Lyhyesti lukijoilta: Verkatehdas tulisi pikimmiten vapauttaa kulttuuri- ja tapahtumakäyttöön

Erikoiselta tuntuu, että Verkatehtaalle on OK pakkautua jonoksi asti koronarokotettavia ja saliinkin laitetaan jokainen istumaan, mutta samaan aikaan evätään ihmisten kokoontuminen taloon sen alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaiseen toimintaan. Samat maskit ja turvavälit suojaisivat kyllä konsertti- ym. yleisöäkin. Olemme jälleen epidemiassa perustasolla joten Verkatehdas tulisi pikimmiten vapauttaa kulttuuri- ja tapahtumakäyttöön. Rokotukset hoituisivat kesäaikaan kätevästi kouluilla ja syksyksi on aikaa miettiä jokin kestävämpi tapa järjestää rokotukset – kulttuurialaa on rankaistu jo aivan riittävästi.

Kulttuuria kansalle

Valtuuston hallitsevat Sarit kirjoittivat päätöksenteosta (HäSa 1.7.). Mutta eikös tämä valtuusto jättänyt tekemättä kipeät kaupunginjohtajien esittämät supistuskset? Tekstin ymmärtämistä olisi tukenut esimerkit kaupunkimme ”edelläkäymisestä” osallisuudessa, julkisen ja yksityisen yhteistyössä, digitalisaatiossa ja lapsiystävällisyydessä. Mistä löytää em. edelläkäymistä koskevaa täsmäpalautetta asukkailta itseltään ja miten näkyi asujan arjessa?

Teija

Hopealinja ei halua netittömiä risteilylle! Yritin puhelimitse varata ennakkoon määrätylle päivälle itselleni risteilyn Visavuoreen ja takaisin. Ei onnistunut, kun puhelinvarauksia ei oteta yksityishenkilöiltä. Kehotettiin varaamaan netin kautta tai ajamaan Hämeenlinnasta Tampereelle ostamaan lippu. Jäi ajamatta, lippu saamatta ja risteily kokematta. Nyt ei harmita enää, kun luin Timo Kauppisen kokemukset.

Netitön

”Väestönkehitys taittui positiiviseen suuntaan”, otsikoi lehti Hämeen liiton selvityksen (HäSa, 1.7.). Hämeenlinnan kaupungin väestömäärä oli kuluvana vuonna toukokuun loppuun mennessä kasvanut 99 hengellä. Kun koko Kanta-Hämeeseen oli saman ajan kuluessa muuttanut ulkomailta 205 asukasta, niin voitaneen olettaa heitä Hämeenlinnan kiinnostaneen eniten. Mutta Suomeen muuttavissa suurissa kieliryhmissä työllistyminen onkin heikkoa.

Positiivistako

Kymppitie Tuuloseen leveemmäksi tai oma kevyen liikenteen väylä, että uskaltaa pyöräillä.

Henkensä kaupallako pitää pyöräillä?

Vieläkin juhlistetaan sankareita, jotka henkensä uhalla matkustivat rajan yli. Tuliaisina oli säilynyt itsenäisyys! Nykyiset ”sankarireppanat” tuovat tuliaisina koronatartuntoja. Heille ei kannata ritarisaagoja kirjoitella!

Voi hyvää päivää