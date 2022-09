Lyhyesti lukijoilta: Voisiko joku oikeasti kertoa, miksi sähkönhinta on korkealla? – On meillä viisaita tutkijoita kertomaan Fortumin johdon tietämättömyydestä

Voisko nyt oikeesti joku kertoa, miksi meillä sähkön hinta on korkealla? Juuri katselin, että olemme omavaraisia, pystyimme viemään sähköä Ruotsiin ja Viroon ja pörssisähkön hinta 25 snt/kWh! Oma arvioni on, että Helenin voimalat Vuosaaressa (toimii maakaasulla) sekä Salmisaari (kivihiili) pitävät hinnan korkeana. Julkisissa keskusteluissa väitetty, ettei Suomessa käytetä kaasua sähkön tuotantoon, tietämättömiä tai valehtelevat! Hyvä se on Helsingistä huudella, että emme saa saunoa sähkö- tai puusaunassa.

Hattivatti

Olen samaa mieltä ihmettelevän kaupunkilaisen (HäSa 21.9.) kanssa teatterin hintatasosta kahvitarjoiluissa. Kolikon kokoinen leivonnainen on ylihinnoiteltu, kun vertaa Riihimäen teatterin väliaikatarjoiluun.

Lukija Janakkalasta

Vai on Rinkelinmäellä parkkiongelma! No voi voi! Onhan kaupunki rakentanut parkkitaloja. Kaivoparkkiinkin mahtuvat varmasti kiekkopelien katsojien autot, eikä matkaa ole kuin muutaman minuutin reipas kävely. Jos ihminen on siinä kunnossa, että menee kiekko-otteluun, ihan varmasti pystyy myös pysäköimään asiallisesti ja kävelemään. Sitähän kaupunki toiminnallaan ihmisiltä edellyttää. Eihän mikään parkkitalo ole siellä, missä tarve on, vaan kaikista jää myös kävelymatkaa. Parkkipaikkaa tarvittaisiin keskustassakin, mutta päättäjien asiantuntemus ja rohkeus ei riitä toriparkkiin.

Kaikki kävelemään

Timo Kaunisto, faktoihin perustuen voidaan sanoa ettei Keskusta ole perustanut kansallispuistoja minkä todistat myös kirjoituksessasi (HäSa 22.9) : kansallispuistojen perustaminen perustuu lainsäädäntöön, jota K eskusta ei yksin ole hoitanut. Eikö mielestäsi 30 vuoden luovutuskorvausten odotus ole mielestäsi ylhäältä johtamista ja ympäristösosialismia?

ReiPan

Moni hämeenlinnalainen ei ole tietoinen Lyseonsa ensimmäisestä, kauniista rakennuksesta (kuva, HäSa, 22.9.22), jossa koulunkäynti aloitettiin vuonna 1873, eli jo ennen nykyisen rakennuksen valmistumista v.1888. Harva koulu Suomessa voi olla yhtä ylpeä oppilaidensa ansioista maamme historiassa. Lyhyesti sanoen mm: Sibeliuksesta, Paasikivestä ja Eino Leinosta. Heidän muistoaan ei voi kaupungin matkailutoimessakaan liikaa korostaa.

Lisäinfoa

Uutinen sote asiakasmaksuista: oliko ollut perusteltua julkaista taulukko kuntakohtaisista maksuista, sekä lain määrittämistä enimmäismaksuista , jotta palveluita käyttävät tietäisivät mitä muutoksia on tulossa?

Utelias kuntalainen

Iltapäivälehdet ovat jo pitkään muuttuneet aamulehdiksi. Olisiko liikeideaa ja markkina rakoa , jos julkaistaisiin Ilta-Sanomien tai Iltalehden iltapäiväpainos!

Heikki Notko

Ihmettelen miten viisaita tutkijoita Suomessa on. Fortumin jutussa tutkijat esittävät, että miten Fortumin johto ei ymmärtänyt, että Venäjä aikoo hyökätä Ukrainaan ja mitä siitä seuraa. Kaikkihan sen tiesi.

Ihmettelevä