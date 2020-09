Lyhyesti lukijoilta: Vastuu kiusaamisesta on kouluilla

Mannerheimin lastensuojeluliiton kouluyhteistyön ja digitaalisen nuorisotyön päällikkö Jenni Helenius kertoo STT:lle (HäSa 24.9.), kuinka sosiaalinen media on tehnyt koulukiusaamisesta ilmiön. Hänen liittonsako ei toisinna samaa ilmiötä ja jopa rahasta sillä? Hän mainostaa liittonsa ”vielä julkaisematonta hyvinvointikyselyä” sopivassa ajankohdassa Vantaan kouluväkivaltakohun keskellä. Kun opetustoimi ostaa järjestöltä kyselyn, se etäännyttää omaa puuttumis- ja virkavastuutaan tilastointiin. Ei MLL:lla, THL:lla eikä muillakaan kyselijöillä ole mitään toimivaltuuksia puuttua kouluväkivaltaan tai kiusaamiseen.

Vastuu on vain rehtoreilla + opetustoimella

Sibelius- fantasia on upea esitys. Paikka sopii hyvin tilaisuuteen. Kiitos kaikille järjestäjille. Olette tehnyt mahtavaa työtä.

Oona Eskola, Hämeenlinna

Päivi Lindqvistin kirjoitus (HäSa 22.9.) oli osuva. Täältä kaupungin itäpuolelta tulevat pendelöijät joutuvat siis jatkossa ajamaan aamuisin ruuhkaisen Viipurintien kautta Pööliin. Millainen ruuhka itse Pöölin porteillekin syntyy 10 minuuttia ennen junan lähtöaikaa, jos sinne ihmiset innostuvat pysäköimään.

Ihme rahastusta

Jos Alvettulan päiväkoti lakkautetaan, kaupunkiamme ei voi kutsua lapsiystävälliseksi asuinpaikaksi.

Jaana Rusko-Laitinen

Nyt ihmetyttää artikkeli, jossa vertailtiin koulujen neliöhintoja. Olen niitä katsellut niin monta kertaa, että voin sanoa, että kaupungin käyttämien kiinteistöjen vuokrissa näkyy kaikki tehdyt remontit. Verrataan Seminaaria kiinteistöjen keskihintaan tai vaikka Lyseoon. Nummella ja Tuomelassa on juuri tehty uudisrakentamista ja täydelliset remontit. Niiden vuokrat ovat kaikkein korkeimmat koko kouluverkostossa. Hintaero kalleimman ja halvimman välillä voi olla huomattava. Ei saa aliarvioida kaupunkilaisia!

Kohta ex-hämeenlinnalainen

Aivan sama, mitä Nummen koulun seinät maksaa, nehän kuuluu leasing-sopimukseen, tilat ovat turvalliset ja terveelliset ja aina käytettävissä.

Hassan, Janakkala

Janakkalaan ei tarvitse lisätä kunnanvaltuutettuja, sillä se lisäisi kokouspalkkiokustannuksia, jotka veronmaksajat maksavat.

Kuntalainen

Jos pappi vannoo toimivansa yleistä mielipidettä vastaan, jos yleinen mielipide on Raamatun vastainen, tulee hänen tehdä niin. Minkä arvoinen on pappi, joka vannottuaan tämän valan rikkoo sen?

Jaskalle vastaus

Poliiseille kiitos. Se päivä oli 13.7.2020. Kuinka voisin sen unohtaa. Nyt on kaikki hyvin. Kiitos teidän. Vahinko ei tule kello kaulassa.

Kaihisilmä vm 52

Miten katerpillarin, henkilönostimen tms. voi viedä pois Suomesta ilman, että tulli sitä huomaa? Hupsista keikkaa, mehän kuulumme Schengen-alueeseen. Rahaa pestään, tavarat rosvotaan, huumeita tuodaan maahan jne. Ketä rajatarkastukset haittasivat?

Suomipoika

Lukashenko venäjäksi, Lukashenka valkovenäjäksi. Molemmissa viimeinen kirjain äännetään ”a”.

Kielitaitoinen

Onko mahdotonta Postisen jakajalta pudottaa mainokset luukusta alas asti, eikä jättää ulospäin näkyviin?

Ärhäkät terveiset aurinkokadulta

Vihreät haluavat selvittää kannabislain uudistamisen siten, että sen käyttö sallittaisiin. Perusteluna on se, ettei nykylaki ole onnistunut vähentämään kannabiksen haittoja. Vapauttamisen seurauksena kannabiksen käyttö lisääntyisi räjähdysmäisesti, samoin haittavaikutukset. Logiikka ontuu pahasti. Samalla logiikalla kaikki nopeusrajoitukset pitäisi poistaa!

Idänpään-Heikki

EU:n elvytyspaketista priorisoidaan rahoitusta Itä- ja Pohjois-Suomeen. Länsi- ja Etelä-Suomi ovat maakuntaliittojensa toimesta asiasta tuohtuneita, ehkä syystäkin. Novgorodin kanssa vuonna 1323 solmitun rauhan raja on EU:n näkökulmasta edelleen ”voimassa”. Näin on ollut EU:n aikana jo vuosia. Tasa-arvo Suomen aluepolitiikassa on tältä osin ristiriitainen. Pähkinäsaaren rauhaako sovelletaan?

Outoa!