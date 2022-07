Lyhyesti lukijoilta: Uusi turbokiertoliittymä Hämeenlinnaan on käsittämätön ajatus

Hämeenlinnan kaupunki meinaa rakentaa erittäin vilkkaaseen Aulangontie–Harvialantie-valoristeykseen turbokiertoliittymän . Käsittämätön ajatus! Kyllä pellit sen jälkeen kolisevat. Sen sijaan voisitte miettiä Viipurintie–10-tien risteykseen liikenneympyrää. Ei siihen valoja tarvita!

Budjetti mielessä

Oli mukava viikonloppu, sain kuunnella omalla sohvalla loikoillen jytää Kantolan festareilta. Tuli nuoruus ja lavatanssit mieleen.

Ipa mummeli 88 v.

Jos bussikuljetus assalta Kantolaan maksoi Weekend-festarikansalle 13,50?, niin se on kyllä kaupungin omaan nilkkaan potkimista. Tämä kohdeyleisö ei örise mustissaan, käsi ojossa moshaten. Tämä yleisö tanssii kirkkaissa ja joustavissa kuteissa, ilon kautta. Helteessä asvalttivaellus oli raskas alkupala.

Jarrefan

Kiitokset Teijo Pulliselle sinänsä ansiokkaasta paikallisten yritysten puolustuksesta , mutta jutussa mainittua Pumppuhuonetta ei ole olemassakaan. Kyseisen ravitsemusliikkeen nimi on Sotkanrannan Cafe & Bar.

Lassi Valkama Hämeenlinna

Kaupungin palkolliselle, joka vuokraa Linnanpuistoa tapahtumakäyttöön: Aamuherätys ke 6.7.22 klo 01.30 jumputtavan musiikin avulla kesti reilut pari tuntia. Liekö asialla olleet Wanajan rakentajat vai jotkut “ulkopuoliset suunnittelijat”? Yhtä kaikki: yöunet loppuivat siihen! Toivottavasti koittaisi pian uusi jääkausi. Ehkä silloin tästä touhuilusta päästäisiin?

Voi hyvää päivää

Hämeenlinnassa ihmetellään matkailun huonoa menekkiä. Minkä matkailun? Kaupunkihan ei saa mitään aikaan matkailun suunnittelun tai kehittämisen osalta! Myös eri “festivaalit” tuottavat vain järjestäjille. Kaupunki saa ainoastaan sotkut siivottavaksi ja huonon maineen. Olisi siis aika, kaupunginjohtaja Parviainen, selvittää tämäkin “pesä” ja saada homma toimimaan!

Kantakaupunkilainen

Onko Hämeenlinnan uusien asfaltointien valkoiset tiemerkinnät tehty vesiväreillä, kun näyttivät liukenevan tiistain asteilla!?

Ihmettelevä

Tampere-Helsinki -radan kahdessa suunnitteluvaihtoehdossa on se kiinnostava yksityiskohta, mitä tapahtuisi Tampereen lentokentän omille kansainvälisille lentoyhteyksille, mikäli rakennetaan ns. metsärata, joka lännessä kaukaa ohittaisi Hämeenlinnan. Tätä suurnopeusrataa käyttäen Tampereelta Helsinki-Vantaalle kuluisi vain 45 minuuttia. Hämeenlinnan taholta voisi jo nyt “piikitellä”, että Tampereen lentokenttä olisi lähes turhuutta.

Taktikointiin

Kannanotto: Suomen kieli kehittyy: Poliitikot, kommentaattorit, asiantuntijat lausunnoissaan ovat alkaneet aloittaessaan lausetta käyttää “uudissanoja” AA, ÄÄ, ÖÖ ja lauseen keskellä TOTA . Eivätkö oppineet ihmiset enää tunne itsekritiikkiä. Alkaa vain kyrsiä kuulijaa.

Kielipoliisille

Jopa on ollut hyviä Annabellen kuokkanostettuja uusia perunoita. Ei tarvitse kun vettä näyttää niin kuoret irtoaa. Kerrotaan välillä jotain myönteistäkin, ihanaa kesää kaikille.

Muija Hämeestä

Nimimerkille Järkyttynyt (HäSa 6.7.) . Mitä saamelaisilta puuttuu? Jotain sellaista mitä muilla suomalaisilla ei ole? Syrjitäänkö/sorretaanko heitä saamelaisiuden vuoksi? Kerro ihmeessä lisää jos näin on.

Jaska

Kun Turkki nyt on halunnut puuttua Suomen lainsäädäntöön, niin Suomen valtiovallan on heti tehtävä Turkille vastavaatimus, että se kumoaa välittömästi kurdijärjestöjä koskevat terrorismilakinsa. Tämä on helpoin tapa saada lakimme synkronoitua. Hopi hopi, Sauli ja Sanna!

Hattelmalan ukki