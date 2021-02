Lyhyesti lukijoilta: Väärin todisteltu! – Ennen auraus oli paljon paremmin

Toisin kuin uutispäällikkö Markku Uhari (HäSa 4.2.) yrittää todistella: ennen oli paljon paremmin. Kaupungin miehet kaupungin kalustolla osasivat aurata niin, etteivät tukkineet pihaan ajoja lumivallein. Tiesivät lain kohdan ”…pelastustielle ei saa kasata lunta…” ja toimivat sen mukaan.

Tapani Kärkinen, Hämeenlinna

Kiitos Raimo Siltanen, allekirjoitan täysin kirjoituksesi (HäSa 5.2.) väylien aurauksesta. Ongelmana lisäksi kevyen liikenteen väylien aurauksen laadun vaihtelu, usein aurauksen jälkeen jää vielä muutama sentti pyöräilyn mahdottomaksi tekevää möhnää. Urakoitsijoiden työn laaduissa on liian suuria eroja.

Pyöräilijä

Miksi Hämeenlinnassa ei koronarokotusta saa kaksi omaishoitajaa, vaikka kumpikin osallistuu 92-vuotiaan muistisairaan omaisen hoitoon. Mielestäni rokote kuuluu molemmille, koska yhdessä hoidamme omaistamme.

Omaishoitajat

Mihin perustuu Kanta-Hämeen pandemiaryhmän pienryhmien enimmäiskokoa koskevan suosituksen määrä, mikä on 10 % tiukempi kuin muissa neljässä naapurimaakunnassamme? Verkkosivuilla pandemiaryhmämme lisäsuosituksissa (19.1.) mainitaan kahdesti, että ryhmien koon tulee olla alle 10 henkilöä. Myös 29.1. tiedotteessa painotetaan, että nuorten harrastusten tulee tapahtua alle 10 henkilön pienryhmissä. Naapurimaakuntiemme tiedotteissa pienryhmän raja on enintään 10 henkilöä. Onkohan kyseessä ”vain” viestintävirhe, mikä on lyhyellä ajalla toistunut jo kahdesti? Asian vakavuuden vuoksi voisi olettaa, että viestinnän oikeellisuuteen suhtaudutaan erityisen huolellisesti.

Suosituksia noudattava

Millä ajatuksella Kaurialassa on muutettu suositus-parkkiajat ja vapaat parkkipaikat tunnin ja puolen tunnin kiekkopaikoiksi? Tällä hankaloitetaan pienyrittäjien asiakkaita sekä esimerkiksi vanhuksien luona tehtäviä kotikäyntejä ja vierailuja. Toivottavasti muutetaan esimerkiksi kahden tunnin paikoiksi!

Kampaajalla kävijä

Ojoisten ja Idänpään terveysasemat toimivat hyvin. Miten saataisiin Viipurintien terveysasemakin toimimaan? Ennen koronaakin ajan sai noin kolmen kuukauden päähän, korona-aikana viime keväästä vuoden loppuun ei ollenkaan, mikäli ei akuutti tilanne. Voisiko myös olla senioreille kerralla kokonaisvaltainen selvitys ja hoito, eikä jokainen käynti olisi oma erillinen?!

Seniori

Iso kiitos, teille avuliaille nuorukaisille, jotka tuuppasitte minut ja autoni kirjaston nurkalla pois risteysalueelta liikennevaloissa. Hienoa, että vanhempanne on kasvattanut teistä avuliaita, empaattisia ja huomaavaisia nuoria. Kiitos kuuluu myös kanssa-autoilijoille, jotka eivät minulle mitään kansainvälisiä käsimerkkejä näyttäneet, vaan kärsivällisesti odottivat ja ohittivat minut.

Hiace-bööna

Mikä voisi olla Hämeenlinnan vetovoima? Olisivatko pilvenpiirtäjät, toriparkki tai tyhjät parkkitalot hyviä veronmaksajamagneetteja? Voisin kuvitella että perheitä kiinnostaisi asuinkaupunki joka on turvallinen. Ei väkivaltaa, ei huumeita, ei viranomaisten korruptiota ja mielivaltaa. Päättäjien henkilökohtaisten miljoonia maksavien maamerkkien rakentamisen aika on ohi. Resurssit on suunnattava asukkaiden peruspalveluihin ja turvalliseen elämään. Vaalit on tulossa. Kuka lupaa turvaa?

Pelkuri

Perjantain lehden sivulla A16 väitettiin, että bitcoineilla voi maksaa myös ostoksia. En lähtisi lähikauppaan kokeilemaan vaikkapa leivän ostamista virtuaalivaluutalla. Bitcoin on vuosisadan suurin turhake. Harakatkin siinä nauravat, kun joku ottaa sähköpostinsa roskapostiviestit tosissaan.

Liity Bitcoin-koodiin