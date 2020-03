Lyhyesti lukijoilta: Vihreiden kanta toriparkkiin – Luota näihin tässä sitten!

Kaupunkirakennelautakunnan äänestyksessä Hämeenlinnan vihreät olivat valmiit upottamaan miljoonia euroja toriparkkiin (HäSa 25.3.). Pari päivää myöhemmin valtuustoryhmänsä kirkasotsaisesti vastusti samaa hanketta (HäSa 27.3.). Luota näihin tässä sitten! Aivan liian iso ja kallis päätös hapuiltavaksi ja pelleiltäväksi.

Heksa

Ristiriitaista viestintää Andreilta. Keskiviikkona uutisoitiin hänen äänestäneen toriparkin toteuttamisen ja kaavamuutoksen jatkamisen puolesta, ja perjantaina mielipidepalstalla kannattaa keskustan kehittämistä muulla tavoin kuin P-toria rakentamalla.

Tekopyhyyttä?

Hienoa, että kaikki vihreän valtuustoryhmän jäsenet ovat nyt toriparkkia vastaan. (HäSa 27.3.) Toista kantaa olleetkin viisastuivat ja uskalsivat muuttaa mielensä. Allekirjoitan täysin kaikki perustelunne.

Vihervasuri

Vihreä valtuustoryhmä otti kantaa torinalusparkkitalon rakentamista vastaan (HäSa 27.3.) Vihreä kaupunginvaltuutettu kannatti kaupunkirakennejohtajan päätösehdotusta toriparkin toteuttamisesta. (HäSa 25.3.)

Kahdella pallilla

On se P-torin asia aina vaan tärkeä joillekin. Äänestystuloskaan ei heille sano mitään. On varmaa, että jos valmiin luolan hintalappu tulee yksityisille maksaville, on se niin suuri, että kaikki jää veronmaksajille. Sillä summalla vois tehdä palveluja laajemmille ryhmille.

Laitakaupunkilainen

Miksi Hämeenlinnan päättäjille ovat tärkeämpiä tulevaisuuden autonomistajat kuin nyt elävät ihmiset, joiden elämä on vaikeaa nyt ja sittenkin, jos korona-virus voitetaan?

RS

Onko kaupungin viestintä siirtynyt korona-aikaan, kun toisaalta sanotaan rinta rottingilla, että uutta niin sanottua nopeaa ratalinjausta ei voi tehdä Hämeenlinna ohittaen voimassa olevan maakuntakaavan takia. Kuitenkin lähes samaan hengenvetoon myös todetaan, että kaupunki jättää perustettavan ratayhtiön, jos pääradalle valitaan uusi linjaus. Hellou?!

Jukka Friman

Hyvä, Kristiina Lievonen (HäSa 26.3.), joka sana on täyttä totta!

Mummi vm44

Koronaepidemian käsittely on Suomessa vaikeaa! Näyttävät olevan yksilön oikeudet tärkeämpiä kuin koko kansan. Äärettömän tärkeitä lakiasioita vetkutellaan pilkunviilauskäsikirjaa tulkitsemalla ja retuuttamalla käyttöönottomääräyksiä edestakaisin viranomaisilta toisille. Eikö näin vakavaa asiaa voi hoitaa mahdollisimman suoraa ilman kaikenlaista venkulointia pykäläviidakossa?

Tapio Mäki

Mielenkiintoinen ehdotus tuo vuokratuloista luopuminen määräajaksi. Se vaan ei toimi, sillä taloyhtiöt tuskin luopuvat vastikkeitten perinnästä ja pankit pitävät kiinni lyhennysaikataulusta. Näin piensijoittaja pantaisiin maksamaan toisten asuminen. Kuka korvaa tämän piensijoittajalle, joka on vanhuudenturvakseen hankkinut vuokra-sijoitusasunnon? Toki meillä on suuria mm. ay-liikkeen omistamia vuokrataloyhtiöitä, jotka tahkoavat miljoonien tuottoja ja jotka ”yleishyödyllisinä” eivät maksa veroa yhteiseen kassaan. Niitä voisi velvoittaa talkoisiin osallistumaan.

Vanhuuden turvaksi sijoittanut

Kommentti juttuun: Kun koti muuttuu kouluksi (HäSa 29.3.) Haastavana aikana toivoisin lehden keskittyvän eri ammattien osalta onnistumisiin siirtymisessä etäaikaan kuin etsien huonoja esimerkkejä esim. etäopetuksen toteutumisesta Pohjois-Suomessa. Yhdistetään mieluummin ihmisiä kuin etsitään toistemme tekemisistä virheitä.

Selvitään yhdessä

Ihmisten liikunta on lisääntynyt mikä on hyvä asia, mutta älkää jättäkö roskianne maastoon. Tervaniemessä oli paljon käytettyjä paperinenäliinoja poluilla.

Kävelijä

Uudellamaalla on tullut koronaviruksen takia kevät tänä vuonna aikaisin, kun teiden varsilla näkyy jo runsaasti sinivuokkoja!

Ojoinen

Yksityinen ja julkinen sektori eivät ole tasa-arvoisessa asemassa lomautusten aikana. Valtiovalta kehottaa välttämään julkisen sektorin lomautuksia. On toki selvä, että hoiva-ala tarvitsee lisää käsipareja, mutta on väistämätöntä, että seurakunnilla ja kunnilla ei tilanteen pitkittyessä ole kaikille töitä. Niitä on aivan turha keksimällä keksiä, eikä etenkään hallinto- ja toimistotehtävissä.

Marja

Miten on mahdollista, että vielä torstaina 26. maaliskuuta oli koko vankila ostoksilla kahdella linja-autolla Tiiriön Prismassa!? Eikö nyt nimenomaan pidä välttää ihmiskontakteja!

Satunnaiskävijä

Urheilutilaisuudet on peruttu ja sitä myötä tv:n suorat urheilulähetykset. Uusintana tulee vanhoja kisoja joiden tulokset kaikki tietävät. Ehdottaisin, kun nyt ihmisillä on paljon aikaa ja puoluekokouksien peruunnuttua, että lähetettäisiin televisiosta vanhoja puoluekokouksia. Kansalla olisi mahdollisuus perehtyä poliittisten puolueiden ytimeen. Myös vanhoja vaalipuheita, vappupuheita ja poliittisia lupauksia olisi mukavaa kuunnella. Kokonaisuudesta syntyisi varmasti selkeä näkemys puoluepolitiikan todellisesta tarkoituksesta ja puolueiden toiminnasta. Mitä on luvattu ja mitä annettu. Moni asia on unohtunut.

Poliittinen muistikatkos

Kiitos Marinille ja Marinin johtamalle joukkueelle todella älykkäästä, tehokkaasta ja itseään säästämättömästä työstä muutamien orpojen persujen räksytyksestä huolimatta. Jaksakaa vielä muutama raskas kuukausi.

Orpo Persu

On eettisesti aivan oikein, että Espanjasta Suomeen, parempaan hoitoon tulleet veropakolaiset ja Suomen säitä paenneet, joutuvat itse kustantamaan karanteenikustannuksensa heille ohjatuissa majoitustiloissa.

Rakastavat taas kotimaataan

Kerrottiin, että ebola sai alkunsa todennäköisesti kiihtyneiden metsien kaatamisen vaikutuksesta (HäSa 28.3.). Olisiko seuraava pandemia tulossa lähivuosina Brasiliasta, missä sademetsien hävitys on kiihtynyt?

ReiPan

Kun ihmiset tulivat epidemia-alueilta lentokentälle, täytyihän heidän tietää miten toimia. Hehän tulivat juuri näiltä katastrofialueilta. Jos ei ollut hengityssuojainta, niin huivi suun eteen varoittamaan muita. Turha viranomaisia syyttää.

Järjen käyttö sallittu