänneksen?

Uskotko itsekään?

Viisaita sanoja Maria Haatajalta (HäSa 7.11.) maaseudun tulevaisuudesta ja erityisesti koulujen kohtalosta. Jokainen joka on sulkemassa pienempiä yhteisöllisiä kouluja, miettiköön mikä sen hinnaksi lopulta tulee. Vaikka aluksi mukamas säästöä, niin kuluja syntyy myöhemmin reilusti kun lasten hyvinvoinnilla leikitään.

Äiti

Loistava kannanotto (HäSa 9.11.) Atte Tarrilta koskien Alvettulaa ja pitäjiä.

Myös entinen hauholainen nuori

Nyt on ymmärretty Hämeenlinnassa väärin kunnan rooli ja olemassaolon oikeutus. Se on tuottaa kuntalaisille palveluita. Jos jostain pitää leikata, on leikkaaminen aloittava sellaisista tehtävistä ja asioista, jotka eivät kosketa kuntalaisten palveluita, eli ei siis kouluista, kirjastoista, liikuntapaikoista, vanhusten hoidosta, terveydestä eikä sosiaaliturvasta, vaan hallinnosta, joka ei tuota kuntalaisille palveluita. Esimerkiksi lakimiehiä on kaksi, yksi riittänee. Arkkitehtejä on seitsemän, yksi riittänee. Joitakin jätehenkilöitä on neljä, yksi riittänee. Näin saadaan heti säästöjä. Samalla tavalla voidaan käydä läpi kaikki muutkin tehtävät, jotka eivät tuota kuntalaisille palveluita.

Kaupunkilainen

Just juu, Hellsten; Renkoon koulu ja Lammille uimahalli! Siihen se sitten loppuikin liitoskuntien kehitys. Kaikki on viety palveluista mitä on ”irti saatu”. Rengonkin muut koulut lakkautettiin ensimmäiseksi. Hyvin on näivitetty, mutta tarvitaanhan sitä rahaa ylläpitämään kahta kunnanisää, ja rahaa jatkuvaan cityn kehitykseen tai ainakin sen suunnitteluun. Ydinkeskusta, kaikesta vuosia jatkuneista suunnitteluista huolimatta, on häpeäpilkku koko vanhalle kulttuurikaupungille!

Renkolainen

Kenen kannattaa katsoa peiliin, Hellstén. Kannatin kuntaliitosta Hämeenlinnaan samoin kuin mieheni. Perusteluna meillä kummallakin oli, että vain kuntaliitoksen avulla palvelut säilyvät. Kun liitos oli tehty, meille naurettiin. Hämeenlinnan alueella on kaikki palvelut saatavilla: Tuuloksen terveysasema suljettiin ja ovelle ilmestyi lappu: suljetaan toistaiseksi. Sitä ei koskaan avattu. Koululaisten hammashoito siirtyi Hauholle ja aikuisten palvelut Lammin terveysasemalle. Onneksi meillä on uusi koulu, joka jouduttiin rakentamaan palaneen satavuotiaan koulurakennuksen tilalle. Onneksi meillä on kauppakeskus, joka rakennettiin ennen kuntaliitosta. Mutta niin sanotuilla porkkanarahoilla ei rakennettu mitään. Muistelemme, että järveä ruopattiin. Rakennemuutos on ollut huikea. Viimeksi seurakunta liitettiin Lammiin. Palaneesta pappilasta saadut vakuutusrahat menivät Hämeenlinnaan. Onneksi on auto ja ajokortti. Ilman niitä olisi pulassa, puhumattakaan läppäristä ja kännykästä. Hieman noloina katselemme peiliin: kuinkas tässä nyt näin kävi?

Tuuloksen tyttö

Mikä juttu tämä on: Yhdysvalloissa neuvotellaan presidentin kanssa ”rauhanomaisesta poistumisesta” virastaan, kun hävisi vaalit ja virkakausi päättyy? Siis mikä tämä Yhdysvallat on, diktatuuriko? Tällaista valtiotako maailmalla yhä ihannoidaan?

Vassari

Näillä viimeisinä ääntenlaskennan valmiiksi saaneilla USA:n osavaltioilla on käytössään kuulemma perinteiset helmitaulut, ja hitain käyttää sormia. Kymmenen jälkeen tulee vaikeuksia…

Ismo

Ylen toimittajien ja asiantuntijoiden oli vaikea peitellä tyytyväisyyttään, kun Trumpin vaalitappio varmistui, kyllä tulisi edes pyrkiä puolueettomaan tiedonvälityksen.

Juke

Pääkirjoituksessa 5.11. Hämeen Sanomat teki oudon linjauksen. ”Jos hävittäjiä ei tilata Yhdysvalloista, maiden suhde muuttuu väkisin.” Eikö muiden maiden suhteilla ole niin väliä? Eikö kaupanteossa vallitsekaan vapaa kilpailu, ”business is business”?

ReiPan