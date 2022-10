Lyhyesti lukijoilta: Uusi komea terveyskeskus ei lohduta avuntarvitsijoita Hattulassa

Hattulan terveyskeskusta kritisoisin. Pitäisi olla omalääkäriä, mutta samaa lääkäriä ei kahta kertaa näe. Hammashygienistille odotat kuukausitolkulla ja aika perutaan viime tingassa. Uusi komea rakennus ei lohduta avuntarvitsijoita. Hattulan kunnan pitäisi vaatia toimimaan velvoitteiden mukaan.

Kotimainen

Hämeenlinnan ykköskorttelista osan omistava, City Kauppapaikat oy:n toimitusjohtaja Raimo Sarajärvi haluaisi saada pian jotain valmista aikaan, mieluiten jo “elinaikanaan”, kuten hän humoristisesti asian ilmaisi (HäSa 7.10.) . Viivästystä onkin päässyt tapahtumaan kaupungin vitkastelussa. Keskusta on yhä hiljainen “autiotalojen” johdosta. Asuntoja tulisi tilalle noin 300, eli uutta vipinää keskustaan.

Vapautetaan pohjalainen toimintaan!

Metsärata-artikkelin (HäSa 8.10) luettuani jäin ihmettelemään Turku-Helsinki pikaradan kansallista hyötyä. Timo Heinonen kirjoitti ettei metsärata tule ikinä olemaan taloudellisesti kannattava joten Turun yhteyskin pitäisi kuopata samoilla kriteereillä. “Saa nähä kui käy”, kuten entinen turkulainen totesi.

ReiPan

HPK pelaa upporikasta ja rutiköyhää. Hienosti on kausi alkanut, mutta loukkaantumiset vaivaavat joukkuetta. Parhaat pelaajat joutuvat todella koville suuren peliajan johdosta. Toivottavasti ei nähdä enempää loukkaantumisia, sillä voisi olla jatkon kannalta ikävät seuraukset. Ihmettelen, ettei seura ole vuokrannut muutamaa pelaajaa jeesaamaan joukkuetta. Tämä on kirjoitettu lauantaina ennen kotipeliä.

Matteus

Me unohdamme historian kovin kovin helposti. Yhdysvallat on toistaiseksi ainoa kansakunta joka on ydinaseita käyttänyt ihmiskuntaa vastaan. Toivotaan ja taas Toivotaan, ettei Venäjä liity tähän typerien joukkoon Ukrainan sodassa. Sotaan pitää kokoajan hakea neuvotteluratkaisua. Sen mahdollisuutta ei edistä pääministeri Marinin ylimielinen asenne eikä senmukainen esiintyminen.

Ventke

Kiitos Saila Karpiolalle Hämeenlinnan vanhaa kaupunkia käsittelevästä artikkelista (HäSa 9.10.). Nyt selvisi, miksi Ykköskorttelin rakentamista ollaan niin kovasti kiirehtimässä: sehän pitää saada pystyyn ennen kuin joku historioitsija, arkeologi tai Museovirasto kiinnostuu Saaristen vanhan latokartanon alueen tarkemmasta tutkimisesta. Nykyiset modernit rakennukset ovat tehneet niille sijoille vuonna 1777 siirretyn kaupunkikeskustan tutkimisesta vaikeaa, ellei mahdotonta. Turussa sentään vielä jaksetaan kaivella vanhoja, täällä Hämeen Härkätien toisessa päässä historia on sen sijaan järjestelmällisesti haluttu unohtaa.

Sivistyskaupunkiko?

Tuhannet kiitokset sille rehelliselle henkilölle, joka vei Tiiriön Citymarketin kärryparkkiin unohtamamme meille tärkeän kangaskassin kukkasineen Infoon.

Tyytyväiset

Kiitos Valiomies kauniista ilotulitusnäytöksestä.Se oli todella upeaa.

Oona Eskola, Hämeenlinna

Viipurintien terveysasema, tiimi 3: olette yllättävän joustavasti ja nopeasti toimiva yksikkö. Paljon kiitoksia!

Viime torstain “jalkavaivainen”

Suuret kiitokset Hämeenlinnan Näkökeskuksen silmäkirugille hyvästä laserhoidossa ja henkilökunnalle hyvästä palvelussa.

Seppo Laine