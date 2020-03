Lyhyesti lukijoilta: Väyrynen saisi olla jo eläkkeellä

Nimimerkki Kokemusta kehiin haluaa Paavo Väyrysen keskustan puheenjohtajaksi (HäSa 18.3.). Väyrynen saisi olla jo eläkkeellä, hän on perustanut uusia puolueita, eikä mikään ole toiminut pitkän aikaa.

Jo riittää Väyrysen teot

Martat neuvovat pitämään 72 tunnin ruokavarastoa kotona. No joo. Kahden aikuisen taloudessa normaalioloissakin käyn kaupassa tiistaisin ja perjantaisin. Aina voi ennakoida, ei tarvitse viikkoon käydä ruokakaupassa. Ei ole lempijuttujani. Jos käyt joka päivä, tulee heräteostoja. Laitamme mieluummin muuhun kuin ruokaan. Itse tehtynä ruoka on edullista.

Ei paniikkia kotona

Nimimerkille Ei koske minua, työskentelen itse ruokakaupan kassalla ja siellä sama tilanne. ”Minun käteni ovat puhtaat, eikä niitä tarvitse pestä!” En ole nähnyt yhdenkään asiakkaan pesevän käsiään kauppaan tullessaan tai sieltä lähtiessään. Sen sijaan monenmoisia suojavirityksiä on osunut silmään, osa jopa ehkä hieman huvittaviakin. Toinen hämmästyttävä asia on ihmisten uteliaisuus, tullaan kauppaan katsomaan, että onko oikeasti vessapaperi, hiiva, kuivatut herneet yms. loppu. Suomalainen ei usko ennen kuin omin silmin näkee, pitää niin paikkansa. Vähät siitä mikä maailman tilanne on.

Myyjä, toistaiseksi oireeton

Lasten liikunnan tuen iltapäiväkerhojen ohjaajat istuvat kouluilla ”töissä”, vaikka useassa yksikössä ei ole yhtään lasta valvottavana. Tämä kaikki, koska muuten ei tipu palkkaa. Tämäkö oli se hallituksemme ja terveysviranomaisten linjaus asiasta?

Ohjaaja

Sari Raution lausunnot kaupungin säästötoimista Hämeen Sanomissa olivat täyttä pintaraapaisua asiasta. Kannattaisi palkata ulkopuolinen työntutkija selvittämään, paljonko on ylimääräistä työvoimaa kaupungintalolla ja muussa organisaatiossa. Kun asiaa ruvetaan selvittelemään omin voimin, niin koskaan ei tule totuutta esiin. Ei muuta kuin ns. kellokalle töihin. Ei maksa paljonkaan, kun verrataan toriparkin selvityksiin konsulttifirmoille syydettyihin euroihin. Taitaa olla kunnallisvaalit liian lähellä teettää kunnon selvitys turhan työvoiman määrästä. Totuutta esiin päättäjät.

Pentti Ranta

Mitä väestönsuojalle tapahtuu, jos toriparkki toteutuu? Vievätkö autot väestönsuojan tilat?

Kyselevä

Heh, heh. Fingerporilla niitä riittää hienoja oivalluksia. Tuleepi aamulla iloinen mieli niitä katsoessa. Oivallus ei ole itsestäänselvyys, se on lahja. Kiitos Fingerporille.

Rauno A. Järvinen, Tuulos

Kuulehan Politiikan tarkkailija (HäSa 18.3.). Jos oikeasti perustat mainostamasi eturyhmän, tulen mielelläni mukaan! Mikäli olit vain olevinasi nokkela, voit valtakunnallisesti liittyä kahteen ”kitisijäryhmään” eli kokoomukseen tai perussuomalaisiin.

Kantakaupunkilainen