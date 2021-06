Lyhyesti lukijoilta: Vanha valta sai torjuntavoiton Hämeenlinnassa

Kokoomuksen ja RKP:n vaaliliitto ilmoitti helmikuun alussa tavoittelevansa Hämeenlinnassa yhteensä kahtakymmentä valtuutettua. Kommentoin silloin että tavoite on kova. Päämäärän on kyllä hyvä ollakin vähän yläkantissa, se voi lisätä motivaatiota. Kristallipalloni, kahvinporoni ja kalkylointini ennustivat (HäSa 2.2.), että kokoomuksen valtuutettujen määrä tulee olemaan lähempänä tusinaa kuin tiuta. Ennusmerkit pitivät hyvin paikkansa. Hämeen Sanomien kannatuskysely 24.5.2021 ennakoi myös hyvin vaalin tuloksen. SDP sai yhden paikan enemmän kuin gallupin perusteella, vihreät vastaavasti yhden vähemmän, muut juuri kyselyn mukaisesti. “Vanha valta” sai torjuntavoiton.

Myllymäkeläinen

Onnittelut kaikille valituille! Toivottavasti muistatte, että puheet ilman tekoja on vain politiikkaa!

Paljon odottava

Lue myös: Löydät tästä kaikki kuntavaaleja koskevat jutut

Hyvä nimimerkki Jo äänestänyt (HäSa 12.6.), Kaikki rakennukset, joissa on neljä seinää ja katto, eivät ole automaattisesti ”sementtikolosseja”. Olisi myös pikkuisen hoopoa päättää ihmisten puolesta, ettei tänne kukaan kuitenkaan muuta. Hienoa, että äänestit!

Andrei Sergejeff (vihr.)

Arjessa mukana -kaupungin tiedotuslehti kertoo, että Raatihuoneen katolla on videokamera, joka taltioi kaiken torin ympäristössä tapahtuvan vuoden loppuun. Minulta loppui se vähäinenkin torin ympäristössä asiointi tai edes keskustan läpiajo.. Eikö veroeuroja voi paremmin käyttää. Tämän tutkimuksen tekee turkulainen yhtiö yhdessä kaupungin ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa.. Ja hinta oli? Tämä ei ole aprillipila!

Uskomatonta mutta totta

Nyt saimme tietoja Hattulan kunnan ja Pihlajalinnan tapauksesta (HäSa 12.6). Pitää osata digiasioita, eikä olla vanhanaikaisia. Eivät kaikki osaa olla digiaikana, varsinkaan ikäihmiset.

Pelottaa koko digiaika

Sibeliuksenkadun pyöräkaista ja sen myötä parkkipaikkojen väheneminen autioittaa kaupungin keskustaa lisää. Asiakkaat siirtyvät entistä enemmän Tiiriöön.

Lasse

Lue myös: Hämeenlinnan kirje: ”Väärään suuntaan” fillarointi lisääntynee kaupungin keskustassa (13.6.2021)

Sairion tienvierustat kaivettiin viime kesänä auki ja on jätetty kiviseksi kynnöspelloksi. Ei saa oikein ajettua ruohonleikkurilla. Rikkaruhot vaan kasvaa. Kaupungilta ei saa mitään vastausta, ei puhelimella eikä sähköpostilla.

Sairion asukas

Mika Leppäsen kirjoitus (7.6.) ja vastaus (11.6.) ovat tärkeitä huomioita demokratian käytännön haasteista, sillä vaikuttaminen edellyttää resursseja. Puolueiden vallankäyttö ja mittava puoluetuki virkanimityksineen sekä pääoman edustajien lobbaus ja ay-liikkeen yksipuolinen vasemmiston tukeminen sementoivat julkista valtapeliä – mediallakin ovat omat taustatukijansa. Luottamuspula johtaa demokratian rapautumiseen. Jos kansalaiset eivät voi vaikuttaa demokratian keinoin, on seurauksena toivottomuus, passivoituminen ja lopulta anarkia.

Martin Stenberg (kd.)

Verhonkatu 25–27 (srk): ei lokkeja eikä tiiroja katoilla! Suuri kiitos siitä!

Ritva Saarakkala

kaikkien asukkaiden puolesta

Ihan mahtavaa, että Reskan lokkiongelma on saatu paremmalle tolalle! On ihan eri juttu kulkea ja istua terassilla, kun on lokkirauha. Kiitos siis kaikille asiaan vaikuttaneille!

Sari Rautio (kok.)

Tuntuuko vain, että virolaiset alkavat määritellä, miten Suomi hoitaa matkustus- ja terveyspolitiikkaansa? Toki täältä voi olla pois, ellei edestakainen matkustaminen onnistu. Työskentely Suomessa on virolaisille täysin vapaaehtoista.

Voi hyvää päivää

Onko Suomesta tullut Viron alusmaa? Määräileekö Viron presidentti meitä suomalaisia? Yhtäkään virolaista ei ole kielletty menemästä kotimaahansa, mutta miksi virolaisia pitäisi kohdella toisin kun muita? Pandemia jatkuu ja Virossa enemmän koronaa kun Suomessa. Ihan turhaan räksyttävät, kyllä suomalaiset ovat Viroa ”pystyssä” pitäneet, yhdessä vaiheessa taisi suurin osa suomalaisten rahoista mennä virolaisten taskuun, silloin kun viinaralli oli suuremmillaan. Suomi on itsenäinen valtio eikä kenenkään komenneltavissa, ei edes virolaisten.

Meitä ei määrää yksikään naapuri

Ovatpa merkillisiä nämä naispääministerimme naiskollegat Virosta ja Tanskasta. Edellinen kävi Sannan ”päälle kuin yleinen syyttäjä” aiheen ollessa työmatkaliikenteen koronarajoitukset Virosta, ja jälkimmäinen julisti Suomen perussuomalaisiakin jyrkemmän maahanmuuttopolitiikan Tanskaan. Kyllä on Sannalla pulmallista näiden virkasiskojensa kanssa asioidessa. Lieneekö maailman sadan vaikutusvaltaisimman naisen joukkoon arvioidulla Sannallamme vaikutusta.

Heihin?