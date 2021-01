Lyhyesti lukijoilta: Voi kun Sunny Car Center olisi nyt täällä!

Hämeen Sanomissa oli juttu (25.1.), jossa käsiteltiin isojen kauppayritystonttien puutetta. Nyt, vastoin yleistä mielipidettä sanon, että voi kun SCC olisi onnistunut! Katsoessani Hämeenlinnan yrityskarttaa, näen, että esimerkiksi Kauriala–Tiiriö on täynnä autokauppoja. Jos etsisin itselleni autoa, olisi tosi hyvä, jos eri merkkien kaupat olisivat lähellä toisiaan, mutta ei niiden välttämättä tarvitsisi olla parin kilometrin päässä torilta! Päivittäiskauppojen (viikoittaiskauppojen) olisi suotavampaa sijaita esimerkiksi Kaurialassa.

Määvaansanon

Luin Hämeen Sanomista, että Tiiriössä ei ole tontteja tarpeeksi liike-elämän tarpeisiin. Huolestuttavaa! Mihin saadaan sijoitettua Tiiriön maksullinen parkkitalo?

Veikko Salo, Lammi

HPK on tekemässä kaikkien aikojen ennätystä. Vielä muutama tappiollinen peli, niin historiaan kirjoitetaan uudet luvut. Ennätyksen tekijänä on suomenmestari Hämeenlinnan Pallokerho. Kiitos joukkueen johdolle hienosti kasatusta joukkueesta ja sen loistavasta valmennustiimistä.

Hokiheikki

Kiitos Hämeenlinnan kaupunki isosta lumikasasta torilla. Lumikiipeilystä nautti kolmevuotias ja mummi nautti katsellessaan kolmevuotiaan leikkiä ja reipasta kiipeilyä ja ”hirviölinnan” valloittamista kahden tunnin ajan. Samaan leikkiin tuli paljon muitakin lapsia mukaan.

Mummikoo

Kaupunki on oivaltanut ilahduttaa lapsia, joita näinkin jokusen kiipeilemässä lumivuorilla eräänä iltana keskustassa piipahtaessani. Torilla lumikasat eivät myöskään vaaranna liikenteen näkyvyyttä kuten muualla teiden varsilla.

Hätilän Helmi

Lääninhallituksen menetys oli Hämeenlinnalla valtava takaisku. Nyt on sitten monenlaista hallintohimmeliä, on avia ja elyä ja kohta tulevat sote-uudistuksen ”hyvinvointialueet”. Lahti on vetänyt nyt pidemmät korret. Kaupunkimme on taantunut hallintokeskusasemastaan. Ilmeisesti lääninhallintojärjestelmää pidettiin liian vanhanaikaisena. Nyt voitaisiin kasata em. osiot lääninhallituksiin. Demarit olivat kärjessä tätä hajottamassa.

Kumma kyllä

Verkatehdas menetti suuren osan arvostaan kulttuurikeskuksena, kun Vanajaveden opisto lähti sieltä. Ei enää mahdollisuutta aktiivisesti harrastaa musiikkia, tanssia, vieraita kieliä ja kulttuureja, kuvaamataiteita, käden taitoja, ynnä muuta. Tilalle tuli peruskoulua, sekin tietysti tärkeää, mutta menetettiin monipuolinen helposti saavutettava harrastus- ja kulttuurikeskus.

Kansalainen

Populismin hengessä Lulu Ranne jatkaa taattua linjaansa (HäSa 26.1.). ”HPK:n liiketoimintamalli Rinkelinmäellä on sellainen, että Hämeensaareen siirtyminen heikentäisi HPK:n mahdollisuuksia maksaa jääajasta”. Uskomatonta, että kaupunginhallituksen jäsen on noinkin pihalla liiketoiminnan perusasioista. Voisitko ystävällisesti avata tuota lausetta, jotta muutkin ymmärtävät ne salaisuudet liiketoimintamalleissa, jotka oikeistopopulistiset poliitikot ilmeisesti tietävät.

Tohtori

Hämeenlinnan kehittäminen on huono asia Lulu Ranteen (HäSa 26.1.) mielestä, näivettäminen olisi etusijalla, kun ollaan kaikkea vastaan. Hämeensaaren rakentamisen suhteen kaupunki pysähtyy, jos kukin meistä vastustaa sitä, kun maisemat muuttuvat.

Tulevaisuus

Mietinpä vaan, kun meillä tuo rokotuspakko loukkaisi kansalaisen itsemääräämisoikeutta ja koskemattomuutta, ja kun ei haluta tulla rokotetuksi ja sitten sairastuu. Onko yhteiskunnan kuitenkin maksettava tästä tulevat hoitokulut? Toisaalta, jos tällainen tartunnan saanut tartuttaa muita tahallaan, onko se pahoinpitely?

J.A.T.

Kiitos pedofiliaa käsittelevästä jutusta (HäSa 23.1.). Yhteisöllinen näkemys tosin jäi jutusta pois. Kuten vaikkapa se, miksi aikuisen lapseen kohdistuva seksuaalisuus on joissain kulttuureissa tai uskontokunnissa hyväksytympää kuin esimerkiksi kahden aikuisen tasavertainen suhde samaa sukupuolta olevaan?

Odd