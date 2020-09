Lyhyesti lukijoilta: Vanhuksilta viedään kiisselikin puurosta

Omaisemme on Attendon Villa Tavastian hoivakodissa asukkaana ja meille hänen kanssaan jutellessamme ilmi, ettei heille tarjoilla enää aamupalan yhteydessä kiisseliä, tai ylipäätään puuron kanssa. Joskus sitä saattaa olla jälkiruuaksi. Tiedustellessamme asian laitaa hoitajilta, saimme kuulla, että tämä on Attendon yleinen linja, joka pohjautuu ravitsemissuosituksiin. Mutta millä tavalla tämä on heidän etujensa mukaista? Meidän omaisemme ainakin kertoo, miten paljon hän kaipaa soppaa puuronsa päälle. Eikö ravitsemussuositusten mukaista olisi taata riittävä ravinnon saanti, eikä tuijottaa sokerin määrää. Pitääkö tässä alkaa ostaa kiisselitkin itse? Meidän mielestämme omaisemme ja kaikki muutkin ikäihmisemme ovat ansainneet elämäänsä ne ilot, jotka voimme heille suoda, eikä viedä niitä kaikkia pala palalta pois johonkin vedoten. Edes ravitsemissuositukset eivät oikeuta tähän.

Pörssiyhtiö hakee voittoa asukkaiden ruuastakin jo

Ruokahetki ravitsee sekä kehoa että mieltä

Haluan kiittää nimimerkkikirjoittajaa hänen palautteestaan. On totta, että Attendo-kotien ruokalistat pohjautuvat valtakunnallisiin ravitsemussuosituksiin, näin myös meillä Villa Tavastiassa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö ruoka voisi olla maistuvaa ja tuoda iloa.

Ruoasta saatavaa nautintoa ei ole tarkoitus keneltäkään viedä pois, päinvastoin. Meillä on esimerkiksi iltapäiväkahvin kanssa aina pullaa tai muuta herkkua tarjolla, ja kaikki ateriat valmistetaan Attendon omien kokkien toimesta.

Aiemmin valikoimissa ollut valmiskiisseli on poistunut aamupalavalikoimasta, kuten kirjoittaja toteaa, mutta sen tilalle on tullut oman keskuskeittiömme valmistama mehukeitto.

Lisäksi myös muita höysteitä, kuten hilloa ja voita, saa puuron päälle. Meille on tärkeää, että jokaiselle löytyy mieluisia vaihtoehtoja. Hoivakoti on kuitenkin nimensä mukaisesti ihmisen koti, ei laitos.

Attendolla työskentelee valtakunnallisesti yli 300 keittiöalan ammattilaista, jotka valmistavat hoivakotien ateriat pitkälti kotimaisista raaka-aineista.

Ruokalistoihimme voi tutustua verkkosivuillamme: https://www.attendo.fi/palvelumme/ateriapalvelut/ruokalistat/

Ravitsemussuositusten lisäksi ruokalistoilla näkyvät asukkaiden toiveruoat sekä esimerkiksi pyhäpäivien juhla-ateriat. Uskomme, että ruokahetki ravitsee paitsi kehoa myös mieltä.

Milja Lundahl, Villa Tavastian johtaja, Hämeenlinna

Onko Lyseon koulu siirtymässä kokonaan Verkatehtaalle, kuten oli puhe Lisärin (toim.huom. lyseon lisärakennuksen) sisäilman takia? Odotan vastausta.

Sairastuneen äiti

Hämeen Sanomat ihmetteli asiasta toiseen -palstalla (13.9.), kun vanhemmat ovat hiljaa päiväkotien sulkemisesta. ”Ollaan muuttamassa lähikuntaan. Sama matka asemalle ja lapsilla lähipäiväkoti,” sanoi eräs. Täällä lasten ja nuorten palveluja johtanut toimii tehtävissään, vaikka sitten rikosepäilynä. Jos hallinnon sisällä ei ole luottamuspulaa, niin perheiden keskuudessa on sitäkin enemmän.

Perhe ymmärsi lähteä

Nimimerkki Antti kirjoitti Hämeenlinnan kirjeessä elokuun lopulla Linnanpuiston kehittämisestä puuhapuistoksi. Suunnitelma tarkoittaa sitä, että koko puisto saisi uuden merkityksen, eikä sopisi enää satoja vuosia vanhan historiallisen linnan ympäristöksi. Siellä ovat voineet sekö kaupunkilaiset että turistit kävellä rauhassa. Myös laivalta katsoen puisto on upea. Olen varma, että jos suunnitelma toteutuu, lisää se levottomuutta ja vandalismia. Nyt on jo penkkejä hajotettu. Meillähän on Ahvenistolla ja Aulangolla puuhaparkit. Kantolan tapahtumapuisto odottaa toimintaa. Eikö näitä voisi hyödyntää? Sitä paitsi, jos Linnanpuiston puuhapuisto toteutuu, ongelmana ovat parkkipaikat. Hieman sivummalla ehkä löytyisi tilaa autoille. Puisto on Hämeenlinnalle imagokysymys. Jätetään se rauhaan.

Tytti Lukiokadulta

Nyt pitäisi ottaa ”aikalisä” ainakin kymmeneksi vuodeksi hävittäjähankintoihin. Sen jälkeen, jos velkatilanne on parempi, voisi harkita vaikka kymmentä konetta, jolloin ostohinta ja käyttökulut pienenisivät. Mitään hyökkäyslaivueita ei ole varaa pitää. Kymmenellä koneella selviää rajavalvonnasta, vaikka siihenkin tulee joka vuosi moderneja miehittämättömiä ratkaisuja. Myöskin ilmaston näkökulmasta koneet ovat huono vaihtoehto. Nyt pitää panostaa kyberturvallisuuteen ja valtion velanhoitoon. Velkaantunut valtio on kriisiaikaan pian pulassa. Velan kasvustahan on varoitettu monelta taholta.

Armeijakin velkatalkoisiin

Jos Sauli Niinistö haluaisi jatkaa tämän kauden lopun jälkeenkin presidenttinä, pitäisi hänelle antaa mahdollisuus, koska Niinistö on paras presidentti mitä Suomessa on koskaan ollut. Olihan Kekkonenkin vaikka kuinka kauan presidenttinä.

Aslak