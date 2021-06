Lyhyesti lukijoilta: Unohdetaan Hämeensaaren massiivinen rakentaminen

Unohdetaan Hämeensaaren massiivinen rakentaminen ja kunnostetaan iso hiekka-alue karavaanarialueeksi, kun nyt kerran pidetään kiinni siitä, että Hämeenlinna on kaunis järvenrantakaupunki. Se olisi tuloa kaupungille ja kauppiaille. Etenkin nyt kun nykyisen jäähallin kunto on todettu hyväksi. Järki käteen.

VK, Ojoinen

Vai korotusta hulevesimaksuun, no kukapa hyvää uutta lypsylehmää tappaisi, vielä kun saisi jotain muutakin vastinetta kuin ison lätäkön portin pielessä. Vastahan jätemaksuakin korotettiin 40 sentillä per tyhjennys, investointikustannusten tekosyynä.

Punainen Ford

”Houkutellaanko hoitajia Hämeeseen ulkomailta”, kysyttiin lehden otsikossa (HäSa 31.5.). Ilmeisesti tarpeesta vielä spekuloidaan, mutta todellisuus edellyttänee hoitajien tuontia. Rekrytointi olisi hyvä tehdä paikan päällä, eli jo ulkomailla. Erään median haastattelema filippiiniläinen hoitaja ilmaisi mm., että hän lähettäisi puolet palkastaan kotimaahansa. Jos useat vastaavasti menettelisivät, Hämeen talous nuolisi näppejään.

Tämäkin huomioon!

Muoviroskista Parolaan pyytäneelle (HäSa 28.5.) tiedoksi, että sellainen on S-marketin takapihan nurkkauksessa. Se on ollut siellä ainakin yli vuoden ajan. Hieman kummastuttaa, että kenelle ja miten pyyntö on tehty, kun pyynnön kohde ei ole vaivautunut asianmukaisesti vastaamaan.

H.L.

OAJ on oikeassa nostaessaan erityisopetusasian pöydälle. Vain taivas on kattona, kun kaupungit ja kunnat perustavat muita uusia toimia ja virkoja. Laitetaan nekin rahat erityisopetusta tarvitseville. Näin ehkäistään myös syrjäytymistä.

Merja

Sanna Marin syö kuukaudessa sen aterioina, minkä tuhannet eläkeläiset saavat eläkettä kuukaudessa.

Pala kurkussa