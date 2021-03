Lyhyesti lukijoilta: Vanajanlinnaan pitää etsiä uutta vuokralaista

Hämeenlinnan pitää katsoa tulevaisuuteen Vanajanlinnan suhteen. Mikäli jatkuvasti toistuvat vuokrien anteeksiannot jatkuvat, on ilmeistä, että yrittäjä ei ole vuokralaiseksi sopiva. On siis haettava kiinteistöön uutta, vuokranmaksukykyistä toimijaa! On kestämätöntä, mikäli veronmaksajat kustantavat taitamattomien ”bisnestä”.

Kävelin rantareitillä Hämeen linnaa vastapäätä olevan radan varrella tiistaina 16. maaliskuuta kello 12.30, kun havaitsin minua lähestyvän ison ”lössin”, toistakymmentä naista, jotka ahkerasti juttelivat ja olivat levällään kuin jokisen eväät. Siinä ei vastaantulijaa huomioitu. Siinä lienee ollut naisia jotka voimainsa tunnossa etenivät ja viis välittivät koronasta. Vaan miten lienee käynyt sille 80-vuotiaalle ukkelille, jonka he ohittivat?

Kaupungin asukaslehden 1/21 mukaan Palanderin talon alueen kaavamuutos tulee valtuuston hyväksymiskäsittelyyn tänä vuonna. Nyt ajoissa tarkkana kaikki ne asukkaan ja päättäjät, jotka haluavat säilyttää edes vähän vetovoimaista historian havinaa turisteille ja meille asukkaille. Kortteliin saisi kiinnostavia tapahtumia (musiikkia, käsitöitä, historiaa) yhdessä Villa Vaskin, Palanderin talon ja kirjaston kanssa.

Lämmin kiitos henkilölle, joka ilmoitti poliisille jonkun raahaavan lukittua polkupyörää Motonetin pihasta pohjoista kohti tiistaina iltapäivällä. Poliisi löysi polkupyörän ja omistaja sai sen takaisin alle tunnissa.

Miksi moni kokoomuslainen on tuohtunut Turengissa toimivan yrittäjän perheenjäsenten karkotuksesta? Nyt toteutetaan tasan niitä linjauksia, jotka te itse hallituksessa perussuomalaisten ja keskustan kanssa teitte.

Hyvä näkökulma Petteri Sihvoselta aiheesta Teemu Selänne oikean laidan hyökkääjä (HäSa 14.3.). Kannattaa lukea uusimmasta Elmo-lehdestä samasta aiheesta Samuel Savolaisen ansiokas artikkeli.

Poliitikot kertoivat (HäSa 12.3.), että Pöölin kassavirta tulee olemaan ensimmäisenä vuonna +350 tuhatta euroa. Kannattaisiko heti alkaa rakentaa uutta pysäköintitaloa, kun vain noin 50 autoa 600 auton hallissa riittää antamaan noin ”loistavan” tuloksen.

Suomenkieli suojelee koronalta. Pääkaupunkiseudun sairastuneista puolet on lehtitietojen mukaan vieraskielisiä, vaikka heitä on hallituksen antamien tietojen mukaan murto-osa asukkaista ja liian vähän kaiken kaikkiaan. Pitäisiköhän suomenkielen opetukseen satsata, kun terveellisiä rokotteitakaan ei saada.

On se juutas vaikeaa sopia tuosta paikallisesta sopimisesta. Miten se onnistuu työnantajan ja työntekijän kesken, kun se on tasavahvojen EK:n ja SAK:n välillä vaikeaa.

Perussuomalaiset jatkavat yhä räksytystään koronan hoidosta Suomessa. Todellisuudessa heillä on jo hirvittävä hätä sen suhteen, että ”luvattu” kuntavaalivoitto ei ehkä toteudukaan. Siksi huomio pitää suunnata muualle!

