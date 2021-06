Lyhyesti lukijoilta: Uimavalvojille olisi tarve jo kesäkuussa

Kaupunki säästää vaarallisesti uimavalvojissa. Uimahallilla ja Tervaniemessä (Alajärvi) valvoja työskentelee kuulemma vasta heinäkuussa. Onneksi Alajärvellä käy toimeliaita ja ripeitä ”mummoja”, jotka hoitivat pelastustyön oman ulkoilunsa ohessa, kiitos heille! Koska Alajärvellä on tehty isot kunnostustyöt, siellä on myös kävijöitä enemmän, mm. paljon lapsia ilman aikuisia. Pelkkä ”älkää hukkuko kesäkuussa” ei ihan riitä.

Mummo järvessä

Uimakouluja olisi pidetty uimahallissa toukokuussa, mutta Hämeenlinnan Liikuntahallit päätti säästää 80 000 €. Tuosta voi jokainen laskea uimataidottoman hukkuneen hinnan. Uudet valtuutetut toivottavasti ottavat asian hoitaakseen, kun pääsevät Liikuntahallien hallitukseen pudonneiden tilalle. Milloin säästetään ja mistä!! Uimahallin sulkemisella vietiin myös ainoa turvallinen, terveyttä edistävä liikunnan harrastusmuoto ikäihmisiltä. Hehän olivat rokotettu kahdesti tuossa vaiheessa. No. Päättäjillä oli tärkeämpää avata terassit, siellä se terveys paranee.

Äänestäjä Värikästä

Rafael Hellstenin kirjoitus kuntahallinnosta (HäSa 22.6.) oli erittäin hyvä ja totta.

Sitoutumaton

Kiitos toimittaja Vanessa Valkamalle asiallisesta ja kiihkottomasta Alanurkka-kirjoituksesta koskien Ilmastokriisiä ja Elokapinaa.

Eläkemummo

Kiitos asiallisesta kirjoituksestasi Hämeen Sanomien ajastinosaan 21.6.-21 Aleksi Kokkonen!

Kansankynttilä

Johannes Koskinen on oikeassa Kaikki pelaa 3 3 2 1 1 1 -pelitavallaan. Politiikassa ei kannata ottaa selkäheittovoittoa, vaikka siihen olisi mahdollisuuskin.

Sanoi eräs Kääriäinen

Hyvä kannanotto (HäSa 22.6.) koskien työterveyshuoltoa. Hämeenlinnan kaupungin työterveyshuolto on huonontunut vuosi vuodelta ja on nykyisin aivan surkea. Täällä on tyydytty aivan minimaalisiin lakisääteisiin palveluihin ja sairaanhoitopalveluissa täytyy lähes aina kääntyä terveyskeskuksen tai yksityisen sektorin puoleen.

Entinen palloilija

Kesälehden (HS Kesä 2021) s. 33 kuvan ruusu EI ole kurtturuusu vaan ’Hansa’-ruusu, jota ei tarvitse hävittää. Kurtturuusulla on yksinkertainen kukka, jossa vain 5 terälehteä rinnakkain. Lajista on myös valkokukkainen muoto. Tietoa kurtturuususta, oikeita kuvia ja infoa torjunnasta löytyy, kuten artikkelissakin todettiin, vieraslajit.fi sivustosta.

Torju oikeat lajit, Janakkala