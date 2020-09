Lyhyesti lukijoilta: Toriparkin vastustajat! Nyt ideat esiin keskustan kehittämiseksi

Nyt toriparkin vastustajat, ideoita keskustan kehittämiseen. Nyt on helppoa, kun ei pelkoa toriparkista.

Ensimmäistä ideaa odotetaan

Hämeenlinnan kaupungilla on tänään kaksi kaupunginjohtajaa. Retorisena kysymyksenä heitän: miksi? Aikanaan he siirtyvät eläkkeelle. Mutta näinä aikoina ja vielä koronan muutaman vuoden jälkeisinäkin aikoina säästäminen kunnallishallinnossa on välttämättömyys. Valtuusto voisikin jo nyt tehdä periaatepäätöksen palaamisesta yhden johtajan järjestelmään. Näinhän se oli vielä Leo Kohtalan hyvään aikaan – kaupunki menestyi yhdelläkin.

Toimeen!

Rafael Hellsten (HäSa 9.9.), minuakin hävettää hämeenlinnalaisena ja puolueettomana koko kaupungin puolesta.

Hävetkää

Onnittelen hallitusta varapuhemies Antti Rinteen taistelutahdosta hallituspuolueiden kilpenä kyselytunnilla. Antti torppasi kaikki opposition hankalat kysymykset ja antoi puheenvuoron mieleiselleen edustajalle. Omakin lehmä hänellä oli ojassa nimitysasioissa.

Vassaria ei jätetä

Kyllä voimme tehdä lentokentistämme parkkipaikkoja, kun muu Suomi on kansallispuistoa. Kyllä Kaipola ja muut suljetut tehtaat voisivat olla seikkailupuistoja. Työttömät tehtaan työläiset kuuden tunnin palkalla (tulevaisuuden palkka) töihin. Kyllä Suomi nousee.

Mielensäpahoittaja