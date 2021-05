Lyhyesti lukijoilta: Torillako olisi monttu ilman perussuomalaisia?

Perussuomalaiset lähetti melkoisen julkaisun hämeenlinnalaisiin koteihin. Sellaista kysyisin, millä perusteella ilman persuja torilla olisi nyt monttu? Onko päätöksiin liittyvä fakta kadonnut arkistoista?

Pasi Vesala, valtuutettu, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja (sd.), Hämeenlinna

Olisi mukava tietää, paljonko Hämeenlinnan viime vuoden tilinpäätöksessä on konsulttipalkkioiden yhteissumma?

Heikki Koskela, kuntavaaliehdokas (kesk.), Hämeenlinna

Lulu Ranne, voisitko ystävällisesti kertoa, mitä ne vähemmän tärkeät tehtävät ja toimet ovat jotka pitää jättää tekemättä? Vaikka kuinka moneen kertaan luin kirjoituksesi (HäSa 8.5.), en sellaista tietoa siitä löytänyt. Hienoa ajatusta kyllä siitä, kuinka päätökset niistä tehdään yhdessä, mutta anna edes jokin esimerkki siitä, mitkä työt tai työntekijät ovat turhia. Pitäähän työntekijöiden tietää, kenen leipä on vaarassa, jos PS on vallassa. Vai sekö pelottaakin?

Jaska

Suomessa on uskonnon harjoittamisen vapaus. Päivi Räsänen (kd.) on Suomen eduskunnassa ja hän on antanut valansa noudattaa Suomen lakeja. Suomen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaeilla ei ole mitään tekemistä suomalaisen Setan ohjelmajulistuksien kanssa, kuten Aulis Ansaharju epäilee (HäSa 11.5.), vaan ne pohjautuvat kansainvälisiin, YK:n sekä EU:n ihmisoikeuksia ohjaaviin lakeihin joita Räsäsenkin pitää noudattaa.

Jumalan kämmenellä

Minä olen saanut kristillisten arvojen mukaisen kasvatuksen. Yksi tärkeimmistä opeistani on kristillinen suvaitsevaisuus ”Älä tee toiselle mitä et itsellesi soisi tehtävän” koskee myös puheita. Mielestäni Päivi Räsänen tulkitsee kristinuskoa osina, ei kokonaisuutena. Oikeudenkäyntiä en kommentoi.

ReiPan

Äitienpäivän kaunis auringonpaiste himmeni kertalaakista ja vaihtui ”unelmahötöksi”, kun Urpilainen tupsahti HäSa: n sivuilta kahvipöytäämme. Olisi voinut pysyä tällaisena päivänä juttuineen siellä Afrikassa. Onneksi meillä on Arska. Saatiin sentään jotakin pelastettua.

Ossi Aaltonen, Hämeenlinna

Pari faktaa turvekeskusteluun: Suomessa on suota 9 miljoonaa hehtaaria, siitä on suojeltu 1,2 miljoonaa hehtaaria ja turvetuotannossa on vain 64 tuhatta hehtaaria. Nämä pinta-alat huomioiden ei turve kovin pian Suomesta lopu.

Turvenuija

Uusavuttomuutta? Nykyautoissa kaikki on automaattista: valot, lasinpyyhkijät, ym. Sen verran vaaditaan kuitenkin kuskinkin aktiivisuutta, että hoksaa laittaa ajovalot päälle, kun sataa. Eli kun automaattilasinpyyhkijät herää toimimaan, se tarkoitta että sataa. Silloin pitää sen verran kurkottaa ja kytkeä ajovalot (ei päivävalot), vaan ihan oikeat ajovalot.

Terveisin Antsa

Valtio tukee avokätisesti muun muassa sähköautoilua, sähköpyöräilyä, turpeen tuotantoa ynnä muuta turhaa. Eikä pidä unohtaa venäläisoligarkkien Jokereita. Sen sijaan suomalaisten tutkijoiden koronarokete-projekti ei valtion mielestä ansaitse tukirahaa. Uskomaton töppäys vasemmistohallitukselta!

Virveli