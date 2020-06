Lyhyesti lukijoilta: Villi meno terasseilla on tartuntariski, jolla lienee jatkossa hintansa

Arvoisa Kantakaupunkilainen, joka kannat huolta Linnanpuiston luvattomasta käytöstä. Viittasit ilmeisesti iloiseen syntymäpäiväjuhlaseurueeseemme lauantaina. Huolesi meidän osaltamme on kuitenkin turha, koska olin henkilökohtaisesti hakenut ja saanut luvan kaupungilta (hinta 105e) puiston yhden alueen käytöstä klo 22 asti kyseiseen yksityistilaisuuteen. Hyvää kesää kaikille meille Linnanpuistosta nauttiville ja sitä arvostaville!

Airi Raitaranta

Ihana kesäpäivä Linnanpuistossa, kaikki mahtuivat nurmelle nauttimaan hellepäivästä! Yksityistilaisuutta varten voi kuka tahansa hakea lupaa ja vuokrata mm. puistoalueita, lisätietoja kaupungin nettisivuilta.

Luvalla ja käsidesiäkin oli

Hämeenlinnalainen nuori masentui ja ahdistui koulukiusaamisen uhrina, joutuen kolmeksi vuodeksi nuorisokotiin, itsemurhayrityksen, viiltelyjen ym jälkeen (HäSa 28.6.). Mitä ihmettä tekevät koulukiusaamiseen puuttumisvastuulliset aikuiset, eli rehtorit ja opettajat? Entä ennaltaehkäisijä-lauma koulun oppilashuollossa (kuraattorit, psykologit, terveydenhoitajat, opot, nuorisotyöntekijät, ym.), jos oppilaan on mahdollista kiusata toinen lapsi itsemurhan partaalle?

Odd

On vaikea uskoa, että Suomen koronatartuntaluvut pysyvät lähiviikkoina edelleen maltillisen matalina. Meno Suomessa on juhannuksen jälkeisinä hellepäivinä ollut siinä määrin villiä mm. kaupunkiemme ravintoloissa ja niiden terasseilla, että on vaikea uskoa tällaisen menon merkityksettömyyteen tartuntariskeissä. Yleisö on tuntenut kenties liiallista vapautuneisuutta rajoitusten höllennyttyä. Sillä lienee nyt jatkossa hintansa.

Toivottavasti ei

Asettaako EU maa-alueita valtaavalle Israelille samanlaiset talouspakotteet kuin naapurimaallemme asetettiin 2014?

Nimimerkki

Valmismatkaillessa ulkomailla on useasti saanut opastusta paikallisiin tapoihin. Hienoa! Miksi siis kaikki ”kukkahattujaanat” hyppäävät heti kirkuen pystyyn, kun joku suomalainen toivoo samaa käytäntöä tänne Finlandiaan? Yhteistä hyvää silloinkin haetaan, näin ymmärtäisin.? Kaikki näemmä eivät!

Voi hyvää päivää