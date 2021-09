Lyhyesti lukijoilta: Vihreät kurittavat omakotiasujia – Kuinka ahtaalle ihmiset voidaan ajaa?

Vihreät haluavat edelleen kurittaa omakotitalossa asuvia öljylämmittäjiä nostamalla lisää lämmityksen kuluja. Kuinka ahtaalle ihmiset halutaan ajaa?

Huolissaan

Koronapassi voimaan? No justiinsa. Ja vielä lakiin perustuen, kun se saadaan pikapuolin valmiiksi. Ja mitä sitten? Onko tästä taas tulossa pakkorahastusta kansalaiselle? Luin jostain, että passin saa käytyään vielä testissä, jonka joudut itse maksamaan. Eli tiukat ohjeet paikoista, joissa passia vaaditaan, niin on pakko hommata maksullinen passi, jos meinaat hoitaa asioitasi. Siis taas pakollista rahastusta, jota ei mainittu artikkelissa (HäSa 8.9.). Mitäs tässä, kun jännittämään, mikä keksintö sieltä tulee keventämään pienituloisen kukkaroa, vaikka ei se ennestäänkään ole painolla pilattu.

RP

Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston kokouksesta julkaistu kuva, osaltaan käyttäytymismallina, ohjaa meitä kaupunkilaisia perussääntönä käyttämään edelleen maskia, kun koronaluvut ovat alueellamme jatkuneet korkeina (HäSa 7.9.). Yksi valtuutetuista ei kuitenkaan kuvan perusteella maskia käytä. Vanha sanontahan kuuluu: poikkeus vahvistaa säännön.

Tässäkin tapauksessa!

Kaupungin tilaamaa sosiaaliasiamiehen raportti toistaa itseään. Raporttia kommentoivilta valtuutetuilta en halua vähätuloisten kaupunkilaisten kuulevan, kuinka valtuutettu on ollut matkoilla tai kuulla ”minun mielestä” -kommentointia. Kun puhuja on kaupunginhallituksen jäsen, toivon vähäosaisten kuulevan: me hallituksessa sitoudumme, me valtuutetut aiomme, me hyväosaiset täällä pyrimme… Köyhyys ei lopu hyväntekeväisyydellä, joulupadoilla tai torilla jaetuilla ruokakasseilla.

Köyhien asiallako?

Onkohan analyytikko Sihvonen pystynyt pitämään omapelikirjan lukukinkereitä Tiilikaiselle, ettei joudu mieltään pahoittamaan väärästä pelitavasta, kun ei pelin kutsu kuulu vaihtoaitioon. Vai olisiko lehden lukijoita onnistanut ja analyyseissä olisi käytössä uusia itse keksittyjä slangisanoja.

ReiPan

