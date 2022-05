Lyhyesti lukijoilta: Vanhaa rakennuskantaa ei kunnioitettu – Hienot koivut kaadettiin, koska ne olisivat estäneet kalliin asunnon ostajien linnanäkymän

Rautatienkadulla purettiin alueen yksi hienoimmista, alkuperäisistä puurakenteisista taloista. Tontin osti rakennusfirma, joka rakentaa nyt tilalle modernin, laatikkomaisen rivitalokokonaisuuden. Meillä Hämeenlinnassa tämä on mahdollista. Uutta saa rakentaa, täysin poiketen alueen vanhasta, perinteisestä hengestä. Rakennuksen tontilta puut kaadettiin jo aikaisemmin, eli lupa saatu kaupungilta, mutta miksi puut kaadettiin myös kadun ja radan välistä? Antoiko kaupunki tähänkin luvan? Ovatko puut todellakin vain näköesteitä? Todella surullista tuo autius ja hienojen koivujen katoaminen. Olisi ollut ymmärrettävää, jos olisi poistettu risukot ja hieman harvennettu puustoa. Mutta ei, kaikki vaan nurin, Voisiko puilla olla jotain muutakin arvoa? Onko asiassa kuultu alueen asukkaita? Kyllä järvelle ja linnalle asunnoista näkee, vaikkei puita olisi poistettukaan. Todella surullista ja vain sen takia, että kalliin asunnon ostaneet näkevät esteettömästi järvelle!

Puupää

Käsittämätöntä, että juottoloiden takia suljetaan autoilulta Raatihuoneenkadun pätkä. Tämä saa autolla asioivat karttamaan entistä enemmän keskustassa asiointia. Näitä kuppiloita on jo joka kulmalla.

Jalankulkija

Kun on suunnitteilla koko katuosuuden mittainen terassi, niin onko asiamiehet tulleet ajatelleeksi lapsia, joiden vanhemmat istuvat siellä ja lapsi ei. Ainoa lohtu on tietty se leikkipaikka torilla. Olen itse taannoin todistanut tilanteen, jossa ”sammunut” isä makaa ravintolan sohvalla ja lapsi vierellä koittaa, itku silmässä saada isää viemään häntä kotiin. Kerta ei ollut ensimmäinen. Muutenkin ihmettelen Hämeenlinnaa joka on: terassien, partureiden ja kiinteistövälittäjien ”toiveuni”. Säälittää myös nämä tiistaitorit johon eivät suinkaan kaikki myyjät mahdu, kun on taas näitä terasseja. Että sillee.

VK, Ojoinen

Hämeenlinnan kaupunki tarjoaa Vanajan kirkon kautta oikoreitin Harvialaan. Paikkkalantien ja Konepajantien risteyksen opasteesta voi laskea, että sitä reittiä on Harvialaan 7 km (4,5 + 2,5). Harvialantien kautta taitaa keskustasta tulla matkaa kymmenkunta kilometriä.

Lauri

Teppo Turja (ps.) osui naulan kantaan Assin kalleuden osalta (HäSa 4.5.). Olisi kannattanut uskoa Juha Rehulaa.

Ei hyvää huomenta

On tuntemattomia ja “tuntemattomia” puhelinnumeroita. Toiset eivät näytä omaa numeroaan, joten se on täydellisesti tuntematon. Tällaisia soittoja tekee vanhusten asioita hoitavat useinkin. Sitten on tuntemattomia numeroita, joita ei ole kirjannut puhelimeensa. Niihin pystyy kuitenkin soittamaan takaisin, jos haluaa.

Tuntematon numero