Lyhyesti lukijoilta: Vain sentin maksavan maskin voi tehdä suodatinpussista

Tee se itse -maskin voi tehdä kahvinsuodatinpussista, hinta sentin kappaleelta. Pussi on kokoa 1×4. Tarvittavat klemmarit ja kumilenkit voi käyttää uudestaan.

Heikki Vaurola

Toivottavasti rakenteilla olevan Parolan seurakuntatalon pääsisäänkäynnistä tulee kutsuvampi kuin uuden terveysaseman kolkko edusta.

Kyläläinen Karppa

Kiitos toimittaja Marika Riikonen upeasta Jean Sibeliuksen kulttuurisen perinnön muistuttamisesta meille hämeenlinnalaisille, jotka emme aina ymmärrä, miten merkittävää olisi sen vaaliminen! Ilman kulttuuria köyhtyy ihminen ja sen mukana myös voimavaramme nähdä mahdollisuutemme ja tulevaisuuden menestystekijät.

Ritva H.

Minulla on nivaska A4-aikatauluja, ei ihan taskukokoa. 3-linjan teksti pitää suurennuslasilla syynätä, ja linja 4, kulkeeko Tiiriön kautta keskustaan? Edellisessä vihkossa näin oli, entä nyt? En omista älypuhelinta ja nuo isot aikatauluarkit tuntuvat lähinnä pilkanteolta! Miksi rautatieasemalla 14 ei odota, että 2:sta ehtisi siihen, kyse on vain sekunneista?

Matkustaja

Turengin K-supermarketin kalatiski on mitä parhain, jonka olen tänä kesänä tämän kokoisissa vastaavissa kaupoissa nähnyt. Totesinkin eräänä päivänä, käydessäni tässä kaupassa, että tämä kalatiski on niin mielenkiintoisesti rakennettu, että vaikkei kalaostoksille tulisikaan, voi jäädä ihailemaan eri kalalajeja. Voi sanoa vilpittömästi, että kannattaa tulla kauempaakin kalastamaan. Saalis on varma.

Nurmisen Raija, tyytyväinen, asiakas

Valkohäntäpeuroista kommentoisin Juha Tuuliaisen (HäSa 12.8.) mielipiteeseen, että liika on liikaa, ovat kyseessä sitten valkoposkihanhet, naakat tai mikä laji tahansa. Laukonpeurat tekevät tuhoa niin kuin esimerkiksi rotatkin. Ne aiheuttavat laajamittaista tuhoa niin viljelyksille kuin kotipuutarhoihin. Tuuliainen viittasi ammattiautoilijoiden tietävän riskipaikat. Eivät he välttämättä edes ajaessaan huomaa, kun peura murskautuu pyörän alle. Tietyillä tieosuuksilla esim. Urjalassa ei ole vain riskipaikkoja, vaan peura voi pompahtaa tielle mistä vaan. Kuinka paljon valtion, siis meidän veronmaksajien, rahoja käytetään liian runsaaksi päässeiden lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen sen vuoksi, ettei arkijärkeä oteta käyttöön ja kantoja pidetä kohtuullisena.

Urjalassa 60-luvulta peurakannan kasvua seurannut

Nyt iski korona myös kansantalouteen. Tuleva vienti auttaa, jos saamme sen kukoistamaan. Kansan taloustalkoilla! Alennetaan kaikkien palkkoja 5 %. Kunnioittaen isiemme työtä tehdään yksi kuukausi töitä vain kuukausipalkalla – ilman lisiä! Tässä etujärjestöt voivat näyttää suomalaisen isänmaallisuutensa ehdottamalla tätä maan hallitukselle.

Matti Savonjousi, evakkopoika Viipurista