Lyhyesti lukijoilta: Vallit pois rantareitiltä! – Muuten taas liukastellaan ja kahlataan loskassa pitkälle kevääseen

Rantareitin vallit pois! Eikö olisi jo korkea aika puskea rantareitin rannan puoleiset lumivallit alas penkalle? Nyt kun ilmat lämpiävät ja lumi sulaa päivisin, jää se lillumaan lumivallien muodostamaan altaaseen, ja yöllä pakkasella se taas jäätyy. Näin huono tilanne rantareitillä jatkuu jopa viikkoja kauemmin kuin jos vesi pääsisi valumaan pois. Ja sehän valuu, jos vallit aurataan pois. Tämä olisi helppo ja halpa ratkaisu helpottaa rantareitin kulkijain ulkoilua – ei tarvitsisi jatkuvasti pelätä liukastumista tai kahlata loskassa nilkkoja myöten.

Lauri Poropudas, ulkoilija

Saisiko hiekoituksen Pikkujärventielle. Lumen alta paljastuu teräsjää, josta ei löydä hiekanmuruakaan, vaikka suurennuslasilla etsisi. Siellä sijaitsee esimerkiksi Keinukamarin ja muita taloja, joissa asuu mummoja ja pappoja runsaasti. Hiekoitus olisi tosi tarpeeseen. Samoin pääterveysaseman katuosuus on hiekoitusta vailla. Kiitos hiekoituksesta jo etukäteen!

Vieraileva omainen

Eipähän ollut mieltä ylentävää luettavaa selostus aluevaltuuston kokouksesta! Ihmetyttää, ettei kokoustekniikka edes ollut hallinnassa, vaikka siellä on pilvin pimein politiikan ja virkamiesjohdon edustajia! Näyttää olevan tärkein asia saada automaatti verovarojen käytöstä luottamustehtävissä oleville hurjien palkkioiden muodossa. Ei hyvältä näytä!

Ex virkamies

Ahneus edellä. Tällaisen kuvan saa Kanta-Hämeen aluevaltuuston ensimmäisestä kokouksesta, kun lukee aiheesta artikkelin (HäSa 9.3.). Tärkeämpiäkin asioita olisi ripeästi valmisteltava kuin kiistellä kalliilla omista palkkioista. Hävetkää. Mikäli tämäkin kokous maksoi 18 000 euroa pelkästään palkkioina, ei voi muuta kuin toivoa, että kokoukset ovat äärettömän tehokkaita, eikä niitä tule usein.

Terveydenhuollon ammattilainen

Monista meistä suomalaisista on alkanut tuntua siltä, että näinä päivinä meille on tullut todellisia pakolaisia. Viime vuosina Suomeen kaukaisista maista tulleet, muun muassa Haaparannan–Tornion “humanitaarisen väylän” kautta useiden turvallisten maiden läpi kulkeneina, ovat ainakin osittain tuntuneet enemmänkin “sosiaaliturvapaikan hakijoilta”. Noin 3 000 heistä on niin sanottuja paperittomina, itse päättäneet asettua Suomeen, eikä heitä saada pois.

Ihmeellistä!

Onko Suomessa nukuttu ruususenunta viimeiset 10 vuotta, vaikka nähtiin mitä esimerkiksi Ukrainassa tapahtui? On vaan käyty kylässä ja veljeilty, varmaan olisi pitänyt olla valppaampi, seurata asioita ja jotenkin varautua, eikä luottaa ketkuun naapuriin. Nyt se on ehkä myöhäistä, toivotaan, ettei ole.

Muija Hämeestä

Euroopan johtajien taputukset seisaaltaan eivät auta hädässä olevaa Ukrainaa ja sen päämiestä, joka päivästä toiseen anelee sotilasapua kasvot kalpeina uupumuksesta.

Raili