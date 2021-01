Lyhyesti lukijoilta: Tuli ikävä Kekkosen myllykirjeitä - Niinistö ei ottanut mihinkään kunnolla kantaa

Jo oli presidentiltä mitäänsanomaton uudenvuodenpuhe. Niinistö ei ottanut kunnolla kantaa mihinkään tavallisen kansalaisen kannalta tärkeään asiaan, vaan puhui ympäripyöreästi asioista. Olisi tarvinnut ottaa kunnolla kantaa esimerkiksi eriarvoistumiseen johtavaan politiikantekoon. Normaalia poliitikon jaarittelua asioiden vierestä. Kyllä presidentti Kekkosta tarvittaisiin vieläkin myllykirjeineen.

Pentti Ranta

Presidentin uudenvuodenpuhe oli melko abstraktia, joten konkretismia moni jäi kaipaamaan. ”Sivistysvaltion dilemmana” hän piti sitä, että ”annetaan turvaa ihmisille, joiden varalta joudutaan sitten turvaamaan muita”. Lehdistössä onkin toki yritetty jälkikäteen tulkita presidentin lausumaa. ”Dilemma” tarkoittaa pulmaa kahden hankalan asian välillä, miten ongelma olisi ratkaistavissa. Tätä esiintyy mm. maahantulon taustoissa.

Presidentinkin huoli

Olipa raastavaa luettavaa Tuulia Laineen tyttären vakuutuslaitoksen toimet (HäSa 2.1.). Kannattaa pyytää apua vaikkapa tyttöä hoitaneen sairaalan sosiaalityöntekijältä tai sairaalan potilasasiamieheltä. Yksin ei kukaan jaksa tuollaista byrokratian määrää pyörittää.

Törttö vakuutusyhtiö

Nyt on ison tekojään sijaan aika turvata myös pitäjien asukkaiden mahdollisuudet luisteluharrastukseen säistä riippumatta ja varustaa ne, vaikka pienemmilläkin, tekojäillä Pälkäneen tapaan. Näin taataan jonkinlainen tasapuolisuus myös Hämeenlinnan koulujen oppilaille.

Jokaiselle jotain

Jutussa ”Etätyö tekee suuret toimitilat turhiksi” (HäSa 2.1.) mainitaan Hämeen maistraatti. Ihan tiedoksi vaan: maistraatti ja väestörekisterikeskus yhdistyivät vuosi sitten digi- ja väestötietovirastoksi.

Fakta ajan tasalle

Keinusaaren virastotalo on Wähäjärvenkadun, ei Vähäjärvenkadun (HäSa 2.1.) varrella.

Tuplawee

Kiitos hyvästä ja asiantuntevasta palvelusta OA Hyvösen Ollille ja Onnille!

Audi A 7

Nimimerkille Tukijat vähenevät: (30.12.2020) huonoina aikoina sitä tukea vasta tarvitaankin!

Höyhensaaret 54

Luulin 29. joulukuuta lehdessä ollutta mielipidettä persun tekstiksi, mutta se olikin kristillisten Sari Essayahin sanomaa: ”Jos kantasuomalainen ryyppää, riehuu ja ajaa lapset pakkaseen, se on huostaanoton paikka”. No ei ole tuo huostaanoton paikka suomalaisen miehen tekemänä varsinkaan keskiluokkaisessa, kirkkoonkin kuuluvassa perheessä. Lähes 70 % kuuluu ev.lut.kirkkoon, ja Suomessa on Euroopan toiseksi väkivaltaisimmat isukit ja boyfrendit.

Yhteiskuntarauha

Uuden vuoden ennuste: Hämeenlinnan vanha kaupunginvaltuusto etsii kolmea uutta kaupunginjohtajaa vetovoiman parantamiseksi (Lahdessahan on vain yksi kaupunginjohtaja), Hämeensaaren kaavaan lisätään kerrosluku kahteenkymmeneen vetovoiman parantamiseksi ja samalla pienennetään parkkitalon kokoa, ja uusi valtuusto rakennuttaa toriparkin viisikerroksisena. Hätilän uusi koulu suunnitellaan pikavauhtia: lattia, seinät ikkunoilla ja katto. Näin saadaan avoin oppimisympäristö vetovoimatekijäksi. Evon tiedepuistoon hankitaan tietokone. Vetovoimaa kasvattaa myös Sihvosen jääkiekkoanalysaattori, joka kertoo oikeassa olemisen auvosta, meidän pelistä ja pelikirjasta, mutta ei jääkiekosta. En ota vastuuta ennusteen paikkansapitävyydestä.

ReiPan

Suomen hallitus on kehunut maailmalle, kuinka olemme maailman parhaiten hoitaneet koronan ja samalla ohi mennen moittineet muita maita. Olisiko tässä syy, ettei meille riitä rokotteita?

Ylpeys käy lankeemuksen edellä