Lyhyesti lukijoilta: Työt eivät lopu poliisilta – Alinopeudestakin voi sakottaa, kun kutsumus iskee päälle

Tähän saakka on poliisi voinut sakottaa ylinopeudesta. Ensi kesäkuun alusta alkaen poliisi voi rätkäistä sakot myös alinopeudesta. Eivät lopu työt ahkerilta poliiseilta, kun harvempi kuski pystyy kaiken aikaa tienopeutta ajamaan. Aina voi sakottaa, kun sisäinen kutsumus iskee päälle.

Mielivallan uhri

Tapio Eerolan kirjoituksesta (HäSa 10.1.) ottaisin yhden kysymysmerkin pois, sillä ainakin taloudessa Janakkalassa ajetaan täysillä päin seiniä. Kunnanjohtajan vaihto tuskin poistaa valtavaa rakennusvelkaa.

Joukossa tyhmyys tiivistyy

Lehden (HäSa) äsken tekemässä selvityksessä valtuuston jäsenet eivät lämmenneet pormestarimallille Hämeenlinnassa. Kas kummaa, mitä pelättävää siinä sitten on, sillä onhan se jo Suomessa useassa kaupungissa. Edes demarien piirissä ei kannatusta merkittävästi löytynyt, vaikka itse demaripääministeri, Sanna Marin, oli pormestarimallia tuoreessa gradussaan tutkinut ja melko positiivistakin siinä nähnyt. Onko nykymalli sitten hyvä?

Retorinen kysymys

Kari Marttisen kaupunkivisiossa oli paljon hyvää (HäSa 9.1.). Linja-autoterminaalin voisi kuitenkin laittaa radan varteen, kohtaan johon suunniteltiin sairaalaa, eli lähelle r-asemaa. Kulttuuritarjontaa löytyy jo Verkatehtaalta ja siksi olisi kiire rakentaa kevyen liikenteen silta Varikonniemestä, r-asemalta ja uusilta kerrostaloilta lähtemään. Silta päätyisi pääkirjaston edustalle, tuoden rautatie- ja bussiaseman käyttäjät osaksi keskustaa, suoraan upealle linnan alueelle.

City yhtenäiseksi

Kari Marttisen mielipidesivun Hämeenlinna-visiosta (HäSa 9.1.) puuttuu yksi oleellinen asia: Kun linja-autoasema siirretään moottoritien katteelle, avataan samalla non-stop sähköbussireitti Kaivoparkista suoraan rautatieasemalle, Lukiokatua pitkin Vanajan yli tai ali.

Putkessa kulkeva

Kiitos Heikki Notkolle palautteesta, mutta mitä uutta tietoa sain? En mitään. Kukaan ei ole syntyessään 1-vuotias. Nollas vuosi on siis todellinen ja kyllä, sinä aikana ikä ilmoitetaan kuukausina. Joka on Raamatun lukenut, on kuullut juutalaisesta kalenterista, joka on ollut käytössäkin ihmisillä. Siinä on karkauskuukausikin. Missään vaiheessa en ole väittänyt, että Raamattu olisi historia- tai tietoteos. Muistutan, että en ole velvollinen korjaamaan kenenkään väärinkäsityksiä. Minä en voi opettaa ketään, mutta voin saada ihmiset ajattelemaan.

Tuomas Hyvönen, Kuopio

Oletteko perehtyneet viime aikoina matkanjärjestäjien ehtoihin mm. matkan peruuntuessa tms. Kannattaisi ehdottomasti tutustua.

Yllätys voi olla suuri

Miksi yhä useamman pitäisi mennä korkeakouluun? Ammattitaitoinen duunari voi työllistyä maisteria paremmin.

Laadukas ammattikoulutus kunniaan

Samaa mieltä Peräkylän miehen kanssa: kauppa-autot takaisin! Me nuoremmatkin käytettäisiin.

Ekologista

Ehdokkaiden etsijä, niitä löytyy jonoksi asti, älä huoli. Arvostelut kielivät pahoinvoinnista ja demokratian olemassaolosta. ”Besserwisserit” kadunkulkijat työllistävät näitä päättäjiä. Huipulla tuulee, hernenenät päättäjinä pärjää.

Sähkön hinta kirvelee

Osallistu lyhyesti lukijoilta -keskusteluun:

Lähetä tekstiviesti: 045-739 602 80

Viestin alkuun: HS (väliyönti) kerro mielipiteesi, nimesi, mahdollinen nimimerkkisi sekä yhteystietosi

Sähköposti: mielipide@hameensanomat.fi

Kerro mielipiteesi, nimesi ja mahdollinen nimimerkkisi sekä yhteystietosi.