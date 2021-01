Lyhyesti lukijoilta: Viisas pitää pipon päässä pakkasella

Lyseon abeista vain yhdellä viisaalla pipo päässä paukkupakkasessa (HäSa 14.1.)

Merja

Miksi Ojoisten kentän kaukalo on ison kentän laidassa? Nyt siellä ei pääse enää kiertämään rataa ympäri.

Mailaton luistelija

Muualla maassa tavoitteena on rokottaa väestö kevään aikana. Kanta-Hämeessä ei näytä olevan mikään kiire, kun johtajaylilääkäri Järvelä puhuu: jos saataisiin syksyksi.

Olisi kannattanut suunnitella

Mielipidepalstalla vaadittiin usean henkilön voimin rokotustalkoiden käynnistämistä. Hieno vaatimus, mutta millä rokotat, kun ei ole rokotteita.

Entinen palloilija

Yrittäjien ja yhdistysten edustajat vaativat rokotusten vauhdittamista ja yksityispuolen mukaanottoa (HäSa 15.1.). Ihan hyvä, mutta kun Sally Järvelän mukaan ongelma on, että rokotetta ei ole riittävästi. Koko Eurooppa sanoo samaa. Lupasiko lääketehdas liikoja?

Jaska

Ihmetystä on herättänyt, miten strategiajohtaja Rimpelä on voinut jatkaa virassaan häneen kohdistuneen rikosepäilyn aikana. Tämä ei kyllä sovi kaupunkilaisten oikeustajuun. Miten ihmeessä kaupungin johtohenkilöt ovat hyväksyneet asian? Nyt vihdoin joku valtuutetuista puuttuu asiaan ja toivottavasti esittää strategiajohtajan hyllyttämistä tehtävästään syyteharkinnan ja mahdollisen oikeudenkäynnin ajaksi. Hyvä valtuutettu Ranne!

Ihmettelevä kaupunkilainen

Nimimerkki Lapio maahan, Hattula, kannattaisiko katsella oman kunnan nurkat ja kuntapolitiikka ensin ja vasta sitten kirjoitella naapurin asiainhoidosta. Pakkoliitos Hämeenlinnaan on pian edessä?

Kantakaupunkilainen

Olemme tutustuneet tänä talvena Aatuun, 17. Kuinka kiitollisia olemmekaan, kun hän on ollut niin reipas ja huomaavainen meitä kahta mummua kohtaan. Hän on tullut meidän isoja pihojamme kolaamaan, koska voimavarat ovat jo hieman ehtyneet meiltä vanhoilta. Jos hän ei ole kaikissa asioissa itse pystynyt auttamaan, hän on hommannut kyllä muuta apua. Kaunis kiitoksemme!

Tähtisumun mummu ja Taimistontien mummu

Kiitos hyvästä yhteistyöstä Kanta-Hämeen keskussairaalan yhteispäivystykselle ja Tuuloksen Hoivatuulelle! Asiakas tuli huomioiduksi ihmisenä.

Ritva Saarakkala, Sivinan kh

Mika Walkamon kirjoitukseen (HäSa 14.1.) viitaten: Hänen mielestään keskustan rakentaminen Tampereella lisää uusien asukkaiden ja yritysten silmissä vetovoimaa. Tampereella asuessani näin, kuulin ja luin useamman yrityksen muuttavan Tampereelta naapurikuntiin tai kaupunkeihin. Pääsyynä oli muuttaneiden yritysten edustajien mielestä Tampereen kaupungin jäykkä suhtautuminen yritysten toiveisiin. . Ratikkatyömaa myös sai aikaan pienten palveluyritysten muuton pois keskustasta, jotkut lopettivat toimintansa. Walkamolle siis osittainen vastaus: Hämeenlinnan on oltava houkutteleva vaihtoehto veroja maksaville yrityksille. Kuinka moni yritys muuttaa Helsingistä Hämeenlinnaan, jos uusi jäähalli rakennetaan ahtaalle ranta-alueelle?

ReiPan

Nimimerkille Etuoikeutetuilla kaikki hyvin (HäSa 13.1.) viitaten: Luojan edessä meillä on yhtäläinen ihmisarvo edustamastamme suunnasta tai näkemyksestä huolimatta.

Jaana Rusko-Laitinen

Kun olin lapsi, niin äitini kertoi, että kaupungissa oli matkustajakoti. Perhe asui yläkerrassa ja alakerrassa olivat matkustajahuoneet. Heillä oli viisi lasta, kaksi tyttöä ja kolme poikaa. Lasten nimet olivat; Anna, Rauha, Mat, Kusta, Ville!

Heikki Notko

Lääkäri ja HUSin entinen johtaja, SDP:n kansanedustaja Aki Linden totesi eduskunnassa, että sote uudistuksella parannetaan terveyspalveluita. Asuinpaikasta riippumatta ihmiset pääsevät nopeammin ja helpommin hyvään hoitoon. Uudessa mallissa ovat mukana myös yksityinen ja kolmas sektori. Koska se rahoitetaan verovaroilla, niin päätökset ovat demokraattisia, sekä julkisia. Se ei voi olla suuryrityksille räätälöity markkinamalli, vaan inhimillinen malli!

Politiikan tarkkailija

Toivottavasti tämä painajaismainen hallitus vaihtuu parempaan seuraavien eduskuntavaalien jälkeen. Tämä hallitus jahkailee päätöksensä kanssa, eikä tee sittenkään mitään. Paitsi kylvää verovarojamme maailmalle parempiin tarkoituksiin ilmeisesti. Viimeisin jahkailu on kotona rokotuksiin valmistautuminen, johon on ollut kesästä asti aikaa suunnitteluun, mutta suunnitelmia ei tietenkään ole aloitettu ajoissa. Tämä painajainen on totta.

Matti Korpinen, Janakkala