Lyhyesti lukijoilta: Voi pyhä päivä! – Älkää nyt vaan suunnitelko pysäköintitaloa Hämeensaareen

Päivän lehdestä lause: “Tuo pysäköintitalo tulisi aika juhlavaan paikkaan melkein rannalle.” Voi pyhä päivä! Älkää nyt semmoista suunnitelko, vaikka auto pyhä lehmämme onkin.

M L

Kiitos teille kaikille, jotka auttoivat äitiämme sunnuntaina 16.1. Tavastilan Lidlin luona.

Tyttäret

Hämeen Sanomissa oli 17. tammikuutta hyvä kirjoitus Hämeenlinnan vanhoista rakennuksista! Miksi täällä ei osata arvostaa historiaa? Entisen puretun SYP-pankin komeat graniittipatsaat ovat olleet Willa Vaski -talon pihalla. Säästäkää edes ne! Eikö nuorempi sukupolvi edes tiedä Hämeenlinnan historiasta? Esimerkiksi Porvoossa ymmärretään kulttuurisesti arvokkaiden rakennusten arvo. Ei varmaan ole tullut edes mieleen siirtää paikaltaan muualle Runebergin kotitaloa.

Realisti

Aurinko paistoi täydeltä terältä Janakkalan hiihtoladulla torstaina 13. tammikuuta. Lisävastauksena Hämeen Sanomien tekstaripalstan lauantain 15. tammikuuta kuvaan ja kuvatekstiin: samojen säiden armoilla ne Ahvenistonkin ladut ovat ja priimakunnossa olivatkin (15.1.). Janakkalassa olisi hyvät maastot hiihtää, mutta eikö “Suomen liikkuvin kunta”-finaaliin yltäneeltä kunnalta löydy tahtotilaa panostaa myös hiihtoon ja rakentaa kunnollinen latupohja, joka olisi vähemmän roskainen ja kestäisi paremmin myös säiden vaihtelut?

Hiihtäjä

Harmi, kun mikään muu puolue perussuomalaisia lukuun ottamatta ei ole sitoutunut luopumaan puoluetuesta aluevaaleissa.

Ratkaiseva asia

Perussuomalaiset valittaa aluevaalimainoksessaan polttoaineiden kalleutta ja vihreät vaatii ilmastotekoja omassaan. Valituksi tulevat perussuomalaiset ja vihreät kykenevät siis hyvään yhteistyöhön tehdessään strategioita aluevaltuustoissa rahankäytöstä kaluston (ambulanssit, palo-autot, kotihoidon ja tarvitsemat autot) hankinnan osalta. Vain sähköautoja tai biopolttoaineilla käyvää kalustoa voidaan hankkia hyvinvointialueilla, kun bensa ja diesel ovat niin kalliita. Uskoisin, että muiden puolueiden edustajat eivät nitistä tätä upeaa yhteistyön itua.

Ilmasto kiittää

Arvoisat kokoomuksen politbyroon päättävät henkilöt: Orpo, Satonen, Häkkänen ja Grahn-Laasonen. Onko teille tullut pakkomielteeksi kyykyttää työttömiä ja työttömäksi joutuvia? Marisette jatkuvasti ansiosidonnaisen päivärahan kestosta ja niin sanotusta eläkeputkesta sekä teette turhia välikysymyksiä teatterin vuoksi. EK:n Häkämies on marissut samoista asioista vuosia. Niiden poistot eivät luo yhtäkään työpaikkaa tähän valtioon, eivätkä paranna valtion taloutta. Hallituksellahan on enemmistö eduskunnassa. Kyllä teille kelpaavat kaikki yritystuet, joita on yli 1 400 erimuotoisina, eivätkä teidän mielestänne vaikuta valtion velkaantumiseen mitenkään?

Pentti Ranta