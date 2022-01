Lyhyesti lukijoilta: Wartburg oli mainettaan parempi auto – Vapaakytkin teki huoltovapaasta Warresta loistavan ajettavan

Ylen TV1:n ohjelma, Laika, Lada, Marx ja mä antoi täysin väärän kuvan itäsaksalaista Wartburgista eli ‘”Warresta”. Siitä piti tietää seuraavat asiat, joita ohjelman ajaja ei tiennyt: 1.) Warresta oli vapaakytkin, joka teki siitä loistavan ajettavan. 2. Liian suurella vaihteella ei saanut ajaa pientä nopeutta, muuten saattoi kannentiiviste kärähtää. 3.) Jos öljyä oli liian paljon bensan seassa, saattoi moottori ryytyä, tai jos oli liian vähän, niin kone saattoi leikata kiinni. Siinähän oli kyllä taulukko öljymäärästä. Warrehan ei ollut minkään “huithapelin” auto, piti tietää mitä teki. 4.) Sytytyksen piti olla kohdallaan. Muutenhan auto oli huoltovapaa. Ajoin Warrella 145 000 km. Sinä aikana rikkoontui kaksi kertaa vesipumpun laakeri ja muistaakseni kaksi kertaa kytkin, tai sitten se oli toinen auto. Mutta vaikka ne olisivatkin rikkoutuneet, niin siihen aikaan se ei ollut paljon. Warresta suurin ongelma oli siellä ratin takana, ei itse auto. Minulle jäivät hyvät muistot autosta!

Matti Virtanen, Hämeenlinna

Demareiden Sirpa Laakson pitäisi ymmärtää erota itse luottamustoimista tai puolueen tulisi vapauttaa hänet luottamustoimista oikeusprosessin ajan. Ei rahanpesusta epäilty nauti meidän, kuntalaisten, luottamusta.

Luottamustoimi

Nyt pandemia-aikana jolloin tartuntoja on lähes 10 000 per päivä, niin on harmillista, että terveysaseman terveydenhoitajiin ei saa yhteyttä kuin kello 14 asti ja vain arkisin. Olisi paljon kysyttävää. Uskaltaako asemalle nyt tulla sovittuun aikaan, jos on riskipotilas ja kolmas rokotus saamatta? Entä miten aseman henkilöstö huomioi rokottamattomuuden ja riskipotilaan? Olisiko henkilöstönkin huomioitava poikkeuksellinen tautitilanne Suomessa?

Epätieto

Miksi kaikilla ehdokkailla on kotipaikka Hämeenlinna? Joko tässä vaiheessa halutaan pitäjät unohtaa? Ainakin minä haluaisin äänestää oman pitäjän ehdokasta!

Epätietoinen

Keskiluokka on Suomessa kuolemassa pian “nälkään”. Sen hyvinvoinnin parantaminen edellyttää radikaaleja muutoksia vuosien kurjimuksen loppumiseksi. Kolme ehdotusta: 1. Älä äänestä pitkään vallassa olleita päättäjiä. 2. Älä usko (kaikkea) mitä poliitikot puhuvat ja lupaavat. 3. Mieti tarkasti onko uusi ehdokkaasi ollut aiheuttamassa tätä taloudellista kurjimusta kotikunnallesi ja Suomelle.

Vilosohvi

Suurkiitokset vielä Visamäessä asuvalle koulutytölle ja hänen äidilleen, kun sain tiistaina kaupungilla pudottamani puhelimen takaisin samana iltana ja vieläpä kotiovelle tuotuna. Pelastitte minut isolta huolelta ja hankaluuksilta. Kaikkea hyvää teille!

Eläkemummo Luolajasta