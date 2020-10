Lyhyesti lukijoilta: Virkistävän erilainen julkinen taideteos

Neeme Külmin punainen Kartio Pöölin seinällä on virkistävän erilainen julkinen taideteos. Kaupunkimme on kulttuurikaupunki ja tarvitsee julkista taidetta. Sekin on vetovoimaa, jota kaupunkiin vaaditaan.

Vesku

Pöölissä roikkuu pölvästi, vai onko hankinnan tehnyt pölvästi, vai onko sittenkin pöllitty jostakin työmaalta?

Hämmästelijä

Hei uudet tulevat Hämeenlinnan päättäjät! Voisiko virkamiesporrasta keventämällä saavuttaa pysyviä säästöjä yhdistelemällä eri päälliköiden virkoja? Hämeen Sanomissa oli taannoin pitkä lista viroista. On tontti-, strategia- ja hyvinvointipäällikköä ja niin edelleen.

Suu säkkiä myöten

Mitenkäs sellainen asia, asumme omakotitalossa, on toisia taloja, joilla ei ole ollut ollenkaan jäteastiaa, kysellyt olen, mihin viette roskapussinne. Eräänä vuonna sanoi isäntä: ei ole eikä tule. Miksi on ollut näin?

Ei roskapussseja haudata maahan

Kannanotto Päivi Ojalan alanurkka-kirjoituksen (HäSa 19.10.) vuoksi: Eivätköhän ilmasto- ja ympäristöasiat kuulu muualle kuin kirkkoon. Raamattu on ylin ohjenuora, josta kirkon sanoman pitäisi lähteä. Yrjö Niemen kirjoitus oli erittäin hyvä (HäSa 22.9.). Sen voisi lukea uudelleen. Ei kirkon tehtävä ole elää yleisen mielipiteen mukaan. Kirkon tehtävä on julistaa Raamatun sanomaa, ei yleistä mielipidettä.

Piispat väärällä tiellä

Mitä ajattelee matkailija, joka ei Suomeen tultuaan noudata omaehtoista karanteenia? HUS:in mukaan mm. Uudellamaalla kerätään nyt tätä satoa koronatartuntojen muodossa. Voiko enää piittaamattomampia ihmisiä löytyä?

Riskiryhmäläinen

Kyllä niin mieleni pahoitin, kun Hämeen Sanomissa puhutaan naisvangeista ja -vankiloista. Eikö näiden sukupuolineutraalihössöttäjien mieliksi pitäisi kirjoittaa henkilövangeista? Onneksi henkilötunnusuudistus torpattiin.

Mies68

Teetin vuokra-asunnossani remonttia 4.9 – 30.9. Tein itselleni sähkösopimuksen remontin ajaksi Helen oy:lle. Kulutus remontin ajalta oli 20 Kwh. Sain Heleniltä laskun 4,86 euroa. Laskussa oli myös toteamus, että näin pientä veloitusta ei tarvitse maksaa. Sitten pamahti Elenian lasku sähkön siirrosta samalta ajalta ja samalla kulutuksella. Yllätys yllätys, lasku oli 19,33 euroa, eli nelinkertainen sähkölaskuun verrattuna. Helenin kanssa minulla oli sähkösopimus, sähkönsiirtäjää (lue; sähköllä riistäjää), minulla ei ollut mahdollisuus valita. Helenille kumarran ja Elenialle pyllistän. Ovatko maamme kansanedustajat todella kädettömiä tämän asian kanssa? Vastaan itse: ovat.

Veli-Matti Olavi

Sotessa lanseerattu käsite, ”hyvinvointialue”, voi alueen talouden pahoin heiketessä, kääntyä ihmisten mielissä käsitteeksi: ”pahoinvointialue”. Täytyy ihmetellä näiden sotesuunnittelijoiden pyrkimystä idealisoida luomaansa järjestelmää verbaalisella kikkailulla. Maakunta-ilmaus on vuosisatainen alueellinen käsite, jo selkäytimeenkin kansalaisilla piintynyt. Antaa tuon ”hyvinvointialue”-sanan jäädä lakitekstiin, mutta muutoin se roskakoriin!

Joo

Suomen EU -politiikkaa hoitaa Ruotsi, työllisyyspolitiikkaa SAK, maatalouspolitiikkaa Italia, energiapolitiikkaa Ranska ja Venäjä, ympäristöpolitiikkaa Greta Thunberg, sisäpolitiikkaa Eurokapinoitsijat, perhepolitiikkaa Seta, teollisuuspolitiikkaa Greenpeace, puolustuspolitiikkaa Sadankomitea, liikennepolitiikkaa Peltipoliisiliitto ja talouspolitiikkaa Euroopan keskuspankin pakkolaina- ja ulosmittausvirasto.

Mutta mitä tekee hallitus?