Lyhyesti lukijoilta: Vihreiden kannabis-logiikka ontuu ja pahasti

Vihreät haluavat selvittää kannabislain uudistamisen siten, että sen käyttö sallittaisiin. Perusteluna on se, ettei nykylaki ole onnistunut vähentämään kannabiksen haittoja. Vapauttamisen seurauksena kannabiksen käyttö lisääntyisi räjähdysmäisesti, samoin haittavaikutukset. Logiikka ontuu pahasti. Samalla logiikalla kaikki nopeusrajoitukset pitäisi poistaa!

Idänpään-Heikki

Nimimerkille Vastuu on vain rehtorilla + opetustoimella, kiitos kommentistanne. Tuo on tärkeä pointti, että kiusaamisen selvittämisvastuu on opetuksen järjestäjällä. Haluaisin oikaista: MLL:n hyvinvointikysely on maksuton kouluille. Siinä kysytään oppilaiden kokemuksia: mihin asioihin heillä on mahdollisuus vaikuttaa koulussa, miten he kokevat opettajien ja oppilaiden vuorovaikutuksen toimivan sekä millaisia kokemuksia heillä on kiusaamisesta ja siihen saadusta tuesta. Yksittäistapauksiin tällä kyselyllä ei mennä. Koulukohtaiset tulokset antavat koululle mahdollisuuden miettiä, mikä toimii ja mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota. Raportti vuoden 2019 kokonaistuloksista julkaistaan lokakuussa.

Jenni Helenius, MLL

Hämeenlinnan kokoinen Vaasa lomauttaa noin 3 000 henkilöä (3–14 päiväksi), säästö 2,7 miljoonaa. Ylin johto ja hallinto: 14 päivää! Tehokasta. Hämeenlinna säästää lomautuksilla ”vain” 1,5 miljoonaa.

Rafael Hellsten

Eivätkö kuntosalilla kävijät tunne liikennemerkkejä, kun joka päivä pysäköivät pysähtyminen kielletty -liikennemerkin alueelle?

Kyttä

Kuten sanoin, Raamatun tulkinta on kyseenalainen. Ja arvelen että papeilla, ainakin osalla, on myös kyky harkita tekemisiään.

Jaska

Ihmettelen perussuomalaisten kunnallisvaaliteemaa: Otetaan Suomi takaisin. Ymmärtäisin paremmin, jos he voimansa tunnossa käyttäisivät teemaa: Otetaan Karjala takaisin. Se on mielestäni menetetty ja neuvottelutkin olisi helpompi hoitaa, ei tarvitsisi neuvotella kuin Venäjän kanssa. Halla-Ahon mainos ”meistä on moneksi” on tosiasiassa oikea, vähintään joka toinen viikko saamme lukea jonkin edustajan tekosista, töppäilyistä.

Jorde

Kiitos Rafael Helstenille (HäSa 24.9.) muuttoliikkeen ikärakenteen avaamisesta. Täältä lähtevät ne perheet ja lisääntymisikäiset, joita uutispäällikkö Markku Uhari kehotti laittamaan pullat uuniin. Nykyinen valtuusto ja kunnanhallitus estävät leipomisaikeet. Ei nykyisiäkään pullapoikia ja -tyttöjä meinaa saada oikeaan kouluun tai lähipäiväkotiin. Poika väistötiloissa luokat 1–9.

Lisääkö heittopusseja

Lukashenko venäjäksi, Lukashenka valkovenäjäksi. Molemmissa viimeinen kirjain äännetään ”a”.

Kielitaitoinen

Onko mahdotonta Postisen jakajalta pudottaa mainokset luukusta alas asti, eikä jättää ulospäin näkyviin?

Ärhäkät terveiset aurinkokadulta

EU:n elvytyspaketista priorisoidaan rahoitusta Itä- ja Pohjois-Suomeen. Länsi- ja Etelä-Suomi ovat maakuntaliittojensa toimesta asiasta tuohtuneita, ehkä syystäkin. Novgorodin kanssa vuonna 1323 solmitun rauhan raja on EU:n näkökulmasta edelleen ”voimassa”. Näin on ollut EU:n aikana jo vuosia. Tasa-arvo Suomen aluepolitiikassa on tältä osin ristiriitainen. Pähkinäsaaren rauhaako sovelletaan?

Outoa!